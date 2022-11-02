https://ria.ru/20221102/drony-1828773375.html

Развожаев предложил развернуть производство морских дронов в Севастополе

Развожаев предложил развернуть производство морских дронов в Севастополе - РИА Новости, 02.11.2022

Развожаев предложил развернуть производство морских дронов в Севастополе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев на встрече в Сочи с президентом России Владимиром Путиным предложил создавать беспилотные морские аппараты на базе... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T18:59

2022-11-02T18:59

2022-11-02T19:12

севастополь

владимир путин

михаил развожаев

сочи

россия

севастопольский госуниверситет

севморзавод

республика крым

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СОЧИ, 2 ноя - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев на встрече в Сочи с президентом России Владимиром Путиным предложил создавать беспилотные морские аппараты на базе предприятий города."Вместе с Агентством стратегических инициатив рассматривали, что Севастополь может сделать компетенции по разработке морских дронов – беспилотных аппаратов", - сказал Развожаев на встрече с Путиным.Он добавил, что большие компетенции в этом вопросе есть с советских времен, в частности у Приборостроительного морского завода города. Он предложил использовать для разработки и производства надводных и подводных аппаратов площадки Севморзавода и Севастопольского госуниверситета.

https://ria.ru/20221102/drony-1828612259.html

севастополь

сочи

россия

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

севастополь, владимир путин, михаил развожаев, сочи, россия, севастопольский госуниверситет, севморзавод, республика крым, политика, беспилотники