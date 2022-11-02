https://ria.ru/20221102/donbass-1828793522.html
Музей современной истории России откроет крупную выставку о Донбассе
Музей современной истории России откроет крупную выставку о Донбассе - РИА Новости, 02.11.2022
Музей современной истории России откроет крупную выставку о Донбассе
Масштабный проект о Донбассе можно будет увидеть в Музее современной истории России в 2023 году, сообщает Минкультуры со ссылкой на гендиректора учреждения... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T19:57
2022-11-02T19:57
2022-11-02T19:57
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алла манилова
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донбасс
донецкая народная республика
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Масштабный проект о Донбассе можно будет увидеть в Музее современной истории России в 2023 году, сообщает Минкультуры со ссылкой на гендиректора учреждения Ирину Великанову.После этого выставка будет представлена в мультимедийном формате в пяти российских городах. Также готовится обширная образовательная программа.Презентация планов Государственного центрального музея истории России состоялась в Минкульте в среду, выступление гендиректора Ирины Великановой заслушала статс-секретарь — замминистра культуры РФ Алла Манилова."Донбасс – Россия: история и современность" станет его главным проектом будущего года. Он расскажет об исторических, культурных и экономических связях Донбасса и России."Он приурочен к 80-летию освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков и отвечает актуальному запросу российского общества на получение достоверной информации о регионе", — говорится в сообщении.Экспозиция будет включать более 300 предметов из фонда музея и из ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20221026/stenin-1826695602.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, алла манилова, россия, донбасс, донецкая народная республика, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), лнр, выставки, музей современной истории россии, музеи
Культура, Новости культуры, Алла Манилова, Россия, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России), ЛНР, Выставки, Музей современной истории России, Музеи
Музей современной истории России откроет крупную выставку о Донбассе
Музей современной истории России представит крупную выставку о Донбассе в 2023 году
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Масштабный проект о Донбассе можно будет увидеть в Музее современной истории России в 2023 году, сообщает Минкультуры со ссылкой на гендиректора учреждения Ирину Великанову.
После этого выставка будет представлена в мультимедийном формате в пяти российских городах. Также готовится обширная образовательная программа.
Презентация планов Государственного центрального музея истории России состоялась в Минкульте в среду, выступление гендиректора Ирины Великановой заслушала статс-секретарь — замминистра культуры РФ Алла Манилова.
"Донбасс – Россия: история и современность" станет его главным проектом будущего года. Он расскажет об исторических, культурных и экономических связях Донбасса и России.
"Он приурочен к 80-летию освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков и отвечает актуальному запросу российского общества на получение достоверной информации о регионе", — говорится в сообщении.
Экспозиция будет включать более 300 предметов из фонда музея и из ДНР и ЛНР.