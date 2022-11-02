https://ria.ru/20221102/drony-1828612259.html

Концерн "Калашников" сообщил, что уже поставляет в армию дроны

Концерн "Калашников" сообщил, что уже поставляет в армию дроны - РИА Новости, 02.11.2022

Концерн "Калашников" сообщил, что уже поставляет в армию дроны

Концерн "Калашников" уже ведёт поставки Минобороны РФ разведывательных и ударных дронов-коптеров, сообщил журналистам президент группы компаний Алан Лушников. РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T11:56

2022-11-02T11:56

2022-11-02T12:03

россия

безопасность

космос - риа наука

калашников (концерн)

беспилотники

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Концерн "Калашников" уже ведёт поставки Минобороны РФ разведывательных и ударных дронов-коптеров, сообщил журналистам президент группы компаний Алан Лушников."Мы не объявляли, но мы уже делаем и поставляем коптеры в армию. Самого разного назначения - как разведывательные, так и ударные", - сказал Лушников.Он уточнил, что отдельные коптеры концерна являются уже серийными образцами, по другим изделиям серия начнётся в 2023 году.

https://ria.ru/20221020/svo-1825260201.html

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Кирилл Волков

россия, безопасность, космос - риа наука, калашников (концерн), беспилотники