https://ria.ru/20221102/fantazii-1828552116.html

Во Франции придумали, как "заставить" Россию продавать по дешевке нефть

Во Франции придумали, как "заставить" Россию продавать по дешевке нефть - РИА Новости, 02.11.2022

Во Франции придумали, как "заставить" Россию продавать по дешевке нефть

Россия могла бы продавать Европе нефть ниже рыночной в обмен на страхование ее транспортировки, такую "схему" придумал автор статьи во французском издании... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T05:34

2022-11-02T05:34

2022-11-02T12:52

россия

европа

сша

владимир путин

нефть

санкции

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Россия могла бы продавать Европе нефть ниже рыночной в обмен на страхование ее транспортировки, такую "схему" придумал автор статьи во французском издании Causeur.По мнению французских журналистов, Россия не откажется от экспорта "черного золота" в случае установления потолка цен. Автор материала уверен, что у России останется стимул добывать нефть, и, следовательно, ее продавать, поскольку в противном случае ее некуда будет девать в силу ограниченной емкости хранилищ."Но США и Европа могли бы пойти еще дальше", - пишет Causeur. Автор напоминает, что Евросоюз и Великобритания приняли решение "запретить своим компаниям страховать и финансировать транспортировку российской нефти, в частности морским путем, в третьи страны после конца 2022 года". Они считают эту меру серьезной, так как почти 90% страховой и финансовой деятельности по транспортировке российской нефти морем приходится на европейские и британские компании. Без поддержки этих компаний владельцы танкеров, причем из любой страны, просто откажутся от перевозки российской нефти.В связи с этим французский журналист предлагает предоставить льготный режим любой партии российской нефти, которая будет продаваться по цене меньше установленного Западом "потолка" или равной ему, и объявить об освобождении от запрета на финансирование и страхование любой партии российской нефти, которая будет продана по цене ниже потолочной цены, установленной европейцами. Таким образом, Европейский союз может сохранить запрет, избегая при этом эффекта бумеранга для европейских экономик, уверены они.Однако данная схема является одновременно ухищренной и рискованной, поскольку нет уверенности в том, что ее можно будет реализовать, признает журналист Causeur.Ранее министр финансов США Джанет Йеллен выступила с инициативой установить потолок цены на российскую нефть на уровне порядка 60 долларов за баррель. Президент Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20221101/bayden-1828300818.html

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россия, европа, сша, владимир путин, нефть, санкции