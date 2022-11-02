https://ria.ru/20221102/diversiya-1828589556.html

В Крыму предотвратили диверсию украинских спецслужб на объекте энергетики

В Крыму предотвратили диверсию украинских спецслужб на объекте энергетики - РИА Новости, 02.11.2022

В Крыму предотвратили диверсию украинских спецслужб на объекте энергетики

Силовики предотвратили диверсию украинских спецслужб на объекте энергетической инфраструктуры в Крыму, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T10:47

2022-11-02T10:47

2022-11-02T12:33

безопасность

украина

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Силовики предотвратили диверсию украинских спецслужб на объекте энергетической инфраструктуры в Крыму, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.Подозреваемого задержали, это гражданин Украины 1978 года рождения, которого завербовала СБУ.У мужчины изъяли три взрывных устройства фугасного типа, инструкции по их использованию и схему расположения опор ЛЭП в одном из районов Крыма.Уголовное дело открыли по статьям "Приготовление к диверсии" и "Незаконный оборот взрывчатых веществ".Как сообщили РИА Новости в пресс-службе крымского управления ФСБ, Киевский районный суд Симферополя арестовал задержанного на два месяца.Спецслужбы проверяют его на причастность к другим преступлениям на территории России.

https://ria.ru/20221024/terakty-1826199175.html

украина

россия

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Ольга Фомченкова

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Задержание планировавших диверсию на ЛЭП в Крыму. Видео ФСБ России Силовики предотвратили диверсию украинских спецслужб на энергетическом объекте в Крыму, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Подозреваемого задержали, это гражданин Украины 1978 года рождения, которого завербовала СБУ. 2022-11-02T10:47 true PT1M00S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, украина, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)