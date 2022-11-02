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В Москве завели дело после ДТП, где грузовик раздавил такси
В Москве завели дело после ДТП, где грузовик раздавил такси - РИА Новости, 02.11.2022
В Москве завели дело после ДТП, где грузовик раздавил такси
Уголовное дело о нарушении ПДД возбуждено после аварии в центре Москвы, где грузовик раздавил такси с людьми, сообщается в Telegram-канале "МВД Медиа". РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T17:44
2022-11-02T17:44
2022-11-02T17:44
происшествия
москва
дтп
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении ПДД возбуждено после аварии в центре Москвы, где грузовик раздавил такси с людьми, сообщается в Telegram-канале "МВД Медиа".Ранее сообщалось, что на улице 1905 года грузовик столкнулся с такси, а затем с автобусом и с места ДТП скрылся. По предварительной информации, в салоне такси есть погибшие – водитель и пассажирка."По факту смертельного ДТП в Москвы в районе дома 11 по улице 1905 года с участием "КамАЗа", автомобиля такси и пассажирского автобуса... возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"", - говорится в релизе.Виновнику грозит лишение свободы до 15 лет.
https://ria.ru/20221102/gruzovik-1828672995.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Момент ДТП с участием грузовика, такси и автобуса в центре Москвы
Грузовик врезался в остановившееся на остановке такси на улице 1905 года в центре Москвы. В легковушке были водитель и пассажир. Число погибших в ДТП выросло до двух, сообщила столичная прокуратура. Водитель грузовика скрылся.
2022-11-02T17:44
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PT0M15S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, дтп
Происшествия, Москва, ДТП
В Москве завели дело после ДТП, где грузовик раздавил такси
МВД завело уголовное дело после ДТП в центре Москвы, где грузовик раздавил такси с людьми