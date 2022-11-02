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Концерн "Калашников" сообщил, что уже поставляет в армию дроны - РИА Новости, 02.11.2022
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Концерн "Калашников" сообщил, что уже поставляет в армию дроны
Концерн "Калашников" сообщил, что уже поставляет в армию дроны - РИА Новости, 02.11.2022
Концерн "Калашников" сообщил, что уже поставляет в армию дроны
Концерн "Калашников" уже ведёт поставки Минобороны РФ разведывательных и ударных дронов-коптеров, сообщил журналистам президент группы компаний Алан Лушников. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T11:56
2022-11-02T12:03
россия
безопасность
космос - риа наука
калашников (концерн)
беспилотники
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Концерн "Калашников" уже ведёт поставки Минобороны РФ разведывательных и ударных дронов-коптеров, сообщил журналистам президент группы компаний Алан Лушников."Мы не объявляли, но мы уже делаем и поставляем коптеры в армию. Самого разного назначения - как разведывательные, так и ударные", - сказал Лушников.Он уточнил, что отдельные коптеры концерна являются уже серийными образцами, по другим изделиям серия начнётся в 2023 году.
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россия, безопасность, космос - риа наука, калашников (концерн), беспилотники
Россия, Безопасность, Космос - РИА Наука, Калашников (концерн), Беспилотники
11:56 02.11.2022 (обновлено: 12:03 02.11.2022)
 
Концерн "Калашников" сообщил, что уже поставляет в армию дроны

Концерн "Калашников" сообщил, что уже поставляет в армию разведывательные и ударные дроны

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкБарражирующий дрон-камикадзе "ZALA Ланцет" на стенде концерна "Калашников"
Барражирующий дрон-камикадзе ZALA Ланцет на стенде концерна Калашников - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Барражирующий дрон-камикадзе "ZALA Ланцет" на стенде концерна "Калашников". Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Концерн "Калашников" уже ведёт поставки Минобороны РФ разведывательных и ударных дронов-коптеров, сообщил журналистам президент группы компаний Алан Лушников.
"Мы не объявляли, но мы уже делаем и поставляем коптеры в армию. Самого разного назначения - как разведывательные, так и ударные", - сказал Лушников.
Он уточнил, что отдельные коптеры концерна являются уже серийными образцами, по другим изделиям серия начнётся в 2023 году.
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