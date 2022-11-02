https://ria.ru/20221102/granitsa-1828640883.html

Песков назвал ограждение Польшей границы с Россией делом Варшавы

Песков назвал ограждение Польшей границы с Россией делом Варшавы - РИА Новости, 02.11.2022

Песков назвал ограждение Польшей границы с Россией делом Варшавы

Строительство Польшей заграждения на границе с Россией является делом поляков, для комментариев нужно спрашивать их сторону, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T13:13

2022-11-02T13:13

2022-11-02T13:19

россия

польша

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

в мире

мариуш блащак

варшава

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Строительство Польшей заграждения на границе с Россией является делом поляков, для комментариев нужно спрашивать их сторону, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее в среду вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил журналистам, что Польша начала строительство заграждения на границе с Калининградской областью России."Никак, это дело поляков, поляков спрашивать, чтобы они комментировали", - сказал Песков на просьбу журналистов прокомментировать новость о том, что Польша начала строительство заграждения из колючей проволоки на границе с Россией.Летом Польша завершила основную часть строительства заграждения на границе с Белоруссией. Длина забора составляет 186 километров, высота - пять метров, стоимость - 1,6 миллиарда злотых (около 400 миллионов долларов). Сейчас конструкцию оснащают камерами ночного видения, датчиками движения и другой электроникой. Завершить работы планируется нынешней осенью.

https://ria.ru/20221102/zapret-1828550785.html

https://ria.ru/20221101/bezhentsy-1828370562.html

россия

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россия, польша, дмитрий песков (спецпредставитель президента), в мире, мариуш блащак, варшава