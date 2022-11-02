https://ria.ru/20221102/dnr-1828819634.html

ВСУ обстреляли Донецк

ВСУ обстреляли Донецк - РИА Новости, 02.11.2022

ВСУ обстреляли Донецк

Украинские войска выпустили по Донецку шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, под удар попали Киевский и Куйбышевский районы, сообщило... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T22:51

2022-11-02T22:51

2022-11-02T22:51

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 2 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, под удар попали Киевский и Куйбышевский районы, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 22.10 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 22.15 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в Telegram-канале ведомства.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк, нато