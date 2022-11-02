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Температуры Европы выросли вдвое по сравнению со среднемировым показателем - РИА Новости, 02.11.2022
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Температуры Европы выросли вдвое по сравнению со среднемировым показателем
Температуры Европы выросли вдвое по сравнению со среднемировым показателем - РИА Новости, 02.11.2022
Температуры Европы выросли вдвое по сравнению со среднемировым показателем
Температура в Европе за последние 30 лет выросла более чем в два раза по сравнению со средним мировым показателем, что является самым высоким показателем среди... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T17:20
2022-11-02T17:23
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ЖЕНЕВА, 2 ноя – РИА Новости. Температура в Европе за последние 30 лет выросла более чем в два раза по сравнению со средним мировым показателем, что является самым высоким показателем среди всех континентов, говорится в опубликованном отчёте Всемирной метеорологической организации (ВМО) на сайте ООН."За последние 30 лет температура в Европе выросла более чем вдвое по сравнению со средним мировым показателем – это самый высокий показатель среди всех континентов мира", - сказано в документе.ВМО предупреждает, что поскольку тенденция к потеплению продолжается, исключительная жара, лесные пожары, наводнения и другие последствия изменения климата повлияют на общество, экономику и экосистемы."В период с 1991 по 2021 год температура в Европе значительно повысилась, в среднем примерно на +0,5°C за десятилетие. В результате с 1997 по 2021 год ледники в Альпах потеряли толщину льда на 30 метров", - говорится в отчёте.Выбросы парниковых газов в ЕС сократились на 31% в период с 1990 по 2020 год с целью чистого сокращения на 55% к 2030 году, добавляет организация."Европа представляет собой живую картину потепления мира и напоминает нам о том, что даже хорошо подготовленные общества не застрахованы от последствий экстремальных погодных явлений. В этом году, как и в 2021 году, большая часть Европы пострадала от сильных волн жары и засухи, вызвавших лесные пожары. В 2021 году исключительные наводнения привели к гибели людей и разрушениям", - приводятся в документе слова генерального секретаря ВМО Петтери Таалас.
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европа, оон, евросоюз, погода, в мире
Европа, ООН, Евросоюз, Погода, В мире
17:20 02.11.2022 (обновлено: 17:23 02.11.2022)
 
Температуры Европы выросли вдвое по сравнению со среднемировым показателем

ВМО: температуры в Европе выросли вдвое по сравнению со среднемировыми показателями

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЖенева
Женева - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ЖЕНЕВА, 2 ноя – РИА Новости. Температура в Европе за последние 30 лет выросла более чем в два раза по сравнению со средним мировым показателем, что является самым высоким показателем среди всех континентов, говорится в опубликованном отчёте Всемирной метеорологической организации (ВМО) на сайте ООН.
"За последние 30 лет температура в Европе выросла более чем вдвое по сравнению со средним мировым показателем – это самый высокий показатель среди всех континентов мира", - сказано в документе.
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ВМО предупреждает, что поскольку тенденция к потеплению продолжается, исключительная жара, лесные пожары, наводнения и другие последствия изменения климата повлияют на общество, экономику и экосистемы.
"В период с 1991 по 2021 год температура в Европе значительно повысилась, в среднем примерно на +0,5°C за десятилетие. В результате с 1997 по 2021 год ледники в Альпах потеряли толщину льда на 30 метров", - говорится в отчёте.
Выбросы парниковых газов в ЕС сократились на 31% в период с 1990 по 2020 год с целью чистого сокращения на 55% к 2030 году, добавляет организация.
"Европа представляет собой живую картину потепления мира и напоминает нам о том, что даже хорошо подготовленные общества не застрахованы от последствий экстремальных погодных явлений. В этом году, как и в 2021 году, большая часть Европы пострадала от сильных волн жары и засухи, вызвавших лесные пожары. В 2021 году исключительные наводнения привели к гибели людей и разрушениям", - приводятся в документе слова генерального секретаря ВМО Петтери Таалас.
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