https://ria.ru/20221102/dnr-1828570391.html

Украинские войска за сутки 50 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 50 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 02.11.2022

Украинские войска за сутки 50 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 50 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив более 200 боеприпасов, сообщило представительство республики в Совместном центре... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T09:36

2022-11-02T09:36

2022-11-02T09:36

специальная военная операция на украине

донецк

горловка

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/08/1822493355_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d9e3da244dd58b95e844dbe042f4ff41.jpg

ДОНЕЦК, 2 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 50 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив более 200 боеприпасов, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 50 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник применял AGM-88 HARM, РСЗО "Himars", артиллерию (калибром) 155 и 152 миллиметров. На ясиноватском – артиллерию 155 и 152 миллиметров. На горловском – артиллерию 155, 152 и 122 миллиметров, минометы 120 миллиметров. Выпустив 210 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Под огнем оказались районы населенных пунктов: Донецк, Горловка, Зайцево, Красный Партизан, Ясиноватая, Яковлевка, Макеевка, Благодатное, Волноваха.За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух человек в ранее освобожденном Благодатном, еще двое пострадали в Кировском районе Донецка и Центрально-городском районе Горловки.В предыдущие сутки ведомство зафиксировало 41 обстрел со стороны украинских войск.

https://ria.ru/20221101/obstrely-1828463979.html

донецк

горловка

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецк, горловка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия