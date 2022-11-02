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Замкомандира добровольческого батальона "Осетия" погиб на Украине

Замкомандира добровольческого батальона "Осетия" погиб на Украине - РИА Новости, 02.11.2022

Замкомандира добровольческого батальона "Осетия" погиб на Украине

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил о гибели на Украине заместителя командира добровольческого батальона "Осетия" Виктора Жидаева. РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T18:19

2022-11-02T18:19

2022-11-02T18:19

специальная военная операция на украине

сергей меняйло

общество

россия

республика северная осетия - алания

украина

вооруженные силы рф

ситуация в днр и лнр

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НАЛЬЧИК, 2 ноя – РИА Новости. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил о гибели на Украине заместителя командира добровольческого батальона "Осетия" Виктора Жидаева."Проводили в последний путь боевого товарища, заместителя командира батальона "Осетия" Виктора Жидаева. Я знал "Витоса" – таким был его позывной – лично. Встречались и здесь, в Осетии, и на передовой. Совсем недавно вручил ему медаль "Во славу Осетии". Скромный, мужественный человек. Большой патриот, который с первых дней СВО добровольцем уехал защищать страну", - написал Меняйло в своем Telegram-канале. Он отметил, что Жидаев, имевший большой боевой опыт, погиб в бою, прикрывая товарищей."Но мы обязательно завершим начатое им! Потому что за нами – правда, а, значит, и победа будет за нами! Вечная память герою и искренние соболезнования его родным и близким", - добавил глава Северной Осетии.Как писал Меняйло ранее, батальон "Осетия" участвует в специальной военной операции с марта.

https://ria.ru/20220430/ordena-1786388549.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сергей меняйло, общество, россия, республика северная осетия - алания, украина, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр