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В Донецке обстрелы ВСУ повредили детскую больницу - РИА Новости, 02.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221102/donetsk-1828605543.html
В Донецке обстрелы ВСУ повредили детскую больницу
В Донецке обстрелы ВСУ повредили детскую больницу - РИА Новости, 02.11.2022
В Донецке обстрелы ВСУ повредили детскую больницу
Детская больница в Петровском районе Донецка в среду получила повреждения в ходе обстрелов со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T11:34
2022-11-02T11:34
специальная военная операция на украине
петровский район
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 2 ноя - РИА Новости. Детская больница в Петровском районе Донецка в среду получила повреждения в ходе обстрелов со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины) нанесли удар по Петровскому району Донецка. В результате обстрела повреждено остекление здания Городской детской клинической больницы №4 по улице Карамзина", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
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петровский район
донецк
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петровский район, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
11:34 02.11.2022
 
В Донецке обстрелы ВСУ повредили детскую больницу

Территориальная оборона ДНР: в Донецке обстрелы ВСУ повредили детскую больницу №4

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкОсколки снаряда в руках сотрудника следственного комитета
Осколки снаряда в руках сотрудника следственного комитета - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Осколки снаряда в руках сотрудника следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 2 ноя - РИА Новости. Детская больница в Петровском районе Донецка в среду получила повреждения в ходе обстрелов со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
"ВФУ (вооруженные формирования Украины) нанесли удар по Петровскому району Донецка. В результате обстрела повреждено остекление здания Городской детской клинической больницы №4 по улице Карамзина", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
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Специальная военная операция на УкраинеПетровский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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