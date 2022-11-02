https://ria.ru/20221102/dtp-1828663036.html
Жертвами ДТП с такси и грузовиком стали москвичка и нижегородец
Жертвами ДТП с такси и грузовиком стали москвичка и нижегородец - РИА Новости, 02.11.2022
Жертвами ДТП с такси и грузовиком стали москвичка и нижегородец
Жертвами аварии с участием такси и грузовика в центре столицы стала 34-летняя москвичка и 30-летний уроженец Нижегородской области, также пострадал один человек РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T13:59
2022-11-02T13:59
2022-11-02T18:50
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Жертвами аварии с участием такси и грузовика в центре столицы стала 34-летняя москвичка и 30-летний уроженец Нижегородской области, также пострадал один человек в автобусе, сообщает ГУМВД по Москве.В среду утром на улице 1905 года грузовик на полном ходу врезался в такси, куда только села пассажирка, и подмял легковушку под стоявший впереди автобус. Водитель большегруза с места ДТП скрылся.Как рассказали в главке, водитель грузовика ехал по правой полосе и, не снижая скорости, влетел в припаркованную у автобусной остановки машину такси. Легковушка по инерции столкнулась с автобусом."В момент аварии в легковом автомобиле находилась 34-летняя жительница столицы и 30-летний водитель – житель Нижегородской области. До прибытия сотрудников полиции водитель грузовика скрылся с места ДТП, а пассажирка и водитель такси от полученных травм скончались на месте. Также медицинская помощь понадобилась пассажиру автобуса", - говорится в релизе.Как сообщил ранее РИА Новости источник в правоохранительных органах, правоохранительные органы разыскивают водителя грузовика. Это 27-летний житель Белоруссии Вячеслав Пивовар, водительское удостоверение ему было выдано в Гомельской области в январе этого года. Он не владелец грузовика, а только шофер.Другой источник заявил агентству, что за автомобилем числится 100 штрафов за различные нарушения. Сейчас все они оплачены.
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https://ria.ru/20221101/dtp-1828330945.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Происшествия, Авто, Нижегородская область, Москва, ДТП, Россия
13:59 02.11.2022 (обновлено: 18:50 02.11.2022)
Жертвами ДТП с такси и грузовиком стали москвичка и нижегородец
Жертвами ДТП с такси и грузовиком стали 34-летняя москвичка и 30-летний нижегородец
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Жертвами аварии с участием такси и грузовика в центре столицы стала 34-летняя москвичка и 30-летний уроженец Нижегородской области, также пострадал один человек в автобусе, сообщает ГУМВД по Москве.
В среду утром на улице 1905 года грузовик на полном ходу врезался в такси, куда только села пассажирка, и подмял легковушку под стоявший впереди автобус. Водитель большегруза с места ДТП скрылся.
Как рассказали в главке, водитель грузовика ехал по правой полосе и, не снижая скорости, влетел в припаркованную у автобусной остановки машину такси. Легковушка по инерции столкнулась с автобусом.
"В момент аварии в легковом автомобиле находилась 34-летняя жительница столицы и 30-летний водитель – житель Нижегородской области. До прибытия сотрудников полиции водитель грузовика скрылся с места ДТП, а пассажирка и водитель такси от полученных травм скончались на месте. Также медицинская помощь понадобилась пассажиру автобуса", - говорится в релизе.
Как сообщил ранее РИА Новости источник в правоохранительных органах, правоохранительные органы разыскивают водителя грузовика. Это 27-летний житель Белоруссии
Вячеслав Пивовар, водительское удостоверение ему было выдано в Гомельской области
в январе этого года. Он не владелец грузовика, а только шофер.
Другой источник заявил агентству, что за автомобилем числится 100 штрафов за различные нарушения. Сейчас все они оплачены.