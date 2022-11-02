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В ДНР выплатили 57 миллионов рублей за утраченное и поврежденное жилье - РИА Новости, 02.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221102/dnr-1828564102.html
В ДНР выплатили 57 миллионов рублей за утраченное и поврежденное жилье
В ДНР выплатили 57 миллионов рублей за утраченное и поврежденное жилье - РИА Новости, 02.11.2022
В ДНР выплатили 57 миллионов рублей за утраченное и поврежденное жилье
Более 57 миллионов рублей выплатили жителям Донецкой Народной Республики за утраченное и поврежденное в результате боевых действий жилье и имущество, сообщил... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T09:05
2022-11-02T10:28
специальная военная операция на украине
общество
донецкая народная республика
виталий хоценко
горловка
макеевка
донбасс
жилье
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ДОНЕЦК, 2 ноя — РИА Новости. Более 57 миллионов рублей выплатили жителям Донецкой Народной Республики за утраченное и поврежденное в результате боевых действий жилье и имущество, сообщил премьер-министр ДНР Виталий Хоценко в Telegram.Хоценко уточнил, что всего с заявлениями о компенсациях обратился 17 841 гражданин.Комиссии по оценке ущерба продолжают работать, действуют телефонные горячие линии.Как сообщал Хоценко в середине октября, находясь в Волновахе, у жителей пострадавших домов есть выбор: получить новое жилье или денежную компенсацию — от шести до 35 тысяч рублей за квадратный метр в зависимости от степени повреждения.
https://ria.ru/20221028/uscherb-1827471139.html
донецкая народная республика
горловка
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общество, донецкая народная республика, виталий хоценко, горловка, макеевка, донбасс, жилье
Специальная военная операция на Украине, Общество, Донецкая Народная Республика, Виталий Хоценко, Горловка, Макеевка, Донбасс, Жилье
09:05 02.11.2022 (обновлено: 10:28 02.11.2022)
 
В ДНР выплатили 57 миллионов рублей за утраченное и поврежденное жилье

Премьер Хоценко: 57 миллионов рублей выплатили в ДНР за утраченное и поврежденное жилье

© РИА Новости / Перейти в медиабанкРазрушенные здания в Мариуполе
Разрушенные здания в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
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Разрушенные здания в Мариуполе. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 2 ноя — РИА Новости. Более 57 миллионов рублей выплатили жителям Донецкой Народной Республики за утраченное и поврежденное в результате боевых действий жилье и имущество, сообщил премьер-министр ДНР Виталий Хоценко в Telegram.
"По сообщению Министерства труда и социальной политики ДНР, на сегодняшний день выплаты получил 241 человек. Это жители Горловки, Макеевки, Донецка, Енакиево, Шахтерска, Снежного, Мариуполя и Волновахи", — говорится в публикации.
Хоценко уточнил, что всего с заявлениями о компенсациях обратился 17 841 гражданин.
Комиссии по оценке ущерба продолжают работать, действуют телефонные горячие линии.
Как сообщал Хоценко в середине октября, находясь в Волновахе, у жителей пострадавших домов есть выбор: получить новое жилье или денежную компенсацию — от шести до 35 тысяч рублей за квадратный метр в зависимости от степени повреждения.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоДонецкая Народная РеспубликаВиталий ХоценкоГорловкаМакеевкаДонбассЖилье
 
 
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