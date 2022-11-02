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СМИ: жителей Эстонии призвали снизить затраты на еду - РИА Новости, 02.11.2022
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СМИ: жителей Эстонии призвали снизить затраты на еду
СМИ: жителей Эстонии призвали снизить затраты на еду - РИА Новости, 02.11.2022
СМИ: жителей Эстонии призвали снизить затраты на еду
Институт развития здоровья Эстонии выпустил рекомендации о правильном питании, призвав жителей страны снизить затраты на еду на фоне повсеместного роста цен,... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T16:02
2022-11-02T16:07
эстония
в мире
евросоюз
санкции в отношении россии
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ХЕЛЬСИНКИ, 2 ноя - РИА Новости. Институт развития здоровья Эстонии выпустил рекомендации о правильном питании, призвав жителей страны снизить затраты на еду на фоне повсеместного роста цен, сообщила в среду портал Baltnews."Согласно рекомендациям института, в целях экономии средств жителям страны нужно готовить самостоятельно, как можно реже покупать консервы, полуфабрикаты, готовые продукты. Каша должна быть на столе хотя бы раз в день. Каша на завтрак выйдет дешевле бутербродов", - говорится в сообщении.Специалисты также рекомендуют есть больше овощей, в том числе бобовых (горох, фасоль, чечевица). Покупать молочные продукты без добавок и дополнять их небольшим количеством сахара, какао, кусочками сладких фруктов, ягод. "Так получится еда, содержащая меньшее количество добавленных сахаров и скорее всего она будет дешевле магазинного сладкого йогурта", - приводит газета Postimees рекомендации института.Институт считает, что необходимо ограничить употребление сладостей, "поскольку они довольно дорогие и в то же время имеют очень низкую пищевую ценность". Жажду лучше утолять чистой водой, а не соком и нектарами. "Если самостоятельно разбавить дома покупной сок, то можно получить из одного литра примерно до 15 литров напитка", - говорится в сообщении.Департамент статистики Эстонии ранее сообщил, что инфляция в стране по итогам октября составила 22,4% в годовом исчислении. Эстония уже семь месяцев подряд остается лидером по темпам роста цен среди стран еврозоны.
https://ria.ru/20221031/inflyatsiya-1828080740.html
https://ria.ru/20221024/posobie-1826157495.html
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эстония, в мире, евросоюз, санкции в отношении россии
Эстония, В мире, Евросоюз, Санкции в отношении России
16:02 02.11.2022 (обновлено: 16:07 02.11.2022)
 
СМИ: жителей Эстонии призвали снизить затраты на еду

Baltnews: жителей Эстонии призвали пересмотреть рацион из-за роста цен на продукты

© Sputnik / Вадим АнцуповПродажа пива в Эстонии
Продажа пива в Эстонии - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© Sputnik / Вадим Анцупов
Продажа пива в Эстонии. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 2 ноя - РИА Новости. Институт развития здоровья Эстонии выпустил рекомендации о правильном питании, призвав жителей страны снизить затраты на еду на фоне повсеместного роста цен, сообщила в среду портал Baltnews.
"Согласно рекомендациям института, в целях экономии средств жителям страны нужно готовить самостоятельно, как можно реже покупать консервы, полуфабрикаты, готовые продукты. Каша должна быть на столе хотя бы раз в день. Каша на завтрак выйдет дешевле бутербродов", - говорится в сообщении.
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Специалисты также рекомендуют есть больше овощей, в том числе бобовых (горох, фасоль, чечевица). Покупать молочные продукты без добавок и дополнять их небольшим количеством сахара, какао, кусочками сладких фруктов, ягод. "Так получится еда, содержащая меньшее количество добавленных сахаров и скорее всего она будет дешевле магазинного сладкого йогурта", - приводит газета Postimees рекомендации института.
Институт считает, что необходимо ограничить употребление сладостей, "поскольку они довольно дорогие и в то же время имеют очень низкую пищевую ценность". Жажду лучше утолять чистой водой, а не соком и нектарами. "Если самостоятельно разбавить дома покупной сок, то можно получить из одного литра примерно до 15 литров напитка", - говорится в сообщении.
Департамент статистики Эстонии ранее сообщил, что инфляция в стране по итогам октября составила 22,4% в годовом исчислении. Эстония уже семь месяцев подряд остается лидером по темпам роста цен среди стран еврозоны.
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