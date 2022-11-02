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ЛНР заявила о многочисленных разрушениях в Донбассе из-за западного оружия - РИА Новости, 02.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221102/donbass-1828582934.html
ЛНР заявила о многочисленных разрушениях в Донбассе из-за западного оружия
ЛНР заявила о многочисленных разрушениях в Донбассе из-за западного оружия - РИА Новости, 02.11.2022
ЛНР заявила о многочисленных разрушениях в Донбассе из-за западного оружия
Несколько городов Донбасса разрушены почти полностью в результате применения вооружений, предоставленных Украине Западом, сообщил МИД ЛНР. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T10:25
2022-11-02T10:25
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
вооруженные силы украины
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 2 ноя - РИА Новости. Несколько городов Донбасса разрушены почти полностью в результате применения вооружений, предоставленных Украине Западом, сообщил МИД ЛНР."В результате применения вооружений, предоставленных Украине Западом, несколько городов Донбасса разрушены почти полностью", - говорится в сообщении министерства в его Telegram-канале.В МИД добавили, что в республике повреждены 25 жилых домов, детский сад в Старобельске, частично разрушены здания железнодорожного вокзала в Белокуракино, здание гостиницы в Алчевске, мастерские Первомайского колледжа, отделение почтовой связи в Золотом-2, здание Новоайдарского отделения налоговой инспекции и ряд других объектов. Кроме того, из-за обстрелов со стороны украинских войск есть погибшие и раненые среди мирного населения.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221031/alchevsk-1827990731.html
https://ria.ru/20221029/spetsoperatsiya-1827755614.html
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безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Луганская Народная Республика, Ситуация в ДНР и ЛНР
10:25 02.11.2022
 
ЛНР заявила о многочисленных разрушениях в Донбассе из-за западного оружия

МИД ЛНР: Киев почти полностью разрушил западным оружием несколько городов Донбасса

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкБоеприпас на месте обстрела в Донецке
Боеприпас на месте обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Боеприпас на месте обстрела в Донецке. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 2 ноя - РИА Новости. Несколько городов Донбасса разрушены почти полностью в результате применения вооружений, предоставленных Украине Западом, сообщил МИД ЛНР.
"В результате применения вооружений, предоставленных Украине Западом, несколько городов Донбасса разрушены почти полностью", - говорится в сообщении министерства в его Telegram-канале.
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В МИД добавили, что в республике повреждены 25 жилых домов, детский сад в Старобельске, частично разрушены здания железнодорожного вокзала в Белокуракино, здание гостиницы в Алчевске, мастерские Первомайского колледжа, отделение почтовой связи в Золотом-2, здание Новоайдарского отделения налоговой инспекции и ряд других объектов. Кроме того, из-за обстрелов со стороны украинских войск есть погибшие и раненые среди мирного населения.
Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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