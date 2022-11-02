https://ria.ru/20221102/dnr-1828564102.html

В ДНР выплатили 57 миллионов рублей за утраченное и поврежденное жилье

В ДНР выплатили 57 миллионов рублей за утраченное и поврежденное жилье - РИА Новости, 02.11.2022

В ДНР выплатили 57 миллионов рублей за утраченное и поврежденное жилье

Более 57 миллионов рублей выплатили жителям Донецкой Народной Республики за утраченное и поврежденное в результате боевых действий жилье и имущество, сообщил... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T09:05

2022-11-02T09:05

2022-11-02T10:28

специальная военная операция на украине

общество

донецкая народная республика

виталий хоценко

горловка

макеевка

донбасс

жилье

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ДОНЕЦК, 2 ноя — РИА Новости. Более 57 миллионов рублей выплатили жителям Донецкой Народной Республики за утраченное и поврежденное в результате боевых действий жилье и имущество, сообщил премьер-министр ДНР Виталий Хоценко в Telegram.Хоценко уточнил, что всего с заявлениями о компенсациях обратился 17 841 гражданин.Комиссии по оценке ущерба продолжают работать, действуют телефонные горячие линии.Как сообщал Хоценко в середине октября, находясь в Волновахе, у жителей пострадавших домов есть выбор: получить новое жилье или денежную компенсацию — от шести до 35 тысяч рублей за квадратный метр в зависимости от степени повреждения.

https://ria.ru/20221028/uscherb-1827471139.html

донецкая народная республика

горловка

макеевка

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, донецкая народная республика, виталий хоценко, горловка, макеевка, донбасс, жилье