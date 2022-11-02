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В Москве завели дело после ДТП, где грузовик раздавил такси - РИА Новости, 02.11.2022
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В Москве завели дело после ДТП, где грузовик раздавил такси
В Москве завели дело после ДТП, где грузовик раздавил такси - РИА Новости, 02.11.2022
В Москве завели дело после ДТП, где грузовик раздавил такси
Уголовное дело о нарушении ПДД возбуждено после аварии в центре Москвы, где грузовик раздавил такси с людьми, сообщается в Telegram-канале "МВД Медиа". РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T17:44
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происшествия
москва
дтп
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении ПДД возбуждено после аварии в центре Москвы, где грузовик раздавил такси с людьми, сообщается в Telegram-канале "МВД Медиа".Ранее сообщалось, что на улице 1905 года грузовик столкнулся с такси, а затем с автобусом и с места ДТП скрылся. По предварительной информации, в салоне такси есть погибшие – водитель и пассажирка."По факту смертельного ДТП в Москвы в районе дома 11 по улице 1905 года с участием "КамАЗа", автомобиля такси и пассажирского автобуса... возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"", - говорится в релизе.Виновнику грозит лишение свободы до 15 лет.
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Момент ДТП с участием грузовика, такси и автобуса в центре Москвы
Грузовик врезался в остановившееся на остановке такси на улице 1905 года в центре Москвы. В легковушке были водитель и пассажир. Число погибших в ДТП выросло до двух, сообщила столичная прокуратура. Водитель грузовика скрылся.
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происшествия, москва, дтп
Происшествия, Москва, ДТП
17:44 02.11.2022
 
В Москве завели дело после ДТП, где грузовик раздавил такси

МВД завело уголовное дело после ДТП в центре Москвы, где грузовик раздавил такси с людьми

Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении ПДД возбуждено после аварии в центре Москвы, где грузовик раздавил такси с людьми, сообщается в Telegram-канале "МВД Медиа".
Ранее сообщалось, что на улице 1905 года грузовик столкнулся с такси, а затем с автобусом и с места ДТП скрылся. По предварительной информации, в салоне такси есть погибшие – водитель и пассажирка.
"По факту смертельного ДТП в Москвы в районе дома 11 по улице 1905 года с участием "КамАЗа", автомобиля такси и пассажирского автобуса... возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"", - говорится в релизе.
Виновнику грозит лишение свободы до 15 лет.
Полицейские на месте ДТП с участием грузовика, такси и автобуса на улице 1905 года в Москве. 2 ноября 2022 - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
Вчера, 14:28
Источник рассказал о грузовике, раздавившем такси в Москве
 
ПроисшествияМоскваДТП
 
 
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