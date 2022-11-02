https://ria.ru/20221102/inflyatsiya-1828779277.html

Годовая инфляция в России замедлилась до 12,69 процента

Годовая инфляция в России замедлилась до 12,69 процента - РИА Новости, 02.11.2022

Годовая инфляция в России замедлилась до 12,69 процента

Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 12,69% на 31 октября с 12,88% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T19:13

2022-11-02T19:13

2022-11-02T19:13

экономика

цены на нефть

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602620065_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_82c046c247e2b0857e2e653b631c43c5.jpg

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 12,69% на 31 октября с 12,88% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".На минувшей неделе министерство в своем обзоре указывало, что на 24 октября инфляция в РФ составила 12,88% в годовом выражении."На неделе с 25 по 31 октября 2022 года инфляция составила 0,07%. В годовом выражении инфляция продолжила замедляться – до 12,69% год к году", - говорится в документе."В сегменте продовольственных товаров цены выросли на 0,17% за счет сезонного удорожания плодоовощной продукции. На непродовольственные товары цены практически не изменились (0,01%). На туристические и регулируемые услуги рост цен замедлился (0,04%) вследствие снижения темпов удорожания авиабилетов на внутренние рейсы, а также удешевления услуг гостиниц и санаториев", - добавили в министерстве.По прогнозу социально-экономического развития, в текущем году инфляция в РФ составит 12,4%, в 2023 году замедлится до 5,5%, а в 2024-2025 годах вернется к цели в 4%.

https://ria.ru/20221101/ekonomika-1828332806.html

https://ria.ru/20221031/podderzhka-1828109563.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, цены на нефть, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)