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В Воронеже человек погиб в ДТП с маршрутным автобусом - РИА Новости, 02.11.2022
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В Воронеже человек погиб в ДТП с маршрутным автобусом
В Воронеже человек погиб в ДТП с маршрутным автобусом - РИА Новости, 02.11.2022
В Воронеже человек погиб в ДТП с маршрутным автобусом
Один человек погиб, шестеро получили травмы в результате столкновения иномарки, маршрутного автобуса и отечественной легковушки в Воронеже, сообщает в среду... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T16:36
2022-11-02T16:36
происшествия
авто
воронеж
республика коми
россия
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ВОРОНЕЖ, 2 ноя - РИА Новости. Один человек погиб, шестеро получили травмы в результате столкновения иномарки, маршрутного автобуса и отечественной легковушки в Воронеже, сообщает в среду ГУМВД по региону.Авария произошла в 14.40 мск среды у дома № 107 по улице Острогожская."По предварительным данным, 23-летний житель Республики Коми, управляя автомобилем Peugeot, двигаясь со стороны города Воронеж в направлении микрорайона Шилово, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автобусом ПАЗ (маршрут № 113кт) под управлением 43-летнего местного жителя", - говорится в сообщении.После этого иномарка столкнулась с ехавшей в попутном направлении "Ладой Гранта" под управлением 26-летнего жителя Воронежа."В результате ДТП водитель автомобиля Peugeot от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. По предварительным данным, шесть пассажиров автобуса получили телесные повреждения и обратились за помощью в медицинское учреждение", - информирует ГУМВД.По факту аварии полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.
https://ria.ru/20221102/dtp-1828686176.html
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происшествия, авто, воронеж, республика коми, россия
Происшествия, Авто, Воронеж, Республика Коми, Россия
16:36 02.11.2022
 
В Воронеже человек погиб в ДТП с маршрутным автобусом

В ДТП с маршрутным автобусом в Воронеже один человек погиб, шестеро пострадали

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 2 ноя - РИА Новости. Один человек погиб, шестеро получили травмы в результате столкновения иномарки, маршрутного автобуса и отечественной легковушки в Воронеже, сообщает в среду ГУМВД по региону.
Авария произошла в 14.40 мск среды у дома № 107 по улице Острогожская.
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"По предварительным данным, 23-летний житель Республики Коми, управляя автомобилем Peugeot, двигаясь со стороны города Воронеж в направлении микрорайона Шилово, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автобусом ПАЗ (маршрут № 113кт) под управлением 43-летнего местного жителя", - говорится в сообщении.
После этого иномарка столкнулась с ехавшей в попутном направлении "Ладой Гранта" под управлением 26-летнего жителя Воронежа.
"В результате ДТП водитель автомобиля Peugeot от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. По предварительным данным, шесть пассажиров автобуса получили телесные повреждения и обратились за помощью в медицинское учреждение", - информирует ГУМВД.
По факту аварии полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.
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ПроисшествияАвтоВоронежРеспублика КомиРоссия
 
 
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