https://ria.ru/20221102/es-1828762412.html

В Италии предупредили ЕС о "серьезном ударе" из-за потери российской нефти

В Италии предупредили ЕС о "серьезном ударе" из-за потери российской нефти - РИА Новости, 02.11.2022

В Италии предупредили ЕС о "серьезном ударе" из-за потери российской нефти

Решение ЕС о запрете морского импорта российской нефти и нефтепродуктов станет вызовом для Европы из-за проблематичности поставок из США и отсутствия надежных... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T18:31

2022-11-02T18:31

2022-11-02T19:15

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экономика

цены на нефть

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Решение ЕС о запрете морского импорта российской нефти и нефтепродуктов станет вызовом для Европы из-за проблематичности поставок из США и отсутствия надежных альтернатив, передает агентство Bloomberg со ссылкой на главного исполнительного директора итальянской энергетической компании Eni Клаудио Дескальци."Это будет большой удар. Все, что мы сможем восстановить, будет поступать из США", — заявил он.В других странах перспективы роста предложения невелики, поскольку многие производители стараются сохранить уровень добычи, а западные инвесторы не хотят вкладывать средства в новые проекты, отмечается в статье."Даже в США сланцевые компании в этом году очень медленно увеличивали объемы добычи, несмотря на то, что цены на сырую нефть выросли примерно на 20 процентов. Большинство из них отдали приоритет увеличению выплат акционерам, а не бурению скважин для добычи нефти", — говорится в публикации.По словам Дескальци, европейские политики не склонны поддерживать крупные инвестиции в ископаемое топливо.С прошлой зимы странам Старого света удалось восстановить запасы топлива быстрее, чем ожидалось, но пополнить их к грядущим холодам будет гораздо сложнее без поставок из России, отметил глава Eni."У нас будут проблемы в 2023 году, потому что в 2023 году у нас не будет российского газа", — заявил он, добавив, что для Европы крайне важно увеличить мощности регазификации для увеличения импорта СПГ.В конце мая лидеры ЕС достигли соглашения по шестому пакету антироссийских санкций, который предусматривает в том числе постепенное введение эмбарго на импорт нефти и нефтепродуктов из России. Оно затронет только поставки по морю. Для поставок топлива по трубопроводу сделали исключение, "которое должно быть пересмотрено в скором времени".После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20221030/zima-1827927903.html

https://ria.ru/20221102/fantazii-1828552116.html

https://ria.ru/20221013/neft-1823860152.html

https://ria.ru/20221022/sanktsii-1825838061.html

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в мире, экономика, цены на нефть, клаудио дескальци, владимир путин, европа, сша, россия, евросоюз, eni