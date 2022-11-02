https://ria.ru/20221102/estoniya-1828703670.html

СМИ: жителей Эстонии призвали снизить затраты на еду

СМИ: жителей Эстонии призвали снизить затраты на еду - РИА Новости, 02.11.2022

СМИ: жителей Эстонии призвали снизить затраты на еду

Институт развития здоровья Эстонии выпустил рекомендации о правильном питании, призвав жителей страны снизить затраты на еду на фоне повсеместного роста цен,... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T16:02

2022-11-02T16:02

2022-11-02T16:07

эстония

в мире

евросоюз

санкции в отношении россии

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ХЕЛЬСИНКИ, 2 ноя - РИА Новости. Институт развития здоровья Эстонии выпустил рекомендации о правильном питании, призвав жителей страны снизить затраты на еду на фоне повсеместного роста цен, сообщила в среду портал Baltnews."Согласно рекомендациям института, в целях экономии средств жителям страны нужно готовить самостоятельно, как можно реже покупать консервы, полуфабрикаты, готовые продукты. Каша должна быть на столе хотя бы раз в день. Каша на завтрак выйдет дешевле бутербродов", - говорится в сообщении.Специалисты также рекомендуют есть больше овощей, в том числе бобовых (горох, фасоль, чечевица). Покупать молочные продукты без добавок и дополнять их небольшим количеством сахара, какао, кусочками сладких фруктов, ягод. "Так получится еда, содержащая меньшее количество добавленных сахаров и скорее всего она будет дешевле магазинного сладкого йогурта", - приводит газета Postimees рекомендации института.Институт считает, что необходимо ограничить употребление сладостей, "поскольку они довольно дорогие и в то же время имеют очень низкую пищевую ценность". Жажду лучше утолять чистой водой, а не соком и нектарами. "Если самостоятельно разбавить дома покупной сок, то можно получить из одного литра примерно до 15 литров напитка", - говорится в сообщении.Департамент статистики Эстонии ранее сообщил, что инфляция в стране по итогам октября составила 22,4% в годовом исчислении. Эстония уже семь месяцев подряд остается лидером по темпам роста цен среди стран еврозоны.

https://ria.ru/20221031/inflyatsiya-1828080740.html

https://ria.ru/20221024/posobie-1826157495.html

эстония

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

эстония, в мире, евросоюз, санкции в отношении россии