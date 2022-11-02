Рейтинг@Mail.ru
Годовая инфляция в России замедлилась до 12,69 процента - РИА Новости, 02.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221102/inflyatsiya-1828779277.html
Годовая инфляция в России замедлилась до 12,69 процента
Годовая инфляция в России замедлилась до 12,69 процента - РИА Новости, 02.11.2022
Годовая инфляция в России замедлилась до 12,69 процента
Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 12,69% на 31 октября с 12,88% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T19:13
2022-11-02T19:13
экономика
цены на нефть
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602620065_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_82c046c247e2b0857e2e653b631c43c5.jpg
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 12,69% на 31 октября с 12,88% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".На минувшей неделе министерство в своем обзоре указывало, что на 24 октября инфляция в РФ составила 12,88% в годовом выражении."На неделе с 25 по 31 октября 2022 года инфляция составила 0,07%. В годовом выражении инфляция продолжила замедляться – до 12,69% год к году", - говорится в документе."В сегменте продовольственных товаров цены выросли на 0,17% за счет сезонного удорожания плодоовощной продукции. На непродовольственные товары цены практически не изменились (0,01%). На туристические и регулируемые услуги рост цен замедлился (0,04%) вследствие снижения темпов удорожания авиабилетов на внутренние рейсы, а также удешевления услуг гостиниц и санаториев", - добавили в министерстве.По прогнозу социально-экономического развития, в текущем году инфляция в РФ составит 12,4%, в 2023 году замедлится до 5,5%, а в 2024-2025 годах вернется к цели в 4%.
https://ria.ru/20221101/ekonomika-1828332806.html
https://ria.ru/20221031/podderzhka-1828109563.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602620065_0:152:2528:2048_1920x0_80_0_0_931994098f62abd8825174f5340afdb7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Цены на нефть, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
19:13 02.11.2022
 
Годовая инфляция в России замедлилась до 12,69 процента

Минэкономразвития: годовая инфляция замедлилась до 12,69 процента с 12,88 неделей ранее

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Денежные купюры и монеты. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 12,69% на 31 октября с 12,88% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".
На минувшей неделе министерство в своем обзоре указывало, что на 24 октября инфляция в РФ составила 12,88% в годовом выражении.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
Вчера, 10:47
Мишустин заявил о способности российской экономики к адаптации
"На неделе с 25 по 31 октября 2022 года инфляция составила 0,07%. В годовом выражении инфляция продолжила замедляться – до 12,69% год к году", - говорится в документе.
"В сегменте продовольственных товаров цены выросли на 0,17% за счет сезонного удорожания плодоовощной продукции. На непродовольственные товары цены практически не изменились (0,01%). На туристические и регулируемые услуги рост цен замедлился (0,04%) вследствие снижения темпов удорожания авиабилетов на внутренние рейсы, а также удешевления услуг гостиниц и санаториев", - добавили в министерстве.
По прогнозу социально-экономического развития, в текущем году инфляция в РФ составит 12,4%, в 2023 году замедлится до 5,5%, а в 2024-2025 годах вернется к цели в 4%.
Дом правительства Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
31 октября, 14:23
Часть мер поддержки бизнеса в период санкций продлят на следующий год
 
ЭкономикаЦены на нефтьРоссияМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала