https://ria.ru/20221102/dtp-1828586959.html
В Москве грузовик раздавил такси
В Москве грузовик раздавил такси - РИА Новости, 02.11.2022
В Москве грузовик раздавил такси
Два человека стали жертвой ДТП в центре Москвы, где самосвал врезался в такси, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T10:41
2022-11-02T10:41
2022-11-02T19:41
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Два человека стали жертвой ДТП в центре Москвы, где самосвал врезался в такси, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.По его словам, авария с участием трех машин, в том числе автобуса, произошла около дома № 11 по улице 1905 года. Судя по видео с камер наблюдения, опубликованном в Telegram-канале столичного Дептранса, такси остановилось около метро, в него сел пассажир, и тут же в машину на полном ходу влетел грузовик, подмяв ее под стоявший впереди автобус. Погибли водитель и пассажир такси.Водитель грузовика с места происшествия скрылся. Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, это уроженец Гомельской области Белоруссии, 1995 года рождения. Водительское удостоверение он получил там же только в январе.Движение в районе ДТП ограничили. Работу правоохранителей и спасателей координирует первый заместитель прокурора Центрального административного округа Максим Чикмарев. По информации столичной прокуратуры, водителя грузовика задержали.
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Момент ДТП с участием грузовика, такси и автобуса в центре Москвы
Грузовик врезался в остановившееся на остановке такси на улице 1905 года в центре Москвы. В легковушке были водитель и пассажир. Число погибших в ДТП выросло до двух, сообщила столичная прокуратура. Водитель грузовика скрылся.
2022-11-02T10:41
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происшествия, авто, москва, департамент транспорта г. москвы, дтп, россия
Происшествия, Авто, Москва, Департамент транспорта г. Москвы, ДТП, Россия
10:41 02.11.2022 (обновлено: 19:41 02.11.2022)
В Москве грузовик раздавил такси
В центре Москвы грузовик раздавил автомобиль в ДТП, таксист и пассажир погибли