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Минпромторг включил алкоголь в перечень для параллельного импорта
Минпромторг включил алкоголь в перечень для параллельного импорта - РИА Новости, 02.11.2022
Минпромторг включил алкоголь в перечень для параллельного импорта
Министерство промышленности и торговли РФ включило алкоголь в перечень товаров, разрешенных для ввоза в рамках параллельного импорта, соответствующий приказ... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T20:40
2022-11-02T20:40
2022-11-02T20:49
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Министерство промышленности и торговли РФ включило алкоголь в перечень товаров, разрешенных для ввоза в рамках параллельного импорта, соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень товаров (групп товаров), в отношении которых не применяются положения подпункта 6 статьи 1359 и статьи 1487 Гражданского кодекса... при условии введения указанных товаров (групп товаров) в оборот за пределами территории Российской Федерации... После группы 06 ТН ВЭД ЕАЭС дополнить строкой следующего содержания: Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус", - говорится в приказе.Уточняется, что перечень разрешенных для параллельного импорта товаров дополнен рядом брендов например, Bell's, Sheridan's, Jose Cuervo, Jack Daniels, Jagermeister и другими (группа кодов ТН ВЭД ЕАЭС 2208).
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экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), евразийский экономический союз
Экономика, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Евразийский экономический союз
20:40 02.11.2022 (обновлено: 20:49 02.11.2022)
Минпромторг включил алкоголь в перечень для параллельного импорта
Минпромторг включил алкоголь в перечень товаров для параллельного импорта