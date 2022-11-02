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Два пункта пропуска на границе с КНР не будут работать в Приморье 4 ноября - РИА Новости, 02.11.2022
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Два пункта пропуска на границе с КНР не будут работать в Приморье 4 ноября
Два пункта пропуска на границе с КНР не будут работать в Приморье 4 ноября - РИА Новости, 02.11.2022
Два пункта пропуска на границе с КНР не будут работать в Приморье 4 ноября
Автомобильные пункты пропуска Краскино и Турий Рог на российско-китайской границе в Приморском крае не будут работать в День народного единства, сообщили в... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T11:48
2022-11-02T11:48
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ВЛАДИВОСТОК, 2 ноя - РИА Новости. Автомобильные пункты пропуска Краскино и Турий Рог на российско-китайской границе в Приморском крае не будут работать в День народного единства, сообщили в Дальневосточном таможенном управлении."Пропуск товаров и транспортных средств 4 ноября 2022 года через эти автомобильные пункты пропуска осуществляться не будет", - говорится в сообщении.В таможенном управлении уточнили, что 5 ноября пропускные пункты возобновят работу в прежнем режиме. Пункт Краскино - Хуньчунь будет открыт каждый день с 9.00 до 19.00, а Турий Рог - Мишань - с понедельника по субботу между 11.00 и 19.00.Автомобильные пункты пропуска Полтавка и Пограничный, а также железнодорожные пункты пропуска Пограничный и Махалино будут работать 4 ноября по стандартному графику. Первые два - с 9.00 до 21.00, вторые - круглосуточно.
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китай, россия, хуньчунь
Россия-Китай: Главное, Китай, Россия, Хуньчунь
11:48 02.11.2022
 

Два пункта пропуска на границе с КНР не будут работать в Приморье 4 ноября

© Фото : Дальневосточное таможенное управлениеГрузовые автомобили на пункте пропуска на российско-китайской границе в Приморском крае
Грузовые автомобили на пункте пропуска на российско-китайской границе в Приморском крае - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© Фото : Дальневосточное таможенное управление
Грузовые автомобили на пункте пропуска на российско-китайской границе в Приморском крае
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 2 ноя - РИА Новости. Автомобильные пункты пропуска Краскино и Турий Рог на российско-китайской границе в Приморском крае не будут работать в День народного единства, сообщили в Дальневосточном таможенном управлении.
"Пропуск товаров и транспортных средств 4 ноября 2022 года через эти автомобильные пункты пропуска осуществляться не будет", - говорится в сообщении.
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В таможенном управлении уточнили, что 5 ноября пропускные пункты возобновят работу в прежнем режиме. Пункт Краскино - Хуньчунь будет открыт каждый день с 9.00 до 19.00, а Турий Рог - Мишань - с понедельника по субботу между 11.00 и 19.00.
Автомобильные пункты пропуска Полтавка и Пограничный, а также железнодорожные пункты пропуска Пограничный и Махалино будут работать 4 ноября по стандартному графику. Первые два - с 9.00 до 21.00, вторые - круглосуточно.
 
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