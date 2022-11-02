https://ria.ru/20221102/dtp-1828586959.html

В Москве грузовик раздавил такси

В Москве грузовик раздавил такси - РИА Новости, 02.11.2022

В Москве грузовик раздавил такси

Два человека стали жертвой ДТП в центре Москвы, где самосвал врезался в такси, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T10:41

2022-11-02T10:41

2022-11-02T19:41

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авто

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Два человека стали жертвой ДТП в центре Москвы, где самосвал врезался в такси, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.По его словам, авария с участием трех машин, в том числе автобуса, произошла около дома № 11 по улице 1905 года. Судя по видео с камер наблюдения, опубликованном в Telegram-канале столичного Дептранса, такси остановилось около метро, в него сел пассажир, и тут же в машину на полном ходу влетел грузовик, подмяв ее под стоявший впереди автобус. Погибли водитель и пассажир такси.Водитель грузовика с места происшествия скрылся. Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, это уроженец Гомельской области Белоруссии, 1995 года рождения. Водительское удостоверение он получил там же только в январе.Движение в районе ДТП ограничили. Работу правоохранителей и спасателей координирует первый заместитель прокурора Центрального административного округа Максим Чикмарев. По информации столичной прокуратуры, водителя грузовика задержали.

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Момент ДТП с участием грузовика, такси и автобуса в центре Москвы Грузовик врезался в остановившееся на остановке такси на улице 1905 года в центре Москвы. В легковушке были водитель и пассажир. Число погибших в ДТП выросло до двух, сообщила столичная прокуратура. Водитель грузовика скрылся. 2022-11-02T10:41 true PT0M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто, москва, департамент транспорта г. москвы, дтп, россия