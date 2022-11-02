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В Италии предупредили ЕС о "серьезном ударе" из-за потери российской нефти - РИА Новости, 02.11.2022
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В Италии предупредили ЕС о "серьезном ударе" из-за потери российской нефти
В Италии предупредили ЕС о "серьезном ударе" из-за потери российской нефти - РИА Новости, 02.11.2022
В Италии предупредили ЕС о "серьезном ударе" из-за потери российской нефти
Решение ЕС о запрете морского импорта российской нефти и нефтепродуктов станет вызовом для Европы из-за проблематичности поставок из США и отсутствия надежных... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T18:31
2022-11-02T19:15
в мире
экономика
цены на нефть
клаудио дескальци
владимир путин
европа
сша
россия
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Решение ЕС о запрете морского импорта российской нефти и нефтепродуктов станет вызовом для Европы из-за проблематичности поставок из США и отсутствия надежных альтернатив, передает агентство Bloomberg со ссылкой на главного исполнительного директора итальянской энергетической компании Eni Клаудио Дескальци."Это будет большой удар. Все, что мы сможем восстановить, будет поступать из США", — заявил он.В других странах перспективы роста предложения невелики, поскольку многие производители стараются сохранить уровень добычи, а западные инвесторы не хотят вкладывать средства в новые проекты, отмечается в статье."Даже в США сланцевые компании в этом году очень медленно увеличивали объемы добычи, несмотря на то, что цены на сырую нефть выросли примерно на 20 процентов. Большинство из них отдали приоритет увеличению выплат акционерам, а не бурению скважин для добычи нефти", — говорится в публикации.По словам Дескальци, европейские политики не склонны поддерживать крупные инвестиции в ископаемое топливо.С прошлой зимы странам Старого света удалось восстановить запасы топлива быстрее, чем ожидалось, но пополнить их к грядущим холодам будет гораздо сложнее без поставок из России, отметил глава Eni."У нас будут проблемы в 2023 году, потому что в 2023 году у нас не будет российского газа", — заявил он, добавив, что для Европы крайне важно увеличить мощности регазификации для увеличения импорта СПГ.В конце мая лидеры ЕС достигли соглашения по шестому пакету антироссийских санкций, который предусматривает в том числе постепенное введение эмбарго на импорт нефти и нефтепродуктов из России. Оно затронет только поставки по морю. Для поставок топлива по трубопроводу сделали исключение, "которое должно быть пересмотрено в скором времени".После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
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в мире, экономика, цены на нефть, клаудио дескальци, владимир путин, европа, сша, россия, евросоюз, eni
В мире, Экономика, Цены на нефть, Клаудио Дескальци, Владимир Путин, Европа, США, Россия, Евросоюз, Eni
18:31 02.11.2022 (обновлено: 19:15 02.11.2022)
 
В Италии предупредили ЕС о "серьезном ударе" из-за потери российской нефти

Глава Eni Дескальци предупредил ЕС о серьезном ударе после запрета импорта нефти из России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Решение ЕС о запрете морского импорта российской нефти и нефтепродуктов станет вызовом для Европы из-за проблематичности поставок из США и отсутствия надежных альтернатив, передает агентство Bloomberg со ссылкой на главного исполнительного директора итальянской энергетической компании Eni Клаудио Дескальци.
"Это будет большой удар. Все, что мы сможем восстановить, будет поступать из США", — заявил он.
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В других странах перспективы роста предложения невелики, поскольку многие производители стараются сохранить уровень добычи, а западные инвесторы не хотят вкладывать средства в новые проекты, отмечается в статье.
"Даже в США сланцевые компании в этом году очень медленно увеличивали объемы добычи, несмотря на то, что цены на сырую нефть выросли примерно на 20 процентов. Большинство из них отдали приоритет увеличению выплат акционерам, а не бурению скважин для добычи нефти", — говорится в публикации.
По словам Дескальци, европейские политики не склонны поддерживать крупные инвестиции в ископаемое топливо.
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С прошлой зимы странам Старого света удалось восстановить запасы топлива быстрее, чем ожидалось, но пополнить их к грядущим холодам будет гораздо сложнее без поставок из России, отметил глава Eni.
"У нас будут проблемы в 2023 году, потому что в 2023 году у нас не будет российского газа", — заявил он, добавив, что для Европы крайне важно увеличить мощности регазификации для увеличения импорта СПГ.
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В конце мая лидеры ЕС достигли соглашения по шестому пакету антироссийских санкций, который предусматривает в том числе постепенное введение эмбарго на импорт нефти и нефтепродуктов из России. Оно затронет только поставки по морю. Для поставок топлива по трубопроводу сделали исключение, "которое должно быть пересмотрено в скором времени".
После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
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