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Жертвами ДТП с такси и грузовиком стали москвичка и нижегородец - РИА Новости, 02.11.2022
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Жертвами ДТП с такси и грузовиком стали москвичка и нижегородец
Жертвами ДТП с такси и грузовиком стали москвичка и нижегородец - РИА Новости, 02.11.2022
Жертвами ДТП с такси и грузовиком стали москвичка и нижегородец
Жертвами аварии с участием такси и грузовика в центре столицы стала 34-летняя москвичка и 30-летний уроженец Нижегородской области, также пострадал один человек РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T13:59
2022-11-02T18:50
происшествия
авто
нижегородская область
москва
дтп
россия
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Жертвами аварии с участием такси и грузовика в центре столицы стала 34-летняя москвичка и 30-летний уроженец Нижегородской области, также пострадал один человек в автобусе, сообщает ГУМВД по Москве.В среду утром на улице 1905 года грузовик на полном ходу врезался в такси, куда только села пассажирка, и подмял легковушку под стоявший впереди автобус. Водитель большегруза с места ДТП скрылся.Как рассказали в главке, водитель грузовика ехал по правой полосе и, не снижая скорости, влетел в припаркованную у автобусной остановки машину такси. Легковушка по инерции столкнулась с автобусом."В момент аварии в легковом автомобиле находилась 34-летняя жительница столицы и 30-летний водитель – житель Нижегородской области. До прибытия сотрудников полиции водитель грузовика скрылся с места ДТП, а пассажирка и водитель такси от полученных травм скончались на месте. Также медицинская помощь понадобилась пассажиру автобуса", - говорится в релизе.Как сообщил ранее РИА Новости источник в правоохранительных органах, правоохранительные органы разыскивают водителя грузовика. Это 27-летний житель Белоруссии Вячеслав Пивовар, водительское удостоверение ему было выдано в Гомельской области в январе этого года. Он не владелец грузовика, а только шофер.Другой источник заявил агентству, что за автомобилем числится 100 штрафов за различные нарушения. Сейчас все они оплачены.
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происшествия, авто, нижегородская область, москва, дтп, россия
Происшествия, Авто, Нижегородская область, Москва, ДТП, Россия
13:59 02.11.2022 (обновлено: 18:50 02.11.2022)
 
Жертвами ДТП с такси и грузовиком стали москвичка и нижегородец

Жертвами ДТП с такси и грузовиком стали 34-летняя москвичка и 30-летний нижегородец

© АГН "Москва" / Мобильный репортерПоследствия ДТП с участием грузовика, такси и автобуса на улице 1905 года в Москве. 2 ноября 2022
Последствия ДТП с участием грузовика, такси и автобуса на улице 1905 года в Москве. 2 ноября 2022 - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
Последствия ДТП с участием грузовика, такси и автобуса на улице 1905 года в Москве. 2 ноября 2022
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Жертвами аварии с участием такси и грузовика в центре столицы стала 34-летняя москвичка и 30-летний уроженец Нижегородской области, также пострадал один человек в автобусе, сообщает ГУМВД по Москве.
В среду утром на улице 1905 года грузовик на полном ходу врезался в такси, куда только села пассажирка, и подмял легковушку под стоявший впереди автобус. Водитель большегруза с места ДТП скрылся.
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Как рассказали в главке, водитель грузовика ехал по правой полосе и, не снижая скорости, влетел в припаркованную у автобусной остановки машину такси. Легковушка по инерции столкнулась с автобусом.
"В момент аварии в легковом автомобиле находилась 34-летняя жительница столицы и 30-летний водитель – житель Нижегородской области. До прибытия сотрудников полиции водитель грузовика скрылся с места ДТП, а пассажирка и водитель такси от полученных травм скончались на месте. Также медицинская помощь понадобилась пассажиру автобуса", - говорится в релизе.
Как сообщил ранее РИА Новости источник в правоохранительных органах, правоохранительные органы разыскивают водителя грузовика. Это 27-летний житель Белоруссии Вячеслав Пивовар, водительское удостоверение ему было выдано в Гомельской области в январе этого года. Он не владелец грузовика, а только шофер.
Другой источник заявил агентству, что за автомобилем числится 100 штрафов за различные нарушения. Сейчас все они оплачены.
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