https://ria.ru/20221102/donbass-1828793522.html

Музей современной истории России откроет крупную выставку о Донбассе

Музей современной истории России откроет крупную выставку о Донбассе - РИА Новости, 02.11.2022

Музей современной истории России откроет крупную выставку о Донбассе

Масштабный проект о Донбассе можно будет увидеть в Музее современной истории России в 2023 году, сообщает Минкультуры со ссылкой на гендиректора учреждения... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T19:57

2022-11-02T19:57

2022-11-02T19:57

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новости культуры

алла манилова

россия

донбасс

донецкая народная республика

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Масштабный проект о Донбассе можно будет увидеть в Музее современной истории России в 2023 году, сообщает Минкультуры со ссылкой на гендиректора учреждения Ирину Великанову.После этого выставка будет представлена в мультимедийном формате в пяти российских городах. Также готовится обширная образовательная программа.Презентация планов Государственного центрального музея истории России состоялась в Минкульте в среду, выступление гендиректора Ирины Великановой заслушала статс-секретарь — замминистра культуры РФ Алла Манилова."Донбасс – Россия: история и современность" станет его главным проектом будущего года. Он расскажет об исторических, культурных и экономических связях Донбасса и России."Он приурочен к 80-летию освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков и отвечает актуальному запросу российского общества на получение достоверной информации о регионе", — говорится в сообщении.Экспозиция будет включать более 300 предметов из фонда музея и из ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20221026/stenin-1826695602.html

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донбасс

донецкая народная республика

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Екатерина Янсон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

новости культуры, алла манилова, россия, донбасс, донецкая народная республика, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), лнр, выставки, музей современной истории россии, музеи