https://ria.ru/20221102/inflyatsiya-1828779277.html
Годовая инфляция в России замедлилась до 12,69 процента
Годовая инфляция в России замедлилась до 12,69 процента - РИА Новости, 02.11.2022
Годовая инфляция в России замедлилась до 12,69 процента
Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 12,69% на 31 октября с 12,88% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T19:13
2022-11-02T19:13
2022-11-02T19:13
экономика
цены на нефть
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602620065_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_82c046c247e2b0857e2e653b631c43c5.jpg
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 12,69% на 31 октября с 12,88% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".На минувшей неделе министерство в своем обзоре указывало, что на 24 октября инфляция в РФ составила 12,88% в годовом выражении."На неделе с 25 по 31 октября 2022 года инфляция составила 0,07%. В годовом выражении инфляция продолжила замедляться – до 12,69% год к году", - говорится в документе."В сегменте продовольственных товаров цены выросли на 0,17% за счет сезонного удорожания плодоовощной продукции. На непродовольственные товары цены практически не изменились (0,01%). На туристические и регулируемые услуги рост цен замедлился (0,04%) вследствие снижения темпов удорожания авиабилетов на внутренние рейсы, а также удешевления услуг гостиниц и санаториев", - добавили в министерстве.По прогнозу социально-экономического развития, в текущем году инфляция в РФ составит 12,4%, в 2023 году замедлится до 5,5%, а в 2024-2025 годах вернется к цели в 4%.
https://ria.ru/20221101/ekonomika-1828332806.html
https://ria.ru/20221031/podderzhka-1828109563.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602620065_0:152:2528:2048_1920x0_80_0_0_931994098f62abd8825174f5340afdb7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Цены на нефть, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Годовая инфляция в России замедлилась до 12,69 процента
Минэкономразвития: годовая инфляция замедлилась до 12,69 процента с 12,88 неделей ранее
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости.
Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 12,69% на 31 октября с 12,88% неделей ранее, говорится в обзоре
Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".
На минувшей неделе министерство в своем обзоре указывало, что на 24 октября инфляция в РФ составила 12,88% в годовом выражении.
"На неделе с 25 по 31 октября 2022 года инфляция составила 0,07%. В годовом выражении инфляция продолжила замедляться – до 12,69% год к году", - говорится в документе.
"В сегменте продовольственных товаров цены выросли на 0,17% за счет сезонного удорожания плодоовощной продукции. На непродовольственные товары цены практически не изменились (0,01%). На туристические и регулируемые услуги рост цен замедлился (0,04%) вследствие снижения темпов удорожания авиабилетов на внутренние рейсы, а также удешевления услуг гостиниц и санаториев", - добавили в министерстве.
По прогнозу социально-экономического развития, в текущем году инфляция в РФ составит 12,4%, в 2023 году замедлится до 5,5%, а в 2024-2025 годах вернется к цели в 4%.