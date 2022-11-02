https://ria.ru/20221102/dnepr-1828780971.html

Движение гражданского транспорта через Днепр остановили

Движение гражданского транспорта через Днепр остановили - РИА Новости, 02.11.2022

Движение гражданского транспорта через Днепр остановили

Движение гражданских транспортных средств через Днепр остановлено из-за завершения вывоза жителей с правобережья Херсонской области, сообщила администрация... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T19:19

2022-11-02T19:19

2022-11-02T23:58

специальная военная операция на украине

в мире

херсонская область

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Движение гражданских транспортных средств через Днепр остановлено из-за завершения вывоза жителей с правобережья Херсонской области, сообщила администрация региона в Telegram-канале."Администрация Херсонской области приняла решение временно прекратить движение гражданских транспортных средств через Днепр. Понтонная переправа также прекращает свою работу", — говорится в заявлении.Отмечается, что временный запрет распространяется на речные такси, баржи и другие водные суда. Исключения касаются транспортных средств коммунальных служб и компаний, осуществляющих грузоперевозки продовольствия и медикаментов.Приостановка движения через Днепр не отразится на обеспечении левобережья Херсонской области продуктами и товарами первой необходимости, добавили местные власти.ВСУ накапливают силы на Херсонском и Запорожском направлениях для широкомасштабного наступления. В середине октября командующий российской Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергей Суровикин заявил, что разведданные говорят о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе Херсона и подготовке массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. Он назвал обстановку в столице региона опасной для ее жителей.После этого врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил об организованном вывозе гражданского населения с правого на левый берег Днепра, чтобы создать оборонительные укрепления. Позднее он сообщил о расширении зоны эвакуации жителей на 15 километров.С 24 февраля проходит спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://ria.ru/20221102/kakhovka-1828413308.html

https://ria.ru/20221102/minoborony-1828669451.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, херсонская область , днепр (город), сергей суровикин, владимир сальдо, херсон, владимир путин, россия, вооруженные силы украины