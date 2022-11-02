https://ria.ru/20221102/elektroenergiya-1828825966.html

Электроэнергия частично пропала в Кривом Роге на Украине, сообщили СМИ

Электроэнергия частично пропала в Кривом Роге на Украине, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.11.2022

Электроэнергия частично пропала в Кривом Роге на Украине, сообщили СМИ

Электроэнергия частично пропала в Кривом Роге на Украине, сообщает украинское издание Страна.ua. РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T23:55

2022-11-02T23:55

2022-11-02T23:55

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Электроэнергия частично пропала в Кривом Роге на Украине, сообщает украинское издание Страна.ua."Паблики Кривого Рога сообщают, что в части города пропал свет", - говорится в сообщении.В конце октября глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что в каждом районе города созданы группы из представителей силовых структур, которые будут контролировать выполнение правил режима экономии электроэнергии.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно". Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.

https://ria.ru/20221101/kiev-1828491521.html

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в мире, александр вилкул, владимир путин, россия, украина, кривой рог, страна.ua, вооруженные силы рф