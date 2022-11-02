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Украинские войска за сутки потеряли до 40 человек и САУ, заявили в НМ ДНР
Украинские войска за сутки потеряли до 40 человек и САУ, заявили в НМ ДНР - РИА Новости, 02.11.2022
Украинские войска за сутки потеряли до 40 человек и САУ, заявили в НМ ДНР
Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 40 человек, самоходную артиллерийскую установку (2С1 "Гвоздика"), танк (Т-64БМ), шесть единиц бронированной и... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T11:08
2022-11-02T11:08
2022-11-02T11:08
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
происшествия
народная милиция днр
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ДОНЕЦК, 2 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 40 человек, самоходную артиллерийскую установку (2С1 "Гвоздика"), танк (Т-64БМ), шесть единиц бронированной и автомобильной техники, сообщила Народная милиция ДНР."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: самоходная артиллерийская установка (2С1 "Гвоздика"), один танк (Т-64БМ), шесть единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито четыре БПЛА противника. Потери в живой силе противника составили до 40 человек", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Во вторник Народная милиция ДНР сообщала, что украинские войска за сутки потеряли до 50 человек, четыре танка (два Т-72М1 и два Т-64БВ), пусковую установку "5П85С", пять единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито три БПЛА противника.
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донецкая народная республика, происшествия, народная милиция днр
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Происшествия, Народная милиция ДНР
Украинские войска за сутки потеряли до 40 человек и САУ, заявили в НМ ДНР
НМ ДНР: ВСУ за сутки потеряли до 40 человек, САУ, танк и шесть единиц бронетехники