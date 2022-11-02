https://ria.ru/20221102/donetsk-1828624074.html

Женщина погибла при обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ

Женщина погибла при обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 02.11.2022

Женщина погибла при обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ

Женщина погибла при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T12:24

2022-11-02T12:24

2022-11-02T12:24

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 2 ноя - РИА Новости. Женщина погибла при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины) обстреляли Петровский район Донецка, по улице Байкальской погибла женщина", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

донецк

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины