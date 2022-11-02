https://ria.ru/20221102/germaniya-1828627221.html

В Германии назвали главную ошибку Шольца в отношении России

В Германии назвали главную ошибку Шольца в отношении России - РИА Новости, 02.11.2022

В Германии назвали главную ошибку Шольца в отношении России

Читатели немецкого журнала Der Spiegel раскритиковали политику канцлера Олафа Шольца в отношении России, назвав ее разрушительной для Германии. РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T12:36

2022-11-02T12:36

2022-11-02T15:39

олаф шольц

германия

россия

сша

нато

санкции в отношении россии

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827319459_0:0:2897:1630_1920x0_80_0_0_665ba5e091bf2dce73fbeb6208e29304.jpg

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Читатели немецкого журнала Der Spiegel раскритиковали политику канцлера Олафа Шольца в отношении России, назвав ее разрушительной для Германии."Шольцу пора в отставку. Разве он уже не нанес Германии достаточно ущерба, присоединившись к экономической войне США против России? Вот Меркель знала, как вести дела с Путиным", — написал один из пользователей."Государство с таким огромным бюджетом должно кормить свой народ, а не закачивать миллиарды долларов в такие коррумпированные государства, как Украина. Я считаю, что Путин намного лучше Шольца заботится о своем народе", — поделился мнением другой комментатор."Наша экономика уже настолько явно стонет под антироссийскими санкциями, что жизнь в Германии стала просто невозможной. Шольцу нужно брать пример с Путина, который сделал все возможное, чтобы россияне не почувствовали эффект от санкций", — отметил еще один из читателей."Шольц совершил ошибку, допустив ухудшение отношений с Москвой по указке США. Коротко о Вашингтоне — расширение НАТО на Восток, расторжение бесчисленных договоров о вооружениях, смена режима на Украине. А теперь Штаты навязывают образ очередного псевдоврага (миру в лице России. — Прим. ред.), — констатировал четвертый пользователь."Кризисные времена выявляют настоящих лидеров, поскольку проблемы становятся более серьезными, а Шольц слишком глуп, чтобы справиться с ними. Скажу честно, не во всем согласен с Путиным, но я хотел бы такого сильного лидера для Германии", — подчеркнул пятый комментатор.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221102/ukraina-1828594763.html

https://ria.ru/20221102/politika-1828451592.html

германия

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

олаф шольц, германия, россия, сша, нато, санкции в отношении россии, политика