https://ria.ru/20221102/granitsa-1828640883.html
Песков назвал ограждение Польшей границы с Россией делом Варшавы
Песков назвал ограждение Польшей границы с Россией делом Варшавы - РИА Новости, 02.11.2022
Песков назвал ограждение Польшей границы с Россией делом Варшавы
Строительство Польшей заграждения на границе с Россией является делом поляков, для комментариев нужно спрашивать их сторону, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T13:13
2022-11-02T13:13
2022-11-02T13:19
россия
польша
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
в мире
мариуш блащак
варшава
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Строительство Польшей заграждения на границе с Россией является делом поляков, для комментариев нужно спрашивать их сторону, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее в среду вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил журналистам, что Польша начала строительство заграждения на границе с Калининградской областью России."Никак, это дело поляков, поляков спрашивать, чтобы они комментировали", - сказал Песков на просьбу журналистов прокомментировать новость о том, что Польша начала строительство заграждения из колючей проволоки на границе с Россией.Летом Польша завершила основную часть строительства заграждения на границе с Белоруссией. Длина забора составляет 186 километров, высота - пять метров, стоимость - 1,6 миллиарда злотых (около 400 миллионов долларов). Сейчас конструкцию оснащают камерами ночного видения, датчиками движения и другой электроникой. Завершить работы планируется нынешней осенью.
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россия, польша, дмитрий песков (спецпредставитель президента), в мире, мариуш блащак, варшава
Россия, Польша, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), В мире, Мариуш Блащак, Варшава
13:13 02.11.2022 (обновлено: 13:19 02.11.2022)
Песков назвал ограждение Польшей границы с Россией делом Варшавы
Песков: строительство Польшей заграждения на границе с Россией является делом поляков