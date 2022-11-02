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Замкомандира добровольческого батальона "Осетия" погиб на Украине - РИА Новости, 02.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221102/dobrovolets-1828756698.html
Замкомандира добровольческого батальона "Осетия" погиб на Украине
Замкомандира добровольческого батальона "Осетия" погиб на Украине - РИА Новости, 02.11.2022
Замкомандира добровольческого батальона "Осетия" погиб на Украине
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил о гибели на Украине заместителя командира добровольческого батальона "Осетия" Виктора Жидаева. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T18:19
2022-11-02T18:19
специальная военная операция на украине
сергей меняйло
общество
россия
республика северная осетия - алания
украина
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
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НАЛЬЧИК, 2 ноя – РИА Новости. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил о гибели на Украине заместителя командира добровольческого батальона "Осетия" Виктора Жидаева."Проводили в последний путь боевого товарища, заместителя командира батальона "Осетия" Виктора Жидаева. Я знал "Витоса" – таким был его позывной – лично. Встречались и здесь, в Осетии, и на передовой. Совсем недавно вручил ему медаль "Во славу Осетии". Скромный, мужественный человек. Большой патриот, который с первых дней СВО добровольцем уехал защищать страну", - написал Меняйло в своем Telegram-канале. Он отметил, что Жидаев, имевший большой боевой опыт, погиб в бою, прикрывая товарищей."Но мы обязательно завершим начатое им! Потому что за нами – правда, а, значит, и победа будет за нами! Вечная память герою и искренние соболезнования его родным и близким", - добавил глава Северной Осетии.Как писал Меняйло ранее, батальон "Осетия" участвует в специальной военной операции с марта.
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сергей меняйло, общество, россия, республика северная осетия - алания, украина, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Сергей Меняйло, Общество, Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Украина, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:19 02.11.2022
 
Замкомандира добровольческого батальона "Осетия" погиб на Украине

Меняйло заявил о гибели на Украине замкомандира батальона добровольцев "Осетия" Жидаева

© Фото : Сергей Меняйло/TelegramЗаместитель командира батальона "Осетия" Виктор Жидаев
Заместитель командира батальона Осетия Виктор Жидаев - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© Фото : Сергей Меняйло/Telegram
Заместитель командира батальона "Осетия" Виктор Жидаев
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 2 ноя – РИА Новости. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил о гибели на Украине заместителя командира добровольческого батальона "Осетия" Виктора Жидаева.
"Проводили в последний путь боевого товарища, заместителя командира батальона "Осетия" Виктора Жидаева. Я знал "Витоса" – таким был его позывной – лично. Встречались и здесь, в Осетии, и на передовой. Совсем недавно вручил ему медаль "Во славу Осетии". Скромный, мужественный человек. Большой патриот, который с первых дней СВО добровольцем уехал защищать страну", - написал Меняйло в своем Telegram-канале. Он отметил, что Жидаев, имевший большой боевой опыт, погиб в бою, прикрывая товарищей.
"Но мы обязательно завершим начатое им! Потому что за нами – правда, а, значит, и победа будет за нами! Вечная память герою и искренние соболезнования его родным и близким", - добавил глава Северной Осетии.
Как писал Меняйло ранее, батальон "Осетия" участвует в специальной военной операции с марта.
Сергей Меняйло - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
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Специальная военная операция на УкраинеСергей МеняйлоОбществоРоссияРеспублика Северная Осетия - АланияУкраинаВооруженные силы РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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