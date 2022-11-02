https://ria.ru/20221102/energodar-1828629381.html

Дома и соцобъекты в Энергодаре начнут подключать к газоснабжению в четверг

Дома и соцобъекты в Энергодаре начнут подключать к газоснабжению в четверг - РИА Новости, 02.11.2022

Дома и соцобъекты в Энергодаре начнут подключать к газоснабжению в четверг

Жилые дома и социальные объекты Энергодара с 3 ноября начнут подключать к газоснабжению, сообщил глава администрации города Александр Волга. РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T12:43

2022-11-02T12:43

2022-11-02T12:45

специальная военная операция на украине

общество

энергодар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости. Жилые дома и социальные объекты Энергодара с 3 ноября начнут подключать к газоснабжению, сообщил глава администрации города Александр Волга.Как сообщалось ранее, Запорожскую область подключили к единой газотранспортной системе РФ. Первым городом, куда начали подавать газ, стал Бердянск.По его словам, с 3 ноября с 8.00 до 17.00 в выходные и праздничные дни специалисты будут проверять техническое состояние всего оборудования и газопроводов. "Жителей 1-го и 2-го микрорайонов города прошу находиться дома, чтобы специалисты могли осуществить профилактический осмотр газового оборудования, установленного в ваших квартирах", - подчеркнул Волга.Киевские власти в июле этого года отключили газоснабжение региона. После этого было принято решение проложить газопровод Бердянск-Мелитополь, чтобы запитать оставшуюся без газа часть региона.

https://ria.ru/20221031/energodar-1828043284.html

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Ольга Фомченкова

общество, энергодар, запорожская область, жкх