https://ria.ru/20221102/dtp-1828686176.html
В Омской области перевернулась маршрутка с 12 пассажирами
В Омской области перевернулась маршрутка с 12 пассажирами - РИА Новости, 02.11.2022
В Омской области перевернулась маршрутка с 12 пассажирами
Три человека пострадали в ДТП с перевернувшимся маршрутным такси в Омской области, в котором находилось 12 человек, рассказали в пресс-службе областного УМВД. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T15:14
2022-11-02T15:14
2022-11-02T15:14
происшествия
омская область
дтп
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ОМСК, 2 ноя - РИА Новости. Три человека пострадали в ДТП с перевернувшимся маршрутным такси в Омской области, в котором находилось 12 человек, рассказали в пресс-службе областного УМВД.ДТП произошло в 09.15 (6.15 МСК). В момент ДТП автобус двигался по маршруту № 1803 (Омск–Черлак), в салоне находились 12 пассажиров.Сотрудники ГИБДД, прибывшие на место, выяснили, что водитель пассажирского автобуса "ГАЗель" двигался по маршруту № 1803 (Омск–Черлак), в салоне находились 12 пассажиров. В районе 52 километра, в направлении рабочего поселка Черлака, он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения."В результате этого водитель допустил столкновение с автомобилем Toyota Caldina, после чего съехал в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП в медицинское учреждение доставлены три пассажира автобуса – 17-летняя девушка, 50-летняя женщина и 75-летний пенсионер", - пояснили в пресс-службе.Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки.
https://ria.ru/20221018/dtp-1824799983.html
омская область
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РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, омская область, дтп
Происшествия, Омская область, ДТП
В Омской области перевернулась маршрутка с 12 пассажирами
Маршрутка с 12 пассажирами перевернулась в Омской области, три человека пострадали
ОМСК, 2 ноя - РИА Новости.
Три человека пострадали в ДТП с перевернувшимся маршрутным такси в Омской области, в котором находилось 12 человек, рассказали
в пресс-службе областного УМВД.
ДТП произошло в 09.15 (6.15 МСК). В момент ДТП автобус двигался по маршруту № 1803 (Омск–Черлак), в салоне находились 12 пассажиров.
Сотрудники ГИБДД, прибывшие на место, выяснили, что водитель пассажирского автобуса "ГАЗель" двигался по маршруту № 1803 (Омск–Черлак), в салоне находились 12 пассажиров. В районе 52 километра, в направлении рабочего поселка Черлака, он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.
"В результате этого водитель допустил столкновение с автомобилем Toyota Caldina, после чего съехал в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП в медицинское учреждение доставлены три пассажира автобуса – 17-летняя девушка, 50-летняя женщина и 75-летний пенсионер", - пояснили в пресс-службе.
Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки.