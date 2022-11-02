https://ria.ru/20221102/dobrovolets-1828756698.html
Замкомандира добровольческого батальона "Осетия" погиб на Украине
Замкомандира добровольческого батальона "Осетия" погиб на Украине - РИА Новости, 02.11.2022
Замкомандира добровольческого батальона "Осетия" погиб на Украине
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил о гибели на Украине заместителя командира добровольческого батальона "Осетия" Виктора Жидаева. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T18:19
2022-11-02T18:19
2022-11-02T18:19
специальная военная операция на украине
сергей меняйло
общество
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республика северная осетия - алания
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вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
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НАЛЬЧИК, 2 ноя – РИА Новости. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил о гибели на Украине заместителя командира добровольческого батальона "Осетия" Виктора Жидаева."Проводили в последний путь боевого товарища, заместителя командира батальона "Осетия" Виктора Жидаева. Я знал "Витоса" – таким был его позывной – лично. Встречались и здесь, в Осетии, и на передовой. Совсем недавно вручил ему медаль "Во славу Осетии". Скромный, мужественный человек. Большой патриот, который с первых дней СВО добровольцем уехал защищать страну", - написал Меняйло в своем Telegram-канале. Он отметил, что Жидаев, имевший большой боевой опыт, погиб в бою, прикрывая товарищей."Но мы обязательно завершим начатое им! Потому что за нами – правда, а, значит, и победа будет за нами! Вечная память герою и искренние соболезнования его родным и близким", - добавил глава Северной Осетии.Как писал Меняйло ранее, батальон "Осетия" участвует в специальной военной операции с марта.
https://ria.ru/20220430/ordena-1786388549.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей меняйло, общество, россия, республика северная осетия - алания, украина, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Сергей Меняйло, Общество, Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Украина, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
Замкомандира добровольческого батальона "Осетия" погиб на Украине
Меняйло заявил о гибели на Украине замкомандира батальона добровольцев "Осетия" Жидаева
НАЛЬЧИК, 2 ноя – РИА Новости.
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил
о гибели на Украине заместителя командира добровольческого батальона "Осетия" Виктора Жидаева.
"Проводили в последний путь боевого товарища, заместителя командира батальона "Осетия" Виктора Жидаева. Я знал "Витоса" – таким был его позывной – лично. Встречались и здесь, в Осетии, и на передовой. Совсем недавно вручил ему медаль "Во славу Осетии". Скромный, мужественный человек. Большой патриот, который с первых дней СВО добровольцем уехал защищать страну", - написал Меняйло в своем Telegram-канале. Он отметил, что Жидаев, имевший большой боевой опыт, погиб в бою, прикрывая товарищей.
"Но мы обязательно завершим начатое им! Потому что за нами – правда, а, значит, и победа будет за нами! Вечная память герою и искренние соболезнования его родным и близким", - добавил глава Северной Осетии.
Как писал Меняйло ранее, батальон "Осетия" участвует в специальной военной операции с марта.