https://ria.ru/20221102/federatsiya-1828745240.html

Замглавы Минцифры избран президентом Федерации спортивного программирования

Замглавы Минцифры избран президентом Федерации спортивного программирования - РИА Новости, 02.11.2022

Замглавы Минцифры избран президентом Федерации спортивного программирования

Замглавы Минцифры Максим Паршин избран президентом Федерации спортивного программирования. На сегодняшний день в состав федерации входят 43 региональных... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T17:48

2022-11-02T17:48

2022-11-02T17:48

общество

россия

максим паршин

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Замглавы Минцифры Максим Паршин избран президентом Федерации спортивного программирования. На сегодняшний день в состав федерации входят 43 региональных отделения. Среди ближайших планов – проведение региональных отборочных соревнований и чемпионата России по спортивному программированию в открытом формате в первой половине 2023 года с приглашением спортсменов из зарубежных стран, сообщает пресс-служба Минцифры."Мы с коллегами из Минспорта России убеждены, что, во-первых, спортивное программирование может стать новым национальным интеллектуальным видом спорта. Во-вторых, одним из самых массовых, поскольку он доступен для всех участников, вне зависимости от их возраста, физических и финансовых возможностей. И наконец, новый вид спорта имеет прямую связь с профессиональной деятельностью – участники и победители соревнований будут занимать ведущие должности в ИТ-компаниях и развивать отрасль информационных технологий", – отметил Максим Паршин.Отмечается, что инициатива создания федерации стала продолжением успешно проведенного в октябре 2021 года в Москве финала соревнования молодых талантов в сфере информационных технологий – Международного студенческого чемпионата мира по спортивному программированию ICPC. В финале чемпионата, участниками которого стали 175 команд из 63 стран, российские команды заняли четыре призовых места, в том числе завоевав золото и кубок абсолютного победителя.Цели федерации – развитие и популяризация спортивного программирования как нового интеллектуального вида спорта, повышение интереса к программированию как профессиональной деятельности через соревновательную мотивацию. Россия – первая страна в мире, признавшая спортивное программирование официальным видом спорта.

https://rsport.ria.ru/20220616/programmirovanie-1795774392.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, максим паршин, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)