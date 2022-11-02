https://ria.ru/20221102/gruzovik-1828672995.html

Источник рассказал о грузовике, раздавившем такси в Москве

Источник рассказал о грузовике, раздавившем такси в Москве - РИА Новости, 02.11.2022

Источник рассказал о грузовике, раздавившем такси в Москве

Владельцем грузовика Volvo, раздавившего такси с водителем и пассажиром в центре Москвы, является уроженец Белоруссии, а за автомобилем числится 100 штрафов за... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T14:28

2022-11-02T14:28

2022-11-02T18:48

происшествия

москва

белоруссия

гомельская область

volvo ab

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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Владельцем грузовика Volvo, раздавившего такси с водителем и пассажиром в центре Москвы, является уроженец Белоруссии, а за автомобилем числится 100 штрафов за различные нарушения, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Владелец грузовика Volvo 2012 года выпуска – уроженец Белоруссии. За последние полтора года на автомобиль выписано 100 штрафов", - сказал собеседник агентства, уточнив, что все штрафы оплачены.По информации источника, последний штраф был выписан 25 октября. А техосмотр автомобиля проводился в феврале 2021-го. До 2017 года автомобиль находился в собственности юрлица.Кроме того, сообщил собеседник агентства, автомобиль побывал ранее в трех ДТП, последнее из которых произошло в сентябре текущего года.В среду на улице 1905 года грузовик врезался в такси, куда только сел пассажир, и подмял легковушку под стоявший впереди автобус. По предварительной информации, водитель и пассажир такси погибли. Водитель большегруза с места ДТП скрылся.Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, правоохранительные органы разыскивают водителя грузовика. Это 27-летний житель Белоруссии Вячеслав Пивовар, водительское удостоверение ему было выдано в Гомельской области в январе этого года. Он не владелец грузовика, а только шофер.

https://ria.ru/20220929/dtp-1820334485.html

москва

белоруссия

гомельская область

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Момент ДТП с участием грузовика, такси и автобуса в центре Москвы Грузовик врезался в остановившееся на остановке такси на улице 1905 года в центре Москвы. В легковушке были водитель и пассажир. Число погибших в ДТП выросло до двух, сообщила столичная прокуратура. Водитель грузовика скрылся. 2022-11-02T14:28 true PT0M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, белоруссия, гомельская область, volvo ab