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Уровень заполненности газохранилищ ФРГ превысил 99 процентов - РИА Новости, 02.11.2022
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Уровень заполненности газохранилищ ФРГ превысил 99 процентов
Уровень заполненности газохранилищ ФРГ превысил 99 процентов - РИА Новости, 02.11.2022
Уровень заполненности газохранилищ ФРГ превысил 99 процентов
Газохранилища ФРГ достигли уровня свыше 99%, следует из данных европейской группы операторов GIE. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T23:32
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БЕРЛИН, 2 ноя - РИА Новости. Газохранилища ФРГ достигли уровня свыше 99%, следует из данных европейской группы операторов GIE.Согласно данным, опубликованным на портале, уровень заполненности газохранилищ в Германии к среде достиг 99,19%.В крупнейшем хранилище газа ФРГ - в Редене - уровень заполнения составил 92,5%.Ранее Федеральное сетевое агентство ФРГ сообщало, что потребление газа в Германии на фоне теплой погоды на неделе с 17 по 23 октября было значительно ниже среднего уровня потребления за последние четыре года из-за температуры - она была на 2,5 градуса выше среднегодовой нормы 2018-2021 годов.Вместе с тем регулятор подчеркивал важность экономии газа. Уточнялось, что дефицита газа в стране зимой можно избежать, если, среди прочего, продолжать выполнять задачу по экономии энергоносителя на уровне не менее 20%.
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23:32 02.11.2022 (обновлено: 23:42 02.11.2022)
 
Уровень заполненности газохранилищ ФРГ превысил 99 процентов

GIE: газохранилища Германии достигли уровня 99,19 процента

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
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БЕРЛИН, 2 ноя - РИА Новости. Газохранилища ФРГ достигли уровня свыше 99%, следует из данных европейской группы операторов GIE.
Согласно данным, опубликованным на портале, уровень заполненности газохранилищ в Германии к среде достиг 99,19%.
В крупнейшем хранилище газа ФРГ - в Редене - уровень заполнения составил 92,5%.
Ранее Федеральное сетевое агентство ФРГ сообщало, что потребление газа в Германии на фоне теплой погоды на неделе с 17 по 23 октября было значительно ниже среднего уровня потребления за последние четыре года из-за температуры - она была на 2,5 градуса выше среднегодовой нормы 2018-2021 годов.
Вместе с тем регулятор подчеркивал важность экономии газа. Уточнялось, что дефицита газа в стране зимой можно избежать, если, среди прочего, продолжать выполнять задачу по экономии энергоносителя на уровне не менее 20%.
Министр финансов Германии Кристиан Линднер - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
30 октября, 15:43
Министр финансов Германии предложил добывать газ запрещенным способом
 
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