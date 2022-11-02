https://ria.ru/20221102/gaz-1828644355.html

Италия заполнила газовые хранилища более чем на 95 процентов

Италия заполнила газовые хранилища более чем на 95 процентов - РИА Новости, 02.11.2022

Италия заполнила газовые хранилища более чем на 95 процентов

Газовые хранилища Италии заполнены более чем на 95%, сообщила в среду энергетическая инфраструктурная компания Snam, которая полностью контролирует процесс... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T13:19

2022-11-02T13:19

2022-11-02T14:09

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РИМ, 2 ноя – РИА Новости. Газовые хранилища Италии заполнены более чем на 95%, сообщила в среду энергетическая инфраструктурная компания Snam, которая полностью контролирует процесс закачки природного газа в подземные хранилища через свою "дочку" Stogit."Snam сообщает, что по окончании кампании закачки, завершившейся 31 октября, уровень заполнения хранилищ компании Stogit достиг 95,2%. Всего это 11,2 миллиарда кубометров природного газа, к которым добавляются 4,5 миллиарда кубометров стратегических резервов. Национальная энергетическая система сможет также получить доступ к дополнительным 1,1 миллиарда кубометров, которые накоплены в хранилищах других операторов", - отмечается в сообщении."Достигнутый результат существенно важен для будущей зимы, и его даже невозможно было себе представить в июле, когда поставленная цель в 90% представлялась серьезным вызовом", - заявил в связи с этим генеральный директор Snam Стефано Веньер.Он отметил, что достижение этого результата стало возможным благодаря "системной" работе, проведенной правительством, энергетическим регулятором страны Arera совместно со Snam и другими операторами отрасли.Также, по словам Веньера, в настоящее время уже начата подготовка условий для проведения кампании закачки газа будущим летом, когда нужно будет заместить еще около 2 миллиардов кубометров российского газа.Ранее глава ведущей итальянской нефтегазовой группы Eni Клаудио Дескальци заявлял, что в 2022 году Италии удастся заместить около половины российского газа, или 9,7 миллиардов кубометров. В 2023 году этот объем достигнет 80%, или, по его словам, 17,6 миллиарда кубометров. А к 2025 году компания намерена полностью отказаться от поставок газа из России.

https://ria.ru/20221101/elektroenergiya-1828430430.html

https://ria.ru/20221101/gaz-1828372711.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, италия, россия, в мире, природный газ