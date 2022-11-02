https://ria.ru/20221102/gaz-1828644355.html
Италия заполнила газовые хранилища более чем на 95 процентов
Италия заполнила газовые хранилища более чем на 95 процентов - РИА Новости, 02.11.2022
Италия заполнила газовые хранилища более чем на 95 процентов
Газовые хранилища Италии заполнены более чем на 95%, сообщила в среду энергетическая инфраструктурная компания Snam, которая полностью контролирует процесс... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T13:19
2022-11-02T13:19
2022-11-02T14:09
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РИМ, 2 ноя – РИА Новости. Газовые хранилища Италии заполнены более чем на 95%, сообщила в среду энергетическая инфраструктурная компания Snam, которая полностью контролирует процесс закачки природного газа в подземные хранилища через свою "дочку" Stogit."Snam сообщает, что по окончании кампании закачки, завершившейся 31 октября, уровень заполнения хранилищ компании Stogit достиг 95,2%. Всего это 11,2 миллиарда кубометров природного газа, к которым добавляются 4,5 миллиарда кубометров стратегических резервов. Национальная энергетическая система сможет также получить доступ к дополнительным 1,1 миллиарда кубометров, которые накоплены в хранилищах других операторов", - отмечается в сообщении."Достигнутый результат существенно важен для будущей зимы, и его даже невозможно было себе представить в июле, когда поставленная цель в 90% представлялась серьезным вызовом", - заявил в связи с этим генеральный директор Snam Стефано Веньер.Он отметил, что достижение этого результата стало возможным благодаря "системной" работе, проведенной правительством, энергетическим регулятором страны Arera совместно со Snam и другими операторами отрасли.Также, по словам Веньера, в настоящее время уже начата подготовка условий для проведения кампании закачки газа будущим летом, когда нужно будет заместить еще около 2 миллиардов кубометров российского газа.Ранее глава ведущей итальянской нефтегазовой группы Eni Клаудио Дескальци заявлял, что в 2022 году Италии удастся заместить около половины российского газа, или 9,7 миллиардов кубометров. В 2023 году этот объем достигнет 80%, или, по его словам, 17,6 миллиарда кубометров. А к 2025 году компания намерена полностью отказаться от поставок газа из России.
https://ria.ru/20221101/elektroenergiya-1828430430.html
https://ria.ru/20221101/gaz-1828372711.html
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РИА Новости
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экономика, италия, россия, в мире, природный газ
Экономика, Италия, Россия, В мире, Природный газ
13:19 02.11.2022 (обновлено: 14:09 02.11.2022)
Италия заполнила газовые хранилища более чем на 95 процентов
Итальянская Snam сообщила о заполнении газовых хранилищ компании Stogit на 95,2 процента
РИМ, 2 ноя – РИА Новости.
Газовые хранилища Италии заполнены более чем на 95%, сообщила
в среду энергетическая инфраструктурная компания Snam, которая полностью контролирует процесс закачки природного газа в подземные хранилища через свою "дочку" Stogit.
"Snam сообщает, что по окончании кампании закачки, завершившейся 31 октября, уровень заполнения хранилищ компании Stogit достиг 95,2%. Всего это 11,2 миллиарда кубометров природного газа, к которым добавляются 4,5 миллиарда кубометров стратегических резервов. Национальная энергетическая система сможет также получить доступ к дополнительным 1,1 миллиарда кубометров, которые накоплены в хранилищах других операторов", - отмечается в сообщении.
"Достигнутый результат существенно важен для будущей зимы, и его даже невозможно было себе представить в июле, когда поставленная цель в 90% представлялась серьезным вызовом", - заявил в связи с этим генеральный директор Snam Стефано Веньер.
Он отметил, что достижение этого результата стало возможным благодаря "системной" работе, проведенной правительством, энергетическим регулятором страны Arera совместно со Snam и другими операторами отрасли.
Также, по словам Веньера, в настоящее время уже начата подготовка условий для проведения кампании закачки газа будущим летом, когда нужно будет заместить еще около 2 миллиардов кубометров российского газа.
Ранее глава ведущей итальянской нефтегазовой группы Eni Клаудио Дескальци
заявлял, что в 2022 году Италии удастся заместить около половины российского газа, или 9,7 миллиардов кубометров. В 2023 году этот объем достигнет 80%, или, по его словам, 17,6 миллиарда кубометров. А к 2025 году компания намерена полностью отказаться от поставок газа из России
.