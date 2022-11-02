https://ria.ru/20221102/dtp-1828625619.html

В Москве установили личность водителя грузовика, устроившего ДТП с такси

В Москве установили личность водителя грузовика, устроившего ДТП с такси - РИА Новости, 02.11.2022

В Москве установили личность водителя грузовика, устроившего ДТП с такси

Водитель грузовика, подозреваемый в совершении смертельного ДТП с такси в центре Москвы, является гражданином Белоруссии, его ищут, сообщил РИА Новости источник РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T12:30

2022-11-02T12:30

2022-11-02T12:31

происшествия

авто

москва

белоруссия

гомельская область

дтп

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/02/1828585684_0:0:1278:719_1920x0_80_0_0_8856b89035b1f415397b6b2c689a6fe7.jpg

МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Водитель грузовика, подозреваемый в совершении смертельного ДТП с такси в центре Москвы, является гражданином Белоруссии, его ищут, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.По его словам, водитель грузовика – уроженец Гомельской области Белоруссии. Водительское удостоверение он получил там же в январе этого года.В среду на улице 1905 года грузовик врезался в такси, куда только сел пассажир, и подмял легковушку под стоявший впереди автобус. Водитель фуры с места ДТП скрылся. По предварительной информации, водитель и пассажир такси погибли.

https://ria.ru/20221102/gazoprovod-1828613069.html

москва

белоруссия

гомельская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто, москва, белоруссия, гомельская область, дтп, россия