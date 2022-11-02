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В Москве задержали водителя грузовика, раздавившего машину такси - РИА Новости, 02.11.2022
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В Москве задержали водителя грузовика, раздавившего машину такси
В Москве задержали водителя грузовика, раздавившего машину такси - РИА Новости, 02.11.2022
В Москве задержали водителя грузовика, раздавившего машину такси
Прокуратура Москвы сообщает о задержании водителя грузовика, который подмял такси с пассажиркой под стоявший впереди автобус. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T18:32
2022-11-02T23:50
москва
происшествия
авто
россия
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Прокуратура Москвы сообщает о задержании водителя грузовика, который подмял такси с пассажиркой под стоявший впереди автобус.Ранее сообщалось, что на улице 1905 года грузовик столкнулся с такси, а затем с автобусом. Водитель грузовика с места ДТП скрылся. Жертвами аварии с участием такси и грузовика в центре столицы стала 34-летняя москвичка и 30-летний уроженец Нижегородской области, также пострадал один человек в автобусе.По факту ДТП было возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 264 УК России "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Виновнику грозит лишение свободы до 15 лет."Двадцатисемилетний виновник ДТП на улице 1905 года задержан", — сообщается в телеграм-канале прокуратуры Москвы.
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москва, происшествия, авто, россия
Москва, Происшествия, Авто, Россия
18:32 02.11.2022 (обновлено: 23:50 02.11.2022)
 
В Москве задержали водителя грузовика, раздавившего машину такси

Прокуратура Москвы сообщила о задержании водителя грузовика, раздавившего машину такси

© АГН "Москва" / Мобильный репортерПоследствия ДТП с участием грузовика, такси и автобуса на улице 1905 года в Москве. 2 ноября 2022
Последствия ДТП с участием грузовика, такси и автобуса на улице 1905 года в Москве. 2 ноября 2022 - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
Последствия ДТП с участием грузовика, такси и автобуса на улице 1905 года в Москве. 2 ноября 2022
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Прокуратура Москвы сообщает о задержании водителя грузовика, который подмял такси с пассажиркой под стоявший впереди автобус.
Ранее сообщалось, что на улице 1905 года грузовик столкнулся с такси, а затем с автобусом. Водитель грузовика с места ДТП скрылся. Жертвами аварии с участием такси и грузовика в центре столицы стала 34-летняя москвичка и 30-летний уроженец Нижегородской области, также пострадал один человек в автобусе.
По факту ДТП было возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 264 УК России "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Виновнику грозит лишение свободы до 15 лет.
"Двадцатисемилетний виновник ДТП на улице 1905 года задержан", — сообщается в телеграм-канале прокуратуры Москвы.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
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