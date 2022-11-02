https://ria.ru/20221102/gruzovik-1828672995.html
Источник рассказал о грузовике, раздавившем такси в Москве
Источник рассказал о грузовике, раздавившем такси в Москве - РИА Новости, 02.11.2022
Источник рассказал о грузовике, раздавившем такси в Москве
Владельцем грузовика Volvo, раздавившего такси с водителем и пассажиром в центре Москвы, является уроженец Белоруссии, а за автомобилем числится 100 штрафов за... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T14:28
2022-11-02T14:28
2022-11-02T18:48
происшествия
москва
белоруссия
гомельская область
volvo ab
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Владельцем грузовика Volvo, раздавившего такси с водителем и пассажиром в центре Москвы, является уроженец Белоруссии, а за автомобилем числится 100 штрафов за различные нарушения, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Владелец грузовика Volvo 2012 года выпуска – уроженец Белоруссии. За последние полтора года на автомобиль выписано 100 штрафов", - сказал собеседник агентства, уточнив, что все штрафы оплачены.По информации источника, последний штраф был выписан 25 октября. А техосмотр автомобиля проводился в феврале 2021-го. До 2017 года автомобиль находился в собственности юрлица.Кроме того, сообщил собеседник агентства, автомобиль побывал ранее в трех ДТП, последнее из которых произошло в сентябре текущего года.В среду на улице 1905 года грузовик врезался в такси, куда только сел пассажир, и подмял легковушку под стоявший впереди автобус. По предварительной информации, водитель и пассажир такси погибли. Водитель большегруза с места ДТП скрылся.Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, правоохранительные органы разыскивают водителя грузовика. Это 27-летний житель Белоруссии Вячеслав Пивовар, водительское удостоверение ему было выдано в Гомельской области в январе этого года. Он не владелец грузовика, а только шофер.
https://ria.ru/20220929/dtp-1820334485.html
москва
белоруссия
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/02/1828767904_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_55949a18caa223d4c545b2e96264eb38.jpg
Момент ДТП с участием грузовика, такси и автобуса в центре Москвы
Грузовик врезался в остановившееся на остановке такси на улице 1905 года в центре Москвы. В легковушке были водитель и пассажир. Число погибших в ДТП выросло до двух, сообщила столичная прокуратура. Водитель грузовика скрылся.
2022-11-02T14:28
true
PT0M15S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, белоруссия, гомельская область, volvo ab
Происшествия, Москва, Белоруссия, Гомельская область, Volvo AB
14:28 02.11.2022 (обновлено: 18:48 02.11.2022)
Источник рассказал о грузовике, раздавившем такси в Москве
Сто штрафов числится за грузовиком Volvo, раздавившим такси с людьми в Москве
МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Владельцем грузовика Volvo, раздавившего такси с водителем и пассажиром в центре Москвы, является уроженец Белоруссии, а за автомобилем числится 100 штрафов за различные нарушения, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Владелец грузовика Volvo 2012 года выпуска – уроженец Белоруссии. За последние полтора года на автомобиль выписано 100 штрафов", - сказал собеседник агентства, уточнив, что все штрафы оплачены.
По информации источника, последний штраф был выписан 25 октября. А техосмотр автомобиля проводился в феврале 2021-го. До 2017 года автомобиль находился в собственности юрлица.
Кроме того, сообщил собеседник агентства, автомобиль побывал ранее в трех ДТП, последнее из которых произошло в сентябре текущего года.
В среду на улице 1905 года грузовик врезался в такси, куда только сел пассажир, и подмял легковушку под стоявший впереди автобус. По предварительной информации, водитель и пассажир такси погибли. Водитель большегруза с места ДТП скрылся.
Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, правоохранительные органы разыскивают водителя грузовика. Это 27-летний житель Белоруссии Вячеслав Пивовар, водительское удостоверение ему было выдано в Гомельской области
в январе этого года. Он не владелец грузовика, а только шофер.