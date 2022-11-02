https://ria.ru/20221102/donetsk-1828605543.html
В Донецке обстрелы ВСУ повредили детскую больницу
В Донецке обстрелы ВСУ повредили детскую больницу - РИА Новости, 02.11.2022
В Донецке обстрелы ВСУ повредили детскую больницу
Детская больница в Петровском районе Донецка в среду получила повреждения в ходе обстрелов со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T11:34
2022-11-02T11:34
2022-11-02T11:34
специальная военная операция на украине
петровский район
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 2 ноя - РИА Новости. Детская больница в Петровском районе Донецка в среду получила повреждения в ходе обстрелов со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины) нанесли удар по Петровскому району Донецка. В результате обстрела повреждено остекление здания Городской детской клинической больницы №4 по улице Карамзина", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
https://ria.ru/20221102/nameniki-1828599265.html
петровский район
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петровский район, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
В Донецке обстрелы ВСУ повредили детскую больницу
Территориальная оборона ДНР: в Донецке обстрелы ВСУ повредили детскую больницу №4