Украинские войска обстреляли Донецк, Яковлевку и Макеевку
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Донецк, Яковлевку и Макеевку
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки ракеты, обнаруженные в центре Донецка после обстрела со стороны ВСУ
Осколки ракеты, обнаруженные в центре Донецка после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 2 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Яковлевку и Макеевку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 12.05 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Представительство добавило, что в 12.10 украинские войска выпустили по Яковлевке три снаряда калибром 155 миллиметров, а в 13.05 и 13.20 по Кировскому району Донецка - шесть снарядов калибром 152 миллиметра.
Кроме того, в 13.10 они выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки три снаряда калибром 155 миллиметров, в 13.25 по Куйбышевскому району Донецка - три снаряда калибром 155 миллиметров и по Червоногвардейскому району Макеевки - еще три снаряда калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.