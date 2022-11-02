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Развожаев предложил развернуть производство морских дронов в Севастополе - РИА Новости, 02.11.2022
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Развожаев предложил развернуть производство морских дронов в Севастополе
Развожаев предложил развернуть производство морских дронов в Севастополе - РИА Новости, 02.11.2022
Развожаев предложил развернуть производство морских дронов в Севастополе
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев на встрече в Сочи с президентом России Владимиром Путиным предложил создавать беспилотные морские аппараты на базе... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T18:59
2022-11-02T19:12
севастополь
владимир путин
михаил развожаев
сочи
россия
севастопольский госуниверситет
севморзавод
республика крым
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СОЧИ, 2 ноя - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев на встрече в Сочи с президентом России Владимиром Путиным предложил создавать беспилотные морские аппараты на базе предприятий города."Вместе с Агентством стратегических инициатив рассматривали, что Севастополь может сделать компетенции по разработке морских дронов – беспилотных аппаратов", - сказал Развожаев на встрече с Путиным.Он добавил, что большие компетенции в этом вопросе есть с советских времен, в частности у Приборостроительного морского завода города. Он предложил использовать для разработки и производства надводных и подводных аппаратов площадки Севморзавода и Севастопольского госуниверситета.
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севастополь, владимир путин, михаил развожаев, сочи, россия, севастопольский госуниверситет, севморзавод, республика крым, политика, беспилотники
Севастополь, Владимир Путин, Михаил Развожаев, Сочи, Россия, Севастопольский госуниверситет, Севморзавод, Республика Крым, Политика, Беспилотники
18:59 02.11.2022 (обновлено: 19:12 02.11.2022)
 
Развожаев предложил развернуть производство морских дронов в Севастополе

Развожаев предложил Путину развернуть производство морских дронов в Севастополе

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и губернатор Севастополя Михаил Развозжаев во время встречи в Сочи
Президент России Владимир Путин и губернатор Севастополя Михаил Развозжаев во время встречи в Сочи - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и губернатор Севастополя Михаил Развозжаев во время встречи в Сочи
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СОЧИ, 2 ноя - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев на встрече в Сочи с президентом России Владимиром Путиным предложил создавать беспилотные морские аппараты на базе предприятий города.
"Вместе с Агентством стратегических инициатив рассматривали, что Севастополь может сделать компетенции по разработке морских дронов – беспилотных аппаратов", - сказал Развожаев на встрече с Путиным.
Он добавил, что большие компетенции в этом вопросе есть с советских времен, в частности у Приборостроительного морского завода города. Он предложил использовать для разработки и производства надводных и подводных аппаратов площадки Севморзавода и Севастопольского госуниверситета.
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СевастопольВладимир ПутинМихаил РазвожаевСочиРоссияСевастопольский госуниверситетСевморзаводРеспублика КрымПолитикаБеспилотники
 
 
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