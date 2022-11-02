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Замглавы Минцифры избран президентом Федерации спортивного программирования - РИА Новости, 02.11.2022
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Замглавы Минцифры избран президентом Федерации спортивного программирования
Замглавы Минцифры избран президентом Федерации спортивного программирования - РИА Новости, 02.11.2022
Замглавы Минцифры избран президентом Федерации спортивного программирования
Замглавы Минцифры Максим Паршин избран президентом Федерации спортивного программирования. На сегодняшний день в состав федерации входят 43 региональных... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T17:48
2022-11-02T17:48
общество
россия
максим паршин
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Замглавы Минцифры Максим Паршин избран президентом Федерации спортивного программирования. На сегодняшний день в состав федерации входят 43 региональных отделения. Среди ближайших планов – проведение региональных отборочных соревнований и чемпионата России по спортивному программированию в открытом формате в первой половине 2023 года с приглашением спортсменов из зарубежных стран, сообщает пресс-служба Минцифры."Мы с коллегами из Минспорта России убеждены, что, во-первых, спортивное программирование может стать новым национальным интеллектуальным видом спорта. Во-вторых, одним из самых массовых, поскольку он доступен для всех участников, вне зависимости от их возраста, физических и финансовых возможностей. И наконец, новый вид спорта имеет прямую связь с профессиональной деятельностью – участники и победители соревнований будут занимать ведущие должности в ИТ-компаниях и развивать отрасль информационных технологий", – отметил Максим Паршин.Отмечается, что инициатива создания федерации стала продолжением успешно проведенного в октябре 2021 года в Москве финала соревнования молодых талантов в сфере информационных технологий – Международного студенческого чемпионата мира по спортивному программированию ICPC. В финале чемпионата, участниками которого стали 175 команд из 63 стран, российские команды заняли четыре призовых места, в том числе завоевав золото и кубок абсолютного победителя.Цели федерации – развитие и популяризация спортивного программирования как нового интеллектуального вида спорта, повышение интереса к программированию как профессиональной деятельности через соревновательную мотивацию. Россия – первая страна в мире, признавшая спортивное программирование официальным видом спорта.
https://rsport.ria.ru/20220616/programmirovanie-1795774392.html
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общество, россия, максим паршин, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Общество, Россия, Максим Паршин, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
17:48 02.11.2022
 

Замглавы Минцифры избран президентом Федерации спортивного программирования

© РИА Новости / Алексей ДаничевЗаместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим Паршин
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим Паршин - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Замглавы Минцифры Максим Паршин избран президентом Федерации спортивного программирования. На сегодняшний день в состав федерации входят 43 региональных отделения. Среди ближайших планов – проведение региональных отборочных соревнований и чемпионата России по спортивному программированию в открытом формате в первой половине 2023 года с приглашением спортсменов из зарубежных стран, сообщает пресс-служба Минцифры.
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В России создадут Федерацию спортивного программирования
"Мы с коллегами из Минспорта России убеждены, что, во-первых, спортивное программирование может стать новым национальным интеллектуальным видом спорта. Во-вторых, одним из самых массовых, поскольку он доступен для всех участников, вне зависимости от их возраста, физических и финансовых возможностей. И наконец, новый вид спорта имеет прямую связь с профессиональной деятельностью – участники и победители соревнований будут занимать ведущие должности в ИТ-компаниях и развивать отрасль информационных технологий", – отметил Максим Паршин.
Отмечается, что инициатива создания федерации стала продолжением успешно проведенного в октябре 2021 года в Москве финала соревнования молодых талантов в сфере информационных технологий – Международного студенческого чемпионата мира по спортивному программированию ICPC. В финале чемпионата, участниками которого стали 175 команд из 63 стран, российские команды заняли четыре призовых места, в том числе завоевав золото и кубок абсолютного победителя.
Создание сайта - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
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Минцифры планирует создать технологический центр по цифровой криптографии
Цели федерации – развитие и популяризация спортивного программирования как нового интеллектуального вида спорта, повышение интереса к программированию как профессиональной деятельности через соревновательную мотивацию. Россия – первая страна в мире, признавшая спортивное программирование официальным видом спорта.
 
ОбществоРоссияМаксим ПаршинМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
 
 
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