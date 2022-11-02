https://ria.ru/20221102/granitsa-1828607119.html

Два пункта пропуска на границе с КНР не будут работать в Приморье 4 ноября

Два пункта пропуска на границе с КНР не будут работать в Приморье 4 ноября - РИА Новости, 02.11.2022

Два пункта пропуска на границе с КНР не будут работать в Приморье 4 ноября

Автомобильные пункты пропуска Краскино и Турий Рог на российско-китайской границе в Приморском крае не будут работать в День народного единства, сообщили в... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T11:48

2022-11-02T11:48

2022-11-02T11:48

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ВЛАДИВОСТОК, 2 ноя - РИА Новости. Автомобильные пункты пропуска Краскино и Турий Рог на российско-китайской границе в Приморском крае не будут работать в День народного единства, сообщили в Дальневосточном таможенном управлении."Пропуск товаров и транспортных средств 4 ноября 2022 года через эти автомобильные пункты пропуска осуществляться не будет", - говорится в сообщении.В таможенном управлении уточнили, что 5 ноября пропускные пункты возобновят работу в прежнем режиме. Пункт Краскино - Хуньчунь будет открыт каждый день с 9.00 до 19.00, а Турий Рог - Мишань - с понедельника по субботу между 11.00 и 19.00.Автомобильные пункты пропуска Полтавка и Пограничный, а также железнодорожные пункты пропуска Пограничный и Махалино будут работать 4 ноября по стандартному графику. Первые два - с 9.00 до 21.00, вторые - круглосуточно.

https://ria.ru/20221101/moskva-1828426790.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, россия, хуньчунь