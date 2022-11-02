https://ria.ru/20221102/dtp-1828763579.html

В Москве задержали водителя грузовика, раздавившего машину такси

В Москве задержали водителя грузовика, раздавившего машину такси - РИА Новости, 02.11.2022

В Москве задержали водителя грузовика, раздавившего машину такси

Прокуратура Москвы сообщает о задержании водителя грузовика, который подмял такси с пассажиркой под стоявший впереди автобус. РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T18:32

2022-11-02T18:32

2022-11-02T23:50

москва

происшествия

авто

россия

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Прокуратура Москвы сообщает о задержании водителя грузовика, который подмял такси с пассажиркой под стоявший впереди автобус.Ранее сообщалось, что на улице 1905 года грузовик столкнулся с такси, а затем с автобусом. Водитель грузовика с места ДТП скрылся. Жертвами аварии с участием такси и грузовика в центре столицы стала 34-летняя москвичка и 30-летний уроженец Нижегородской области, также пострадал один человек в автобусе.По факту ДТП было возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 264 УК России "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Виновнику грозит лишение свободы до 15 лет."Двадцатисемилетний виновник ДТП на улице 1905 года задержан", — сообщается в телеграм-канале прокуратуры Москвы.

https://ria.ru/20221101/dtp-1828330945.html

москва

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

москва, происшествия, авто, россия