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В Москве установили личность водителя грузовика, устроившего ДТП с такси
В Москве установили личность водителя грузовика, устроившего ДТП с такси - РИА Новости, 02.11.2022
В Москве установили личность водителя грузовика, устроившего ДТП с такси
Водитель грузовика, подозреваемый в совершении смертельного ДТП с такси в центре Москвы, является гражданином Белоруссии, его ищут, сообщил РИА Новости источник РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T12:30
2022-11-02T12:30
2022-11-02T12:31
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Водитель грузовика, подозреваемый в совершении смертельного ДТП с такси в центре Москвы, является гражданином Белоруссии, его ищут, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.По его словам, водитель грузовика – уроженец Гомельской области Белоруссии. Водительское удостоверение он получил там же в январе этого года.В среду на улице 1905 года грузовик врезался в такси, куда только сел пассажир, и подмял легковушку под стоявший впереди автобус. Водитель фуры с места ДТП скрылся. По предварительной информации, водитель и пассажир такси погибли.
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12:30 02.11.2022 (обновлено: 12:31 02.11.2022)
В Москве установили личность водителя грузовика, устроившего ДТП с такси
В Москве гражданина Белоруссии заподозрили в совершении смертельного ДТП с такси