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Женщина погибла при обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 02.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221102/donetsk-1828624074.html
Женщина погибла при обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ
Женщина погибла при обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 02.11.2022
Женщина погибла при обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ
Женщина погибла при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T12:24
2022-11-02T12:24
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 2 ноя - РИА Новости. Женщина погибла при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины) обстреляли Петровский район Донецка, по улице Байкальской погибла женщина", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
донецк
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происшествия, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
12:24 02.11.2022
 
Женщина погибла при обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ

Штаб обороны ДНР сообщил о гибели женщины при обстреле ВСУ Петровского района Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Донецке
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 2 ноя - РИА Новости. Женщина погибла при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
"ВФУ (вооруженные формирования Украины) обстреляли Петровский район Донецка, по улице Байкальской погибла женщина", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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