https://ria.ru/20221102/donetsk-1828687440.html

Украинские войска за полчаса трижды обстреляли Донецк

Украинские войска за полчаса трижды обстреляли Донецк - РИА Новости, 02.11.2022

Украинские войска за полчаса трижды обстреляли Донецк

Украинские войска за полчаса выпустили по Донецку 10 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T15:18

2022-11-02T15:18

2022-11-02T15:18

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

красногоровка

донецкая народная республика

донбасс

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 2 ноя - РИА Новости. Украинские войска за полчаса выпустили по Донецку 10 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 14.20 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 14.05 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 14.30 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Кроме того, в 14.35 украинские войска выпустили по Ясиноватой три снаряда калибром 152 миллиметра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

донецк

красногоровка

донецкая народная республика

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, красногоровка, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины