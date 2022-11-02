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Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку - РИА Новости, 02.11.2022
Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку
Украинские войска выпустили по Донецку, Макеевке и Горловке 24 снаряда, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T12:28
2022-11-02T12:28
2022-11-02T12:28
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
макеевка
горловка
донецкая народная республика
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 2 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку, Макеевке и Горловке 24 снаряда, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 11.05 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 11.35 и 11.50 украинские войска обстреляли Червоногвардейский район Макеевки, выпустив шесть снарядов калибром 155 миллиметров.Кроме того, в 11.45 они выпустили по поселку шахты 6/7 в Горловке 15 снарядов калибром 152 миллиметра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221102/dnr-1828570391.html
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макеевка
горловка
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, макеевка, горловка, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Макеевка, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку, Макеевке и Горловке 24 снаряда