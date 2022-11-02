https://ria.ru/20221102/duralex-1828714073.html

Производитель стекла Duralex приостановил работу из-за цен на энергию

Производитель стекла Duralex приостановил работу из-за цен на энергию - РИА Новости, 02.11.2022

Производитель стекла Duralex приостановил работу из-за цен на энергию

Крупнейший производитель стекла Франции Duralex приостановил работу на 5 месяцев из-за подскочивших счетов за электроэнергию, сообщил генеральный директор... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T16:30

2022-11-02T16:30

2022-11-02T16:30

экономика

элизабет борн

брюно ле мэр

минфин франции

франция

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ПАРИЖ, 2 ноя – РИА Новости. Крупнейший производитель стекла Франции Duralex приостановил работу на 5 месяцев из-за подскочивших счетов за электроэнергию, сообщил генеральный директор компании Хосе-Луис Лакуна в эфире телеканала BFM Business в среду."Наши счета за газ и электричество выросли с 3 до 13 миллионов евро в год, что составляет 46% от нашего товарооборота... В течение пяти месяцев закрытия сотрудники продолжат получать 95% от своей заработной платы. Благодаря мерам правительства, 70% от этой суммы будет покрываться государством", - сообщил он.Руководитель компании отметил, однако, что на складах остается достаточное количество товара, чтобы пережить зиму, и торговля продукцией марки не прекратится.Лакуна сообщил, в этом году продажи компании выросли на 40%, и поэтому начавшийся энергокризис еще более добавляет "злости, разочарования и тревоги" в связи с будущим компании.Ранее крупнейший во Франции алюминиевый завод Aluminium Dunkerque в начале сентября сообщил, что сократит производство примерно на 20% в связи с ростом цен на электроэнергию. Другой производитель стекла Arc также заявил, что сократил объемы производства и перевел ряд сотрудников на частичную занятость.Компания Duralex была создана в 1945 году крупнейшим мировым производителем стекла Сен-Гобен. В 2021 году ее товарооборот сотавил 23,4 миллона евро.В сентябре премьер-министр Франции Элизабет Борн сообщила, что правительство также примет меры, чтобы сохранить рост цен на газ и электричество на уровне 15% в 2023 году. Это будет стоить французскому бюджету 16 миллиардов евро.Позже глава минфина Франции Брюно Ле Мэр сообщил, что около 1,5 миллиона предприятий смогут получить субсидии на счета за электричество. Также 10 миллиардов евро будут выделены на помощь предприятиям, которые не соответствуют критериям на получение субсидий - в особенности, энергоемкому производству в промышленном секторе. Ранее правительство Франции объявило, что господдержка предприятий, для которых счет за газ и электричество превышает 3% от их товарооборота за 2021, будет продлена до конца 2023 года.

https://ria.ru/20221101/sanktsii-1828323586.html

https://ria.ru/20221019/frantsiya-1825225104.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, элизабет борн, брюно ле мэр, минфин франции, франция