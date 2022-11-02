ВСУ выпустили по Донецку семь снарядов
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снарядов, которыми был обстрелян Донецкий механический завод
Осколки снарядов, которыми был обстрелян Донецкий механический завод. Архивное фото
ДОНЕЦК, 2 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, под удар попали Кировский и Куйбышевский районы, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 21.15 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Кировский, Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 21.30 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в Telegram-канале ведомства.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.