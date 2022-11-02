Фотовыставка о спартакиаде "Моспром-2022" открылась на Цветном бульваре
© Фото : Предоставлено пресс-службой ДИиППСпартакиада "Моспром"
© Фото : Предоставлено пресс-службой ДИиПП
Спартакиада "Моспром". Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. В сквере на Цветном бульваре открылась выставка с фотографиями сотрудников промышленных предприятий столицы, которые приняли участие в спартакиаде "Моспром-2022", сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"Спартакиада "Моспром" четвертый год подряд объединяет на одной площадке инженеров, механиков и других специалистов ведущих столичных заводов. В 2022 году на участие в мероприятии было подано более 4,5 тысяч заявок, промышленники состязались в играх в футбол, баскетбол 3х3, волейбол, настольный теннис, шахматы, хоккей и бильярд, а также в плавании, киберспорте и легкой атлетике. Финал спартакиады прошел в спорткомплексе "Лужники" 24 сентября. А 1 ноября на Цветном бульваре открылась фотовыставка, посвященная участкам соревнований. Она будет работать до конца этого месяца", – сказал глава департамента Владислав Овчинский.
На выставке жители столицы смогут увидеть фото победителей турнира по баскетболу – команды Московского нефтеперерабатывающего завода. Кроме того, там представлены снимки участников команды по киберспорту московского вертолетного завода "Миль и Камов", сборной по плаванию "Фабрики вентиляции Галвент", сборной по волейболу предприятия "Гранит", хоккейной команды авиастроительной "Корпорации "Иркут" и футбольной команды "Московского машиностроительного завода "Авангард".
Автор выставки – спортивный фотограф Артем Самигуллин. Среди его работ – снимки знаменитых зарубежных и отечественных спортсменов и актеров.