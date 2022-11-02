12:43 02.11.2022 (обновлено: 12:45 02.11.2022)
Дома и соцобъекты в Энергодаре начнут подключать к газоснабжению в четверг
Глава Энергодара Волга: дома и соцобъекты в четверг начнут подключать к газоснабжению
Въезд в Энергодар. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости. Жилые дома и социальные объекты Энергодара с 3 ноября начнут подключать к газоснабжению, сообщил глава администрации города Александр Волга.
Как сообщалось ранее, Запорожскую область подключили к единой газотранспортной системе РФ. Первым городом, куда начали подавать газ, стал Бердянск.
"С завтрашнего дня начинается поэтапное подключение жилых домов и социальных объектов к газоснабжению… Несмотря на все провокации киевского режима, наш Энергодар будет обеспечен теплом и газом", - написал Волга в своем Telegram-канале.
По его словам, с 3 ноября с 8.00 до 17.00 в выходные и праздничные дни специалисты будут проверять техническое состояние всего оборудования и газопроводов. "Жителей 1-го и 2-го микрорайонов города прошу находиться дома, чтобы специалисты могли осуществить профилактический осмотр газового оборудования, установленного в ваших квартирах", - подчеркнул Волга.
Киевские власти в июле этого года отключили газоснабжение региона. После этого было принято решение проложить газопровод Бердянск-Мелитополь, чтобы запитать оставшуюся без газа часть региона.
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