19:19 02.11.2022 (обновлено: 23:58 02.11.2022)
Движение гражданского транспорта через Днепр остановили
Администрация Херсонской области сообщила о прекращении движения транспорта через Днепр
© РИА Новости / Перейти в медиабанкПонтонная переправа через Днепр, организованная Министерством обороны России
Понтонная переправа через Днепр, организованная Министерством обороны России. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Движение гражданских транспортных средств через Днепр остановлено из-за завершения вывоза жителей с правобережья Херсонской области, сообщила администрация региона в Telegram-канале.
"Администрация Херсонской области приняла решение временно прекратить движение гражданских транспортных средств через Днепр. Понтонная переправа также прекращает свою работу", — говорится в заявлении.
Отмечается, что временный запрет распространяется на речные такси, баржи и другие водные суда. Исключения касаются транспортных средств коммунальных служб и компаний, осуществляющих грузоперевозки продовольствия и медикаментов.
Приостановка движения через Днепр не отразится на обеспечении левобережья Херсонской области продуктами и товарами первой необходимости, добавили местные власти.
ВСУ накапливают силы на Херсонском и Запорожском направлениях для широкомасштабного наступления. В середине октября командующий российской Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергей Суровикин заявил, что разведданные говорят о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе Херсона и подготовке массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. Он назвал обстановку в столице региона опасной для ее жителей.
После этого врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил об организованном вывозе гражданского населения с правого на левый берег Днепра, чтобы создать оборонительные укрепления. Позднее он сообщил о расширении зоны эвакуации жителей на 15 километров.
С 24 февраля проходит спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.