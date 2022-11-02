https://ria.ru/20221102/donetsk-1828619634.html

В Донецке женщина погибла при обстреле со стороны украинских военных

В Донецке женщина погибла при обстреле со стороны украинских военных - РИА Новости, 02.11.2022

В Донецке женщина погибла при обстреле со стороны украинских военных

Женщина погибла в Кировском районе Донецка при обстреле города украинскими войсками, сообщил в среду штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T12:09

2022-11-02T12:09

2022-11-02T12:09

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 2 ноя - РИА Новости. Женщина погибла в Кировском районе Донецка при обстреле города украинскими войсками, сообщил в среду штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины) нанесли удар по Кировскому району Донецка, по улице Бирюзова погибла женщина", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что в 10.05 украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка четыре снаряда калибром 152 миллиметра.

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины