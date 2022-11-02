https://ria.ru/20221102/donbass-1828582934.html

ЛНР заявила о многочисленных разрушениях в Донбассе из-за западного оружия

ЛНР заявила о многочисленных разрушениях в Донбассе из-за западного оружия - РИА Новости, 02.11.2022

ЛНР заявила о многочисленных разрушениях в Донбассе из-за западного оружия

Несколько городов Донбасса разрушены почти полностью в результате применения вооружений, предоставленных Украине Западом, сообщил МИД ЛНР. РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T10:25

2022-11-02T10:25

2022-11-02T10:25

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

вооруженные силы украины

луганская народная республика

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 2 ноя - РИА Новости. Несколько городов Донбасса разрушены почти полностью в результате применения вооружений, предоставленных Украине Западом, сообщил МИД ЛНР."В результате применения вооружений, предоставленных Украине Западом, несколько городов Донбасса разрушены почти полностью", - говорится в сообщении министерства в его Telegram-канале.В МИД добавили, что в республике повреждены 25 жилых домов, детский сад в Старобельске, частично разрушены здания железнодорожного вокзала в Белокуракино, здание гостиницы в Алчевске, мастерские Первомайского колледжа, отделение почтовой связи в Золотом-2, здание Новоайдарского отделения налоговой инспекции и ряд других объектов. Кроме того, из-за обстрелов со стороны украинских войск есть погибшие и раненые среди мирного населения.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221031/alchevsk-1827990731.html

https://ria.ru/20221029/spetsoperatsiya-1827755614.html

россия

украина

луганская народная республика

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр