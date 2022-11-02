https://ria.ru/20221102/frantsiya-1828729267.html

Французы восхитились тем, как россияне выполняют обязательства

Французы восхитились тем, как россияне выполняют обязательства - РИА Новости, 02.11.2022

Французы восхитились тем, как россияне выполняют обязательства

Читатели французской газеты Le Figaro положительно оценили участие России в создании Международного термоядерного реактора. РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T17:01

2022-11-02T17:01

2022-11-02T17:01

в мире

россия

москва

украина

итэр

международная космическая станция (мкс)

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro положительно оценили участие России в создании Международного термоядерного реактора.Многие отметили "глупость" европейских политиков, которые присоединились к попыткам Вашингтона изолировать Москву с помощью экономических санкций."ИТЭР и МКС — два проекта, на которые не влияет этот бессмысленный конфликт на Украине. Слава Богу!" — не сдержал эмоций JIHEM9246."Россияне не мстительные, потому что, несмотря на санкции, они не забывают выполнить свои обязательства, да и нас они не запамятовали. На самом деле все понимают, что эти санкции гораздо вреднее для нас, чем для них", — заметил gillesdevertou."Браво! Научное сотрудничество будет продолжено на благо человечества. Пора остановить антироссийскую истерию!" — подытожили пользователи.На днях Россия отправила во Францию одну из шести гигантских магнитных катушек, необходимых для реализации программы ИТЭР (проект первого в мире международного термоядерного экспериментального реактора) по ядерному синтезу, одного из крупнейших международных научных проектов, в котором Москва все еще участвует, несмотря на санкции.

https://ria.ru/20221102/ukraina-1828594763.html

россия

москва

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, россия, москва, украина, итэр, международная космическая станция (мкс)