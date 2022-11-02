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В Донецке женщина погибла при обстреле со стороны украинских военных
В Донецке женщина погибла при обстреле со стороны украинских военных - РИА Новости, 02.11.2022
В Донецке женщина погибла при обстреле со стороны украинских военных
Женщина погибла в Кировском районе Донецка при обстреле города украинскими войсками, сообщил в среду штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T12:09
2022-11-02T12:09
2022-11-02T12:09
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 2 ноя - РИА Новости. Женщина погибла в Кировском районе Донецка при обстреле города украинскими войсками, сообщил в среду штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины) нанесли удар по Кировскому району Донецка, по улице Бирюзова погибла женщина", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что в 10.05 украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка четыре снаряда калибром 152 миллиметра.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
В Донецке женщина погибла при обстреле со стороны украинских военных
Штаб обороны ДНР сообщил о гибели женщины в Кировском районе Донецка при обстреле ВСУ