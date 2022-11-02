https://ria.ru/20221102/dtp-1828686176.html

В Омской области перевернулась маршрутка с 12 пассажирами

В Омской области перевернулась маршрутка с 12 пассажирами - РИА Новости, 02.11.2022

В Омской области перевернулась маршрутка с 12 пассажирами

Три человека пострадали в ДТП с перевернувшимся маршрутным такси в Омской области, в котором находилось 12 человек, рассказали в пресс-службе областного УМВД. РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T15:14

2022-11-02T15:14

2022-11-02T15:14

происшествия

омская область

дтп

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ОМСК, 2 ноя - РИА Новости. Три человека пострадали в ДТП с перевернувшимся маршрутным такси в Омской области, в котором находилось 12 человек, рассказали в пресс-службе областного УМВД.ДТП произошло в 09.15 (6.15 МСК). В момент ДТП автобус двигался по маршруту № 1803 (Омск–Черлак), в салоне находились 12 пассажиров.Сотрудники ГИБДД, прибывшие на место, выяснили, что водитель пассажирского автобуса "ГАЗель" двигался по маршруту № 1803 (Омск–Черлак), в салоне находились 12 пассажиров. В районе 52 километра, в направлении рабочего поселка Черлака, он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения."В результате этого водитель допустил столкновение с автомобилем Toyota Caldina, после чего съехал в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП в медицинское учреждение доставлены три пассажира автобуса – 17-летняя девушка, 50-летняя женщина и 75-летний пенсионер", - пояснили в пресс-службе.Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки.

https://ria.ru/20221018/dtp-1824799983.html

омская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, омская область, дтп