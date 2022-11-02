https://ria.ru/20221102/fotovystavka-1828533850.html

Фотовыставка о спартакиаде "Моспром-2022" открылась на Цветном бульваре

Фотовыставка о спартакиаде "Моспром-2022" открылась на Цветном бульваре - РИА Новости, 02.11.2022

Фотовыставка о спартакиаде "Моспром-2022" открылась на Цветном бульваре

В сквере на Цветном бульваре открылась выставка с фотографиями сотрудников промышленных предприятий столицы, которые приняли участие в спартакиаде... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T09:18

2022-11-02T09:18

2022-11-02T09:18

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

городское хозяйство москвы

владислав овчинский

иркут (корпорация)

москва

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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. В сквере на Цветном бульваре открылась выставка с фотографиями сотрудников промышленных предприятий столицы, которые приняли участие в спартакиаде "Моспром-2022", сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."Спартакиада "Моспром" четвертый год подряд объединяет на одной площадке инженеров, механиков и других специалистов ведущих столичных заводов. В 2022 году на участие в мероприятии было подано более 4,5 тысяч заявок, промышленники состязались в играх в футбол, баскетбол 3х3, волейбол, настольный теннис, шахматы, хоккей и бильярд, а также в плавании, киберспорте и легкой атлетике. Финал спартакиады прошел в спорткомплексе "Лужники" 24 сентября. А 1 ноября на Цветном бульваре открылась фотовыставка, посвященная участкам соревнований. Она будет работать до конца этого месяца", – сказал глава департамента Владислав Овчинский.На выставке жители столицы смогут увидеть фото победителей турнира по баскетболу – команды Московского нефтеперерабатывающего завода. Кроме того, там представлены снимки участников команды по киберспорту московского вертолетного завода "Миль и Камов", сборной по плаванию "Фабрики вентиляции Галвент", сборной по волейболу предприятия "Гранит", хоккейной команды авиастроительной "Корпорации "Иркут" и футбольной команды "Московского машиностроительного завода "Авангард".Автор выставки – спортивный фотограф Артем Самигуллин. Среди его работ – снимки знаменитых зарубежных и отечественных спортсменов и актеров.

https://ria.ru/20220809/mosprom-1808446856.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

городское хозяйство москвы, владислав овчинский, иркут (корпорация), москва