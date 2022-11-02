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Гладков встретился с "народным участковым" из белгородского приграничья - РИА Новости, 02.11.2022
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Белгородская область
Белгородская область
https://ria.ru/20221102/gladkov-1828731691.html
Гладков встретился с "народным участковым" из белгородского приграничья
Гладков встретился с "народным участковым" из белгородского приграничья - РИА Новости, 02.11.2022
Гладков встретился с "народным участковым" из белгородского приграничья
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков встретился с полицейским Сергеем Наумовым, финалистом всероссийского конкурса "Народный участковый-2022",... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T17:10
2022-11-02T17:10
белгородская область
сергей наумов
белгородская область
отрадное
вячеслав гладков
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БЕЛГОРОД, 2 ноя – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков встретился с полицейским Сергеем Наумовым, финалистом всероссийского конкурса "Народный участковый-2022", который помимо пресечения и раскрытия преступлений еще и участвовал в эвакуации жителей приграничного региона в безопасное место, сообщила пресс-служба правительства области.Старший лейтенант полиции Сергей Наумов в этом году представляет Белгородскую область на федеральном конкурсе "Народный участковый – 2022". Он служит в МВД уже четвертый год. За это время офицер пресёк свыше 200 преступлений, отмечен государственными и ведомственными наградами.Двадцатишестилетний участковый следит за общественным порядком на приграничных территориях – в селах Нехотеевка, Журавлевка, Малиновка и Отрадное. Как отметили в правительстве, вместе с сотрудниками МЧС РФ по Белгородской области он лично участвовал в эвакуации более 2 тысяч сельских жителей в безопасное место."Специфика работы на приграничных территориях сейчас сильно поменялась. Я ежедневно выезжаю в эти сёла, проверяю после обстрелов, есть ли разрушения домовладений, фиксирую их, если они вдруг есть. Общаюсь с людьми, которые остались в своих домах, им особенно нужна сейчас поддержка, взаимопонимание", - рассказал губернатору Наумов.Губернатор выразил поддержку белгородскому участковому, отметив его успешное взаимодействие с сотрудниками добровольной народной дружины и главами приграничных территорий. Онлайн-голосование за звание "Народный участковый-2022" продлится до 10 ноября включительно."К сожалению, больше всего у нас происшествий с прилетами зафиксировано в Нехотеевке и Журавлевке, но, несмотря на это, там меньше всего ситуаций с поступающими от жителей жалобами о пропаже имущества, чем на других аналогичных территориях", - отметил руководитель Белгородской области.По поручению губернатора, в 2021 году по программе "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области" за счёт областного бюджета для подразделений участковых уполномоченных было закуплено 35 единиц техники на 20 миллионов рублей. На приобретение 90 автомобилей в текущем году глава региона выделил дополнительно свыше 56 миллионов рублей. Кроме того, в рамках реализации областного проекта "Формирование фонда служебного жилья для участковых уполномоченных полиции" приобретены также дома и квартиры.
https://ria.ru/20221101/stipendii-1828389284.html
https://ria.ru/20221027/belgorod-1827179315.html
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сергей наумов, белгородская область, отрадное, вячеслав гладков, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Белгородская область, Сергей Наумов, Белгородская область, Отрадное, Вячеслав Гладков, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
17:10 02.11.2022
 
Гладков встретился с "народным участковым" из белгородского приграничья

Гладков встретился с финалистом конкурса "Народный участковый-2022" Сергеем Наумовым

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 2 ноя – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков встретился с полицейским Сергеем Наумовым, финалистом всероссийского конкурса "Народный участковый-2022", который помимо пресечения и раскрытия преступлений еще и участвовал в эвакуации жителей приграничного региона в безопасное место, сообщила пресс-служба правительства области.
Старший лейтенант полиции Сергей Наумов в этом году представляет Белгородскую область на федеральном конкурсе "Народный участковый – 2022". Он служит в МВД уже четвертый год. За это время офицер пресёк свыше 200 преступлений, отмечен государственными и ведомственными наградами.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
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Двадцатишестилетний участковый следит за общественным порядком на приграничных территориях – в селах Нехотеевка, Журавлевка, Малиновка и Отрадное. Как отметили в правительстве, вместе с сотрудниками МЧС РФ по Белгородской области он лично участвовал в эвакуации более 2 тысяч сельских жителей в безопасное место.
"Специфика работы на приграничных территориях сейчас сильно поменялась. Я ежедневно выезжаю в эти сёла, проверяю после обстрелов, есть ли разрушения домовладений, фиксирую их, если они вдруг есть. Общаюсь с людьми, которые остались в своих домах, им особенно нужна сейчас поддержка, взаимопонимание", - рассказал губернатору Наумов.
Губернатор выразил поддержку белгородскому участковому, отметив его успешное взаимодействие с сотрудниками добровольной народной дружины и главами приграничных территорий. Онлайн-голосование за звание "Народный участковый-2022" продлится до 10 ноября включительно.
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"К сожалению, больше всего у нас происшествий с прилетами зафиксировано в Нехотеевке и Журавлевке, но, несмотря на это, там меньше всего ситуаций с поступающими от жителей жалобами о пропаже имущества, чем на других аналогичных территориях", - отметил руководитель Белгородской области.
По поручению губернатора, в 2021 году по программе "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области" за счёт областного бюджета для подразделений участковых уполномоченных было закуплено 35 единиц техники на 20 миллионов рублей. На приобретение 90 автомобилей в текущем году глава региона выделил дополнительно свыше 56 миллионов рублей. Кроме того, в рамках реализации областного проекта "Формирование фонда служебного жилья для участковых уполномоченных полиции" приобретены также дома и квартиры.
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Белгородская областьСергей НаумовБелгородская областьОтрадноеВячеслав ГладковРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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