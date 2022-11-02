https://ria.ru/20221102/donbass-1828583783.html

Украинские войска обстреляли территорию ДНР снарядами натовского калибра

Украинские войска обстреляли территорию ДНР снарядами натовского калибра - РИА Новости, 02.11.2022

Украинские войска обстреляли территорию ДНР снарядами натовского калибра

Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватую, выпустив в общей сложности 17 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T10:30

2022-11-02T10:30

2022-11-02T10:30

специальная военная операция на украине

происшествия

донбасс

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 2 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватую, выпустив в общей сложности 17 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."После 06.00 (совпадает с мск - ред.) зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 06.30 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 6.57 мск и 9.10 мск украинские войска выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки пять снарядов калибром 155 миллиметров, а в 8.45, 9.05 и 9.25 мск обстреляли Ясиноватую, выпустив девять снарядов калибром 155 миллиметров.Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221102/dnr-1828570391.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донбасс, вооруженные силы украины