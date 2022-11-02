https://ria.ru/20221102/gaz-1828823836.html
Уровень заполненности газохранилищ ФРГ превысил 99 процентов
Уровень заполненности газохранилищ ФРГ превысил 99 процентов - РИА Новости, 02.11.2022
Уровень заполненности газохранилищ ФРГ превысил 99 процентов
Газохранилища ФРГ достигли уровня свыше 99%, следует из данных европейской группы операторов GIE. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T23:32
2022-11-02T23:32
2022-11-02T23:42
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БЕРЛИН, 2 ноя - РИА Новости. Газохранилища ФРГ достигли уровня свыше 99%, следует из данных европейской группы операторов GIE.Согласно данным, опубликованным на портале, уровень заполненности газохранилищ в Германии к среде достиг 99,19%.В крупнейшем хранилище газа ФРГ - в Редене - уровень заполнения составил 92,5%.Ранее Федеральное сетевое агентство ФРГ сообщало, что потребление газа в Германии на фоне теплой погоды на неделе с 17 по 23 октября было значительно ниже среднего уровня потребления за последние четыре года из-за температуры - она была на 2,5 градуса выше среднегодовой нормы 2018-2021 годов.Вместе с тем регулятор подчеркивал важность экономии газа. Уточнялось, что дефицита газа в стране зимой можно избежать, если, среди прочего, продолжать выполнять задачу по экономии энергоносителя на уровне не менее 20%.
https://ria.ru/20221030/gaz-1827905861.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, германия
23:32 02.11.2022 (обновлено: 23:42 02.11.2022)
Уровень заполненности газохранилищ ФРГ превысил 99 процентов
GIE: газохранилища Германии достигли уровня 99,19 процента
БЕРЛИН, 2 ноя - РИА Новости. Газохранилища ФРГ достигли уровня свыше 99%, следует из данных европейской группы операторов GIE.
Согласно данным, опубликованным на портале, уровень заполненности газохранилищ в Германии к среде достиг 99,19%.
В крупнейшем хранилище газа ФРГ - в Редене - уровень заполнения составил 92,5%.
Ранее Федеральное сетевое агентство ФРГ сообщало, что потребление газа в Германии на фоне теплой погоды на неделе с 17 по 23 октября было значительно ниже среднего уровня потребления за последние четыре года из-за температуры - она была на 2,5 градуса выше среднегодовой нормы 2018-2021 годов.
Вместе с тем регулятор подчеркивал важность экономии газа. Уточнялось, что дефицита газа в стране зимой можно избежать, если, среди прочего, продолжать выполнять задачу по экономии энергоносителя на уровне не менее 20%.