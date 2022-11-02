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Французы восхитились тем, как россияне выполняют обязательства - РИА Новости, 02.11.2022
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Французы восхитились тем, как россияне выполняют обязательства
Французы восхитились тем, как россияне выполняют обязательства - РИА Новости, 02.11.2022
Французы восхитились тем, как россияне выполняют обязательства
Читатели французской газеты Le Figaro положительно оценили участие России в создании Международного термоядерного реактора. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T17:01
2022-11-02T17:01
в мире
россия
москва
украина
итэр
международная космическая станция (мкс)
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro положительно оценили участие России в создании Международного термоядерного реактора.Многие отметили "глупость" европейских политиков, которые присоединились к попыткам Вашингтона изолировать Москву с помощью экономических санкций."ИТЭР и МКС — два проекта, на которые не влияет этот бессмысленный конфликт на Украине. Слава Богу!" — не сдержал эмоций JIHEM9246."Россияне не мстительные, потому что, несмотря на санкции, они не забывают выполнить свои обязательства, да и нас они не запамятовали. На самом деле все понимают, что эти санкции гораздо вреднее для нас, чем для них", — заметил gillesdevertou."Браво! Научное сотрудничество будет продолжено на благо человечества. Пора остановить антироссийскую истерию!" — подытожили пользователи.На днях Россия отправила во Францию одну из шести гигантских магнитных катушек, необходимых для реализации программы ИТЭР (проект первого в мире международного термоядерного экспериментального реактора) по ядерному синтезу, одного из крупнейших международных научных проектов, в котором Москва все еще участвует, несмотря на санкции.
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в мире, россия, москва, украина, итэр, международная космическая станция (мкс)
В мире, Россия, Москва, Украина, ИТЭР, Международная космическая станция (МКС)
17:01 02.11.2022
 
Французы восхитились тем, как россияне выполняют обязательства

Читатели Le Figaro пришли в восторг от участия России в совместном проекте с Францией

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Франции
Государственные флаги России и Франции - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Государственные флаги России и Франции. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro положительно оценили участие России в создании Международного термоядерного реактора.
Многие отметили "глупость" европейских политиков, которые присоединились к попыткам Вашингтона изолировать Москву с помощью экономических санкций.
"Я тронут преданностью россиян. Все сотрудничество России с Западной Европой было растоптано американцами, которые вынудили Путина начать спецоперацию на Украине. Европейцы могли избежать такого развития событий, если бы не пошли на поводу у США", — написал Un Beaucairois.
"ИТЭР и МКС — два проекта, на которые не влияет этот бессмысленный конфликт на Украине. Слава Богу!" — не сдержал эмоций JIHEM9246.
"Россияне не мстительные, потому что, несмотря на санкции, они не забывают выполнить свои обязательства, да и нас они не запамятовали. На самом деле все понимают, что эти санкции гораздо вреднее для нас, чем для них", — заметил gillesdevertou.
"Браво! Научное сотрудничество будет продолжено на благо человечества. Пора остановить антироссийскую истерию!" — подытожили пользователи.
На днях Россия отправила во Францию одну из шести гигантских магнитных катушек, необходимых для реализации программы ИТЭР (проект первого в мире международного термоядерного экспериментального реактора) по ядерному синтезу, одного из крупнейших международных научных проектов, в котором Москва все еще участвует, несмотря на санкции.
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В миреРоссияМоскваУкраинаИТЭРМеждународная космическая станция (МКС)
 
 
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