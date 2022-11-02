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Украинские войска за сутки 50 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 02.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221102/dnr-1828570391.html
Украинские войска за сутки 50 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 50 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 02.11.2022
Украинские войска за сутки 50 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 50 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив более 200 боеприпасов, сообщило представительство республики в Совместном центре... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T09:36
2022-11-02T09:36
специальная военная операция на украине
донецк
горловка
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 2 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 50 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив более 200 боеприпасов, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 50 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник применял AGM-88 HARM, РСЗО "Himars", артиллерию (калибром) 155 и 152 миллиметров. На ясиноватском – артиллерию 155 и 152 миллиметров. На горловском – артиллерию 155, 152 и 122 миллиметров, минометы 120 миллиметров. Выпустив 210 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Под огнем оказались районы населенных пунктов: Донецк, Горловка, Зайцево, Красный Партизан, Ясиноватая, Яковлевка, Макеевка, Благодатное, Волноваха.За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух человек в ранее освобожденном Благодатном, еще двое пострадали в Кировском районе Донецка и Центрально-городском районе Горловки.В предыдущие сутки ведомство зафиксировало 41 обстрел со стороны украинских войск.
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донецк
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донецк, горловка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
09:36 02.11.2022
 
Украинские войска за сутки 50 раз обстреляли территорию ДНР

Представительство ДНР: ВСУ за сутки 50 раз обстреляли территорию ДНР

© РИА Новости / Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС ДНР
Сотрудник противопожарной службы МЧС ДНР - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости
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Сотрудник противопожарной службы МЧС ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 2 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 50 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив более 200 боеприпасов, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"За истекшие сутки представительство сообщало о 50 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник применял AGM-88 HARM, РСЗО "Himars", артиллерию (калибром) 155 и 152 миллиметров. На ясиноватском – артиллерию 155 и 152 миллиметров. На горловском – артиллерию 155, 152 и 122 миллиметров, минометы 120 миллиметров. Выпустив 210 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Под огнем оказались районы населенных пунктов: Донецк, Горловка, Зайцево, Красный Партизан, Ясиноватая, Яковлевка, Макеевка, Благодатное, Волноваха.
За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух человек в ранее освобожденном Благодатном, еще двое пострадали в Кировском районе Донецка и Центрально-городском районе Горловки.
В предыдущие сутки ведомство зафиксировало 41 обстрел со стороны украинских войск.
Сотрудник народной милиции ДНР возле воронки от снаряда - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
Вчера, 17:20Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Горловку и Благодатное в ДНР
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкГорловкаДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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