https://ria.ru/20221102/gaz-1828823836.html

Уровень заполненности газохранилищ ФРГ превысил 99 процентов

Уровень заполненности газохранилищ ФРГ превысил 99 процентов - РИА Новости, 02.11.2022

Уровень заполненности газохранилищ ФРГ превысил 99 процентов

Газохранилища ФРГ достигли уровня свыше 99%, следует из данных европейской группы операторов GIE. РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T23:32

2022-11-02T23:32

2022-11-02T23:42

цены на нефть

германия

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БЕРЛИН, 2 ноя - РИА Новости. Газохранилища ФРГ достигли уровня свыше 99%, следует из данных европейской группы операторов GIE.Согласно данным, опубликованным на портале, уровень заполненности газохранилищ в Германии к среде достиг 99,19%.В крупнейшем хранилище газа ФРГ - в Редене - уровень заполнения составил 92,5%.Ранее Федеральное сетевое агентство ФРГ сообщало, что потребление газа в Германии на фоне теплой погоды на неделе с 17 по 23 октября было значительно ниже среднего уровня потребления за последние четыре года из-за температуры - она была на 2,5 градуса выше среднегодовой нормы 2018-2021 годов.Вместе с тем регулятор подчеркивал важность экономии газа. Уточнялось, что дефицита газа в стране зимой можно избежать, если, среди прочего, продолжать выполнять задачу по экономии энергоносителя на уровне не менее 20%.

https://ria.ru/20221030/gaz-1827905861.html

германия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

цены на нефть, германия