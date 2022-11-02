https://ria.ru/20221102/donetsk-1828624074.html
Женщина погибла при обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ
Женщина погибла при обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 02.11.2022
Женщина погибла при обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ
Женщина погибла при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T12:24
2022-11-02T12:24
2022-11-02T12:24
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 2 ноя - РИА Новости. Женщина погибла при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины) обстреляли Петровский район Донецка, по улице Байкальской погибла женщина", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
донецк
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Женщина погибла при обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ
Штаб обороны ДНР сообщил о гибели женщины при обстреле ВСУ Петровского района Донецка