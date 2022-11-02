https://ria.ru/20221102/drony-1828773375.html
Развожаев предложил развернуть производство морских дронов в Севастополе
Развожаев предложил развернуть производство морских дронов в Севастополе - РИА Новости, 02.11.2022
Развожаев предложил развернуть производство морских дронов в Севастополе
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев на встрече в Сочи с президентом России Владимиром Путиным предложил создавать беспилотные морские аппараты на базе... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T18:59
2022-11-02T18:59
2022-11-02T19:12
севастополь
владимир путин
михаил развожаев
сочи
россия
севастопольский госуниверситет
севморзавод
республика крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/02/1828771790_0:0:3133:1763_1920x0_80_0_0_7c9cf88cad43bfa93b7d9c0547bf119c.jpg
СОЧИ, 2 ноя - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев на встрече в Сочи с президентом России Владимиром Путиным предложил создавать беспилотные морские аппараты на базе предприятий города."Вместе с Агентством стратегических инициатив рассматривали, что Севастополь может сделать компетенции по разработке морских дронов – беспилотных аппаратов", - сказал Развожаев на встрече с Путиным.Он добавил, что большие компетенции в этом вопросе есть с советских времен, в частности у Приборостроительного морского завода города. Он предложил использовать для разработки и производства надводных и подводных аппаратов площадки Севморзавода и Севастопольского госуниверситета.
https://ria.ru/20221102/drony-1828612259.html
севастополь
сочи
россия
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/02/1828771790_203:0:2932:2047_1920x0_80_0_0_db902e63ba150b5932905d0979b45312.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, владимир путин, михаил развожаев, сочи, россия, севастопольский госуниверситет, севморзавод, республика крым, политика, беспилотники
Севастополь, Владимир Путин, Михаил Развожаев, Сочи, Россия, Севастопольский госуниверситет, Севморзавод, Республика Крым, Политика, Беспилотники
18:59 02.11.2022 (обновлено: 19:12 02.11.2022)
Развожаев предложил развернуть производство морских дронов в Севастополе
Развожаев предложил Путину развернуть производство морских дронов в Севастополе