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Движение гражданского транспорта через Днепр остановили - РИА Новости, 02.11.2022
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https://ria.ru/20221102/dnepr-1828780971.html
Движение гражданского транспорта через Днепр остановили
Движение гражданского транспорта через Днепр остановили - РИА Новости, 02.11.2022
Движение гражданского транспорта через Днепр остановили
Движение гражданских транспортных средств через Днепр остановлено из-за завершения вывоза жителей с правобережья Херсонской области, сообщила администрация... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T19:19
2022-11-02T23:58
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
днепр (город)
сергей суровикин
владимир сальдо
херсон
владимир путин
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Движение гражданских транспортных средств через Днепр остановлено из-за завершения вывоза жителей с правобережья Херсонской области, сообщила администрация региона в Telegram-канале."Администрация Херсонской области приняла решение временно прекратить движение гражданских транспортных средств через Днепр. Понтонная переправа также прекращает свою работу", — говорится в заявлении.Отмечается, что временный запрет распространяется на речные такси, баржи и другие водные суда. Исключения касаются транспортных средств коммунальных служб и компаний, осуществляющих грузоперевозки продовольствия и медикаментов.Приостановка движения через Днепр не отразится на обеспечении левобережья Херсонской области продуктами и товарами первой необходимости, добавили местные власти.ВСУ накапливают силы на Херсонском и Запорожском направлениях для широкомасштабного наступления. В середине октября командующий российской Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергей Суровикин заявил, что разведданные говорят о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе Херсона и подготовке массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. Он назвал обстановку в столице региона опасной для ее жителей.После этого врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил об организованном вывозе гражданского населения с правого на левый берег Днепра, чтобы создать оборонительные укрепления. Позднее он сообщил о расширении зоны эвакуации жителей на 15 километров.С 24 февраля проходит спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20221102/kakhovka-1828413308.html
https://ria.ru/20221102/minoborony-1828669451.html
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херсонская область
днепр (город)
херсон
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в мире, херсонская область , днепр (город), сергей суровикин, владимир сальдо, херсон, владимир путин, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Днепр (город), Сергей Суровикин, Владимир Сальдо, Херсон, Владимир Путин, Россия, Вооруженные силы Украины
19:19 02.11.2022 (обновлено: 23:58 02.11.2022)
 
Движение гражданского транспорта через Днепр остановили

Администрация Херсонской области сообщила о прекращении движения транспорта через Днепр

© РИА Новости / Перейти в медиабанкПонтонная переправа через Днепр, организованная Министерством обороны России
Понтонная переправа через Днепр, организованная Министерством обороны России - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости
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Понтонная переправа через Днепр, организованная Министерством обороны России. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Движение гражданских транспортных средств через Днепр остановлено из-за завершения вывоза жителей с правобережья Херсонской области, сообщила администрация региона в Telegram-канале.
"Администрация Херсонской области приняла решение временно прекратить движение гражданских транспортных средств через Днепр. Понтонная переправа также прекращает свою работу", — говорится в заявлении.
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Отмечается, что временный запрет распространяется на речные такси, баржи и другие водные суда. Исключения касаются транспортных средств коммунальных служб и компаний, осуществляющих грузоперевозки продовольствия и медикаментов.
Приостановка движения через Днепр не отразится на обеспечении левобережья Херсонской области продуктами и товарами первой необходимости, добавили местные власти.
ВСУ накапливают силы на Херсонском и Запорожском направлениях для широкомасштабного наступления. В середине октября командующий российской Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергей Суровикин заявил, что разведданные говорят о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе Херсона и подготовке массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. Он назвал обстановку в столице региона опасной для ее жителей.
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После этого врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил об организованном вывозе гражданского населения с правого на левый берег Днепра, чтобы создать оборонительные укрепления. Позднее он сообщил о расширении зоны эвакуации жителей на 15 километров.
С 24 февраля проходит спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
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