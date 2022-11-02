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В Москве установили личность водителя грузовика, устроившего ДТП с такси - РИА Новости, 02.11.2022
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В Москве установили личность водителя грузовика, устроившего ДТП с такси
В Москве установили личность водителя грузовика, устроившего ДТП с такси - РИА Новости, 02.11.2022
В Москве установили личность водителя грузовика, устроившего ДТП с такси
Водитель грузовика, подозреваемый в совершении смертельного ДТП с такси в центре Москвы, является гражданином Белоруссии, его ищут, сообщил РИА Новости источник РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T12:30
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происшествия
авто
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белоруссия
гомельская область
дтп
россия
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Водитель грузовика, подозреваемый в совершении смертельного ДТП с такси в центре Москвы, является гражданином Белоруссии, его ищут, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.По его словам, водитель грузовика – уроженец Гомельской области Белоруссии. Водительское удостоверение он получил там же в январе этого года.В среду на улице 1905 года грузовик врезался в такси, куда только сел пассажир, и подмял легковушку под стоявший впереди автобус. Водитель фуры с места ДТП скрылся. По предварительной информации, водитель и пассажир такси погибли.
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происшествия, авто, москва, белоруссия, гомельская область, дтп, россия
Происшествия, Авто, Москва, Белоруссия, Гомельская область, ДТП, Россия
12:30 02.11.2022 (обновлено: 12:31 02.11.2022)
 
В Москве установили личность водителя грузовика, устроившего ДТП с такси

В Москве гражданина Белоруссии заподозрили в совершении смертельного ДТП с такси

© Фото : Прокуратура МосквыДТП в центре Москвы
ДТП в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© Фото : Прокуратура Москвы
ДТП в центре Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Водитель грузовика, подозреваемый в совершении смертельного ДТП с такси в центре Москвы, является гражданином Белоруссии, его ищут, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Правоохранители по подозрению в совершении ДТП разыскивают Вячеслава Пивовара 1995 года рождения" – сказал собеседник агентства.
По его словам, водитель грузовика – уроженец Гомельской области Белоруссии. Водительское удостоверение он получил там же в январе этого года.
В среду на улице 1905 года грузовик врезался в такси, куда только сел пассажир, и подмял легковушку под стоявший впереди автобус. Водитель фуры с места ДТП скрылся. По предварительной информации, водитель и пассажир такси погибли.
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ПроисшествияАвтоМоскваБелоруссияГомельская областьДТПРоссия
 
 
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