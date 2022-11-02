https://ria.ru/20221102/doch-1828720212.html

СБУ обвинила дочь экс-министра обороны страны в антиукраинской деятельности

СБУ обвинила дочь экс-министра обороны страны в антиукраинской деятельности - РИА Новости, 02.11.2022

СБУ обвинила дочь экс-министра обороны страны в антиукраинской деятельности

Служба Безопасности Украины (СБУ) объявила о подозрении в антиукраинской деятельности дочери бывшего министра обороны страны, занимавшего пост в 2012-2014... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T16:42

2022-11-02T16:42

2022-11-02T16:42

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Служба Безопасности Украины (СБУ) объявила о подозрении в антиукраинской деятельности дочери бывшего министра обороны страны, занимавшего пост в 2012-2014 годах, говорится в сообщении ведомства."СБУ сообщила о подозрении дочери экс-министра обороны Украины. Сотрудники Службы безопасности разоблачили антиукраинскую деятельность дочери бывшего министра обороны Украины (2012-2014 годы)", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.По данным СБУ, подозреваемая руководила предприятиями, поставлявшими товары и оборудование для оборонно-промышленного комплекса России.Ведомством утверждается, что подозреваемой инкриминируют финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, а также изменения границ территории или государственной границы Украины, с наказанием до 10 лет лишения свободы.СБУ не называет имени подозреваемой, однако украинские СМИ заявляют, что речь идет об Алене Лебедевой, дочери Павла Лебедева, министра обороны Украины в 2012-2014 годах."По данным источников "Страны", Алена Лебедева - управляющая бизнесом отца и конечный бенефициарный собственник промышленно-инвестиционной группы "Аурум групп". Группа включает более 50 субъектов хозяйствования, в том числе ЧАО "Свеский насосный завод", - говорится в сообщении в Telegram-канале украинского интернет-издания "Страна".

https://ria.ru/20221101/podozrenie-1828448682.html

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в мире, павел лебедев, украина, россия, служба безопасности украины