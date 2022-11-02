Французы восхитились тем, как россияне выполняют обязательства
Читатели Le Figaro пришли в восторг от участия России в совместном проекте с Францией
Государственные флаги России и Франции. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro положительно оценили участие России в создании Международного термоядерного реактора.
Многие отметили "глупость" европейских политиков, которые присоединились к попыткам Вашингтона изолировать Москву с помощью экономических санкций.
"Я тронут преданностью россиян. Все сотрудничество России с Западной Европой было растоптано американцами, которые вынудили Путина начать спецоперацию на Украине. Европейцы могли избежать такого развития событий, если бы не пошли на поводу у США", — написал Un Beaucairois.
"Россияне не мстительные, потому что, несмотря на санкции, они не забывают выполнить свои обязательства, да и нас они не запамятовали. На самом деле все понимают, что эти санкции гораздо вреднее для нас, чем для них", — заметил gillesdevertou.
"Браво! Научное сотрудничество будет продолжено на благо человечества. Пора остановить антироссийскую истерию!" — подытожили пользователи.
На днях Россия отправила во Францию одну из шести гигантских магнитных катушек, необходимых для реализации программы ИТЭР (проект первого в мире международного термоядерного экспериментального реактора) по ядерному синтезу, одного из крупнейших международных научных проектов, в котором Москва все еще участвует, несмотря на санкции.