https://ria.ru/20221102/donbass-1828625204.html

Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку

Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку - РИА Новости, 02.11.2022

Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку

Украинские войска выпустили по Донецку, Макеевке и Горловке 24 снаряда, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T12:28

2022-11-02T12:28

2022-11-02T12:28

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

макеевка

горловка

донецкая народная республика

донбасс

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 2 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку, Макеевке и Горловке 24 снаряда, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 11.05 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 11.35 и 11.50 украинские войска обстреляли Червоногвардейский район Макеевки, выпустив шесть снарядов калибром 155 миллиметров.Кроме того, в 11.45 они выпустили по поселку шахты 6/7 в Горловке 15 снарядов калибром 152 миллиметра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221102/dnr-1828570391.html

донецк

макеевка

горловка

донецкая народная республика

донбасс

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, макеевка, горловка, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины