https://ria.ru/20221102/dtp-1828663036.html

Жертвами ДТП с такси и грузовиком стали москвичка и нижегородец

Жертвами ДТП с такси и грузовиком стали москвичка и нижегородец - РИА Новости, 02.11.2022

Жертвами ДТП с такси и грузовиком стали москвичка и нижегородец

Жертвами аварии с участием такси и грузовика в центре столицы стала 34-летняя москвичка и 30-летний уроженец Нижегородской области, также пострадал один человек РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T13:59

2022-11-02T13:59

2022-11-02T18:50

происшествия

авто

нижегородская область

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дтп

россия

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Жертвами аварии с участием такси и грузовика в центре столицы стала 34-летняя москвичка и 30-летний уроженец Нижегородской области, также пострадал один человек в автобусе, сообщает ГУМВД по Москве.В среду утром на улице 1905 года грузовик на полном ходу врезался в такси, куда только села пассажирка, и подмял легковушку под стоявший впереди автобус. Водитель большегруза с места ДТП скрылся.Как рассказали в главке, водитель грузовика ехал по правой полосе и, не снижая скорости, влетел в припаркованную у автобусной остановки машину такси. Легковушка по инерции столкнулась с автобусом."В момент аварии в легковом автомобиле находилась 34-летняя жительница столицы и 30-летний водитель – житель Нижегородской области. До прибытия сотрудников полиции водитель грузовика скрылся с места ДТП, а пассажирка и водитель такси от полученных травм скончались на месте. Также медицинская помощь понадобилась пассажиру автобуса", - говорится в релизе.Как сообщил ранее РИА Новости источник в правоохранительных органах, правоохранительные органы разыскивают водителя грузовика. Это 27-летний житель Белоруссии Вячеслав Пивовар, водительское удостоверение ему было выдано в Гомельской области в январе этого года. Он не владелец грузовика, а только шофер.Другой источник заявил агентству, что за автомобилем числится 100 штрафов за различные нарушения. Сейчас все они оплачены.

https://ria.ru/20221101/dtp-1828338932.html

https://ria.ru/20221101/dtp-1828330945.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, авто, нижегородская область, москва, дтп, россия