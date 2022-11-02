https://ria.ru/20221102/germaniya-1828627221.html
В Германии назвали главную ошибку Шольца в отношении России
В Германии назвали главную ошибку Шольца в отношении России - РИА Новости, 02.11.2022
В Германии назвали главную ошибку Шольца в отношении России
Читатели немецкого журнала Der Spiegel раскритиковали политику канцлера Олафа Шольца в отношении России, назвав ее разрушительной для Германии. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T12:36
2022-11-02T12:36
2022-11-02T15:39
олаф шольц
германия
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сша
нато
санкции в отношении россии
политика
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Читатели немецкого журнала Der Spiegel раскритиковали политику канцлера Олафа Шольца в отношении России, назвав ее разрушительной для Германии."Шольцу пора в отставку. Разве он уже не нанес Германии достаточно ущерба, присоединившись к экономической войне США против России? Вот Меркель знала, как вести дела с Путиным", — написал один из пользователей."Государство с таким огромным бюджетом должно кормить свой народ, а не закачивать миллиарды долларов в такие коррумпированные государства, как Украина. Я считаю, что Путин намного лучше Шольца заботится о своем народе", — поделился мнением другой комментатор."Наша экономика уже настолько явно стонет под антироссийскими санкциями, что жизнь в Германии стала просто невозможной. Шольцу нужно брать пример с Путина, который сделал все возможное, чтобы россияне не почувствовали эффект от санкций", — отметил еще один из читателей."Шольц совершил ошибку, допустив ухудшение отношений с Москвой по указке США. Коротко о Вашингтоне — расширение НАТО на Восток, расторжение бесчисленных договоров о вооружениях, смена режима на Украине. А теперь Штаты навязывают образ очередного псевдоврага (миру в лице России. — Прим. ред.), — констатировал четвертый пользователь."Кризисные времена выявляют настоящих лидеров, поскольку проблемы становятся более серьезными, а Шольц слишком глуп, чтобы справиться с ними. Скажу честно, не во всем согласен с Путиным, но я хотел бы такого сильного лидера для Германии", — подчеркнул пятый комментатор.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20221102/ukraina-1828594763.html
https://ria.ru/20221102/politika-1828451592.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
олаф шольц, германия, россия, сша, нато, санкции в отношении россии, политика
Олаф Шольц, Германия, Россия, США, НАТО, Санкции в отношении России, Политика
12:36 02.11.2022 (обновлено: 15:39 02.11.2022)
В Германии назвали главную ошибку Шольца в отношении России
Читатели Spiegel считают, что Путин лучше, чем Шольц, справляется с управлением страной
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости.
Читатели немецкого журнала Der Spiegel
раскритиковали политику канцлера Олафа Шольца в отношении России, назвав ее разрушительной для Германии.
"Шольцу пора в отставку. Разве он уже не нанес Германии достаточно ущерба, присоединившись к экономической войне США
против России? Вот Меркель знала, как вести дела с Путиным", — написал один из пользователей.
"Государство с таким огромным бюджетом должно кормить свой народ, а не закачивать миллиарды долларов в такие коррумпированные государства, как Украина
. Я считаю, что Путин намного лучше Шольца заботится о своем народе", — поделился мнением другой комментатор.
"Наша экономика уже настолько явно стонет под антироссийскими санкциями, что жизнь в Германии стала просто невозможной. Шольцу нужно брать пример с Путина, который сделал все возможное, чтобы россияне не почувствовали эффект от санкций", — отметил еще один из читателей.
"Шольц совершил ошибку, допустив ухудшение отношений с Москвой
по указке США. Коротко о Вашингтоне
— расширение НАТО
на Восток, расторжение бесчисленных договоров о вооружениях, смена режима на Украине. А теперь Штаты навязывают образ очередного псевдоврага (миру в лице России. — Прим. ред.), — констатировал четвертый пользователь.
"Кризисные времена выявляют настоящих лидеров, поскольку проблемы становятся более серьезными, а Шольц слишком глуп, чтобы справиться с ними. Скажу честно, не во всем согласен с Путиным, но я хотел бы такого сильного лидера для Германии", — подчеркнул пятый комментатор.
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.