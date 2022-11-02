https://ria.ru/20221102/dtp-1828717057.html

В Воронеже человек погиб в ДТП с маршрутным автобусом

В Воронеже человек погиб в ДТП с маршрутным автобусом - РИА Новости, 02.11.2022

В Воронеже человек погиб в ДТП с маршрутным автобусом

Один человек погиб, шестеро получили травмы в результате столкновения иномарки, маршрутного автобуса и отечественной легковушки в Воронеже, сообщает в среду... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T16:36

2022-11-02T16:36

2022-11-02T16:36

происшествия

авто

воронеж

республика коми

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ВОРОНЕЖ, 2 ноя - РИА Новости. Один человек погиб, шестеро получили травмы в результате столкновения иномарки, маршрутного автобуса и отечественной легковушки в Воронеже, сообщает в среду ГУМВД по региону.Авария произошла в 14.40 мск среды у дома № 107 по улице Острогожская."По предварительным данным, 23-летний житель Республики Коми, управляя автомобилем Peugeot, двигаясь со стороны города Воронеж в направлении микрорайона Шилово, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автобусом ПАЗ (маршрут № 113кт) под управлением 43-летнего местного жителя", - говорится в сообщении.После этого иномарка столкнулась с ехавшей в попутном направлении "Ладой Гранта" под управлением 26-летнего жителя Воронежа."В результате ДТП водитель автомобиля Peugeot от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. По предварительным данным, шесть пассажиров автобуса получили телесные повреждения и обратились за помощью в медицинское учреждение", - информирует ГУМВД.По факту аварии полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

https://ria.ru/20221102/dtp-1828686176.html

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воронеж

республика коми

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происшествия, авто, воронеж, республика коми, россия