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Производитель стекла Duralex приостановил работу из-за цен на энергию - РИА Новости, 02.11.2022
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Производитель стекла Duralex приостановил работу из-за цен на энергию
Производитель стекла Duralex приостановил работу из-за цен на энергию - РИА Новости, 02.11.2022
Производитель стекла Duralex приостановил работу из-за цен на энергию
Крупнейший производитель стекла Франции Duralex приостановил работу на 5 месяцев из-за подскочивших счетов за электроэнергию, сообщил генеральный директор... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T16:30
2022-11-02T16:30
экономика
элизабет борн
брюно ле мэр
минфин франции
франция
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ПАРИЖ, 2 ноя – РИА Новости. Крупнейший производитель стекла Франции Duralex приостановил работу на 5 месяцев из-за подскочивших счетов за электроэнергию, сообщил генеральный директор компании Хосе-Луис Лакуна в эфире телеканала BFM Business в среду."Наши счета за газ и электричество выросли с 3 до 13 миллионов евро в год, что составляет 46% от нашего товарооборота... В течение пяти месяцев закрытия сотрудники продолжат получать 95% от своей заработной платы. Благодаря мерам правительства, 70% от этой суммы будет покрываться государством", - сообщил он.Руководитель компании отметил, однако, что на складах остается достаточное количество товара, чтобы пережить зиму, и торговля продукцией марки не прекратится.Лакуна сообщил, в этом году продажи компании выросли на 40%, и поэтому начавшийся энергокризис еще более добавляет "злости, разочарования и тревоги" в связи с будущим компании.Ранее крупнейший во Франции алюминиевый завод Aluminium Dunkerque в начале сентября сообщил, что сократит производство примерно на 20% в связи с ростом цен на электроэнергию. Другой производитель стекла Arc также заявил, что сократил объемы производства и перевел ряд сотрудников на частичную занятость.Компания Duralex была создана в 1945 году крупнейшим мировым производителем стекла Сен-Гобен. В 2021 году ее товарооборот сотавил 23,4 миллона евро.В сентябре премьер-министр Франции Элизабет Борн сообщила, что правительство также примет меры, чтобы сохранить рост цен на газ и электричество на уровне 15% в 2023 году. Это будет стоить французскому бюджету 16 миллиардов евро.Позже глава минфина Франции Брюно Ле Мэр сообщил, что около 1,5 миллиона предприятий смогут получить субсидии на счета за электричество. Также 10 миллиардов евро будут выделены на помощь предприятиям, которые не соответствуют критериям на получение субсидий - в особенности, энергоемкому производству в промышленном секторе. Ранее правительство Франции объявило, что господдержка предприятий, для которых счет за газ и электричество превышает 3% от их товарооборота за 2021, будет продлена до конца 2023 года.
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экономика, элизабет борн, брюно ле мэр, минфин франции, франция
Экономика, Элизабет Борн, Брюно Ле Мэр, Минфин Франции, Франция
16:30 02.11.2022
 
Производитель стекла Duralex приостановил работу из-за цен на энергию

Производитель стекла во Франции Duralex остановил работу из-за роста цен на электричество

© Depositphotos.com / alezandroЛистовое стекло на заводе
Листовое стекло на заводе - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© Depositphotos.com / alezandro
Листовое стекло на заводе. Архивное фото
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ПАРИЖ, 2 ноя – РИА Новости. Крупнейший производитель стекла Франции Duralex приостановил работу на 5 месяцев из-за подскочивших счетов за электроэнергию, сообщил генеральный директор компании Хосе-Луис Лакуна в эфире телеканала BFM Business в среду.
"Наши счета за газ и электричество выросли с 3 до 13 миллионов евро в год, что составляет 46% от нашего товарооборота... В течение пяти месяцев закрытия сотрудники продолжат получать 95% от своей заработной платы. Благодаря мерам правительства, 70% от этой суммы будет покрываться государством", - сообщил он.
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Руководитель компании отметил, однако, что на складах остается достаточное количество товара, чтобы пережить зиму, и торговля продукцией марки не прекратится.
Лакуна сообщил, в этом году продажи компании выросли на 40%, и поэтому начавшийся энергокризис еще более добавляет "злости, разочарования и тревоги" в связи с будущим компании.
Ранее крупнейший во Франции алюминиевый завод Aluminium Dunkerque в начале сентября сообщил, что сократит производство примерно на 20% в связи с ростом цен на электроэнергию. Другой производитель стекла Arc также заявил, что сократил объемы производства и перевел ряд сотрудников на частичную занятость.
Компания Duralex была создана в 1945 году крупнейшим мировым производителем стекла Сен-Гобен. В 2021 году ее товарооборот сотавил 23,4 миллона евро.
В сентябре премьер-министр Франции Элизабет Борн сообщила, что правительство также примет меры, чтобы сохранить рост цен на газ и электричество на уровне 15% в 2023 году. Это будет стоить французскому бюджету 16 миллиардов евро.
Позже глава минфина Франции Брюно Ле Мэр сообщил, что около 1,5 миллиона предприятий смогут получить субсидии на счета за электричество. Также 10 миллиардов евро будут выделены на помощь предприятиям, которые не соответствуют критериям на получение субсидий - в особенности, энергоемкому производству в промышленном секторе. Ранее правительство Франции объявило, что господдержка предприятий, для которых счет за газ и электричество превышает 3% от их товарооборота за 2021, будет продлена до конца 2023 года.
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