https://ria.ru/20221102/donbass-1828583783.html
Украинские войска обстреляли территорию ДНР снарядами натовского калибра
Украинские войска обстреляли территорию ДНР снарядами натовского калибра - РИА Новости, 02.11.2022
Украинские войска обстреляли территорию ДНР снарядами натовского калибра
Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватую, выпустив в общей сложности 17 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T10:30
2022-11-02T10:30
2022-11-02T10:30
специальная военная операция на украине
происшествия
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 2 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватую, выпустив в общей сложности 17 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."После 06.00 (совпадает с мск - ред.) зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 06.30 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 6.57 мск и 9.10 мск украинские войска выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки пять снарядов калибром 155 миллиметров, а в 8.45, 9.05 и 9.25 мск обстреляли Ясиноватую, выпустив девять снарядов калибром 155 миллиметров.Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221102/dnr-1828570391.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донбасс, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли территорию ДНР снарядами натовского калибра
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватую натовскими снарядами
ДОНЕЦК, 2 ноя - РИА Новости.
Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватую, выпустив в общей сложности 17 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило
представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"После 06.00 (совпадает с мск - ред.) зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 06.30 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Представительство добавило, что в 6.57
мск и 9.10
мск украинские войска выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки пять снарядов калибром 155 миллиметров, а в 8.45, 9.05 и 9.25 мск обстреляли
Ясиноватую, выпустив девять снарядов калибром 155 миллиметров.
Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.