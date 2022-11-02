https://ria.ru/20221102/drony-1828612259.html
Концерн "Калашников" сообщил, что уже поставляет в армию дроны
Концерн "Калашников" сообщил, что уже поставляет в армию дроны - РИА Новости, 02.11.2022
Концерн "Калашников" сообщил, что уже поставляет в армию дроны
Концерн "Калашников" уже ведёт поставки Минобороны РФ разведывательных и ударных дронов-коптеров, сообщил журналистам президент группы компаний Алан Лушников. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T11:56
2022-11-02T11:56
2022-11-02T12:03
россия
безопасность
космос - риа наука
калашников (концерн)
беспилотники
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Концерн "Калашников" уже ведёт поставки Минобороны РФ разведывательных и ударных дронов-коптеров, сообщил журналистам президент группы компаний Алан Лушников."Мы не объявляли, но мы уже делаем и поставляем коптеры в армию. Самого разного назначения - как разведывательные, так и ударные", - сказал Лушников.Он уточнил, что отдельные коптеры концерна являются уже серийными образцами, по другим изделиям серия начнётся в 2023 году.
https://ria.ru/20221020/svo-1825260201.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, космос - риа наука, калашников (концерн), беспилотники
Россия, Безопасность, Космос - РИА Наука, Калашников (концерн), Беспилотники
11:56 02.11.2022 (обновлено: 12:03 02.11.2022)
Концерн "Калашников" сообщил, что уже поставляет в армию дроны
Концерн "Калашников" сообщил, что уже поставляет в армию разведывательные и ударные дроны