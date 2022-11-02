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Украинские войска обстреляли Донецк, Яковлевку и Макеевку - РИА Новости, 02.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221102/donetsk-1828659884.html
Украинские войска обстреляли Донецк, Яковлевку и Макеевку
Украинские войска обстреляли Донецк, Яковлевку и Макеевку - РИА Новости, 02.11.2022
Украинские войска обстреляли Донецк, Яковлевку и Макеевку
Украинские войска обстреляли Донецк, Яковлевку и Макеевку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T13:50
2022-11-02T13:50
специальная военная операция на украине
донецк
макеевка
куйбышевский район
сцкк
нато
происшествия
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ДОНЕЦК, 2 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Яковлевку и Макеевку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 12.05 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 12.10 украинские войска выпустили по Яковлевке три снаряда калибром 155 миллиметров, а в 13.05 и 13.20 по Кировскому району Донецка - шесть снарядов калибром 152 миллиметра.Кроме того, в 13.10 они выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки три снаряда калибром 155 миллиметров, в 13.25 по Куйбышевскому району Донецка - три снаряда калибром 155 миллиметров и по Червоногвардейскому району Макеевки - еще три снаряда калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221102/donbass-1828625204.html
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донецк
макеевка
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донецк, макеевка, куйбышевский район, сцкк, нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Макеевка, Куйбышевский район, СЦКК, НАТО, Происшествия
13:50 02.11.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк, Яковлевку и Макеевку

Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Донецк, Яковлевку и Макеевку

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки ракеты, обнаруженные в центре Донецка после обстрела со стороны ВСУ
Осколки ракеты, обнаруженные в центре Донецка после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки ракеты, обнаруженные в центре Донецка после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 2 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Яковлевку и Макеевку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 12.05 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Стела на въезде в Горловку - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
12:28Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку
Представительство добавило, что в 12.10 украинские войска выпустили по Яковлевке три снаряда калибром 155 миллиметров, а в 13.05 и 13.20 по Кировскому району Донецка - шесть снарядов калибром 152 миллиметра.
Кроме того, в 13.10 они выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки три снаряда калибром 155 миллиметров, в 13.25 по Куйбышевскому району Донецка - три снаряда калибром 155 миллиметров и по Червоногвардейскому району Макеевки - еще три снаряда калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкМакеевкаКуйбышевский районСЦККНАТОПроисшествия
 
 
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