https://ria.ru/20221102/donetsk-1828659884.html

Украинские войска обстреляли Донецк, Яковлевку и Макеевку

Украинские войска обстреляли Донецк, Яковлевку и Макеевку - РИА Новости, 02.11.2022

Украинские войска обстреляли Донецк, Яковлевку и Макеевку

Украинские войска обстреляли Донецк, Яковлевку и Макеевку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T13:50

2022-11-02T13:50

2022-11-02T13:50

специальная военная операция на украине

донецк

макеевка

куйбышевский район

сцкк

нато

происшествия

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ДОНЕЦК, 2 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Яковлевку и Макеевку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 12.05 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 12.10 украинские войска выпустили по Яковлевке три снаряда калибром 155 миллиметров, а в 13.05 и 13.20 по Кировскому району Донецка - шесть снарядов калибром 152 миллиметра.Кроме того, в 13.10 они выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки три снаряда калибром 155 миллиметров, в 13.25 по Куйбышевскому району Донецка - три снаряда калибром 155 миллиметров и по Червоногвардейскому району Макеевки - еще три снаряда калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221102/donbass-1828625204.html

https://ria.ru/20221101/spetsoperatsiya-1828440576.html

донецк

макеевка

куйбышевский район

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донецк, макеевка, куйбышевский район, сцкк, нато, происшествия