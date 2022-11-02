https://ria.ru/20221102/dnr-1828564102.html
В ДНР выплатили 57 миллионов рублей за утраченное и поврежденное жилье
В ДНР выплатили 57 миллионов рублей за утраченное и поврежденное жилье - РИА Новости, 02.11.2022
В ДНР выплатили 57 миллионов рублей за утраченное и поврежденное жилье
Более 57 миллионов рублей выплатили жителям Донецкой Народной Республики за утраченное и поврежденное в результате боевых действий жилье и имущество, сообщил... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T09:05
2022-11-02T09:05
2022-11-02T10:28
специальная военная операция на украине
общество
донецкая народная республика
виталий хоценко
горловка
макеевка
донбасс
жилье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/02/1828571644_0:176:3015:1872_1920x0_80_0_0_00d075c4000f2e435582367b4a9759e1.jpg
ДОНЕЦК, 2 ноя — РИА Новости. Более 57 миллионов рублей выплатили жителям Донецкой Народной Республики за утраченное и поврежденное в результате боевых действий жилье и имущество, сообщил премьер-министр ДНР Виталий Хоценко в Telegram.Хоценко уточнил, что всего с заявлениями о компенсациях обратился 17 841 гражданин.Комиссии по оценке ущерба продолжают работать, действуют телефонные горячие линии.Как сообщал Хоценко в середине октября, находясь в Волновахе, у жителей пострадавших домов есть выбор: получить новое жилье или денежную компенсацию — от шести до 35 тысяч рублей за квадратный метр в зависимости от степени повреждения.
https://ria.ru/20221028/uscherb-1827471139.html
донецкая народная республика
горловка
макеевка
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/02/1828571644_143:0:2872:2047_1920x0_80_0_0_fa5fd492bb4c8519b6e225446754d137.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, донецкая народная республика, виталий хоценко, горловка, макеевка, донбасс, жилье
Специальная военная операция на Украине, Общество, Донецкая Народная Республика, Виталий Хоценко, Горловка, Макеевка, Донбасс, Жилье
09:05 02.11.2022 (обновлено: 10:28 02.11.2022)
В ДНР выплатили 57 миллионов рублей за утраченное и поврежденное жилье
Премьер Хоценко: 57 миллионов рублей выплатили в ДНР за утраченное и поврежденное жилье