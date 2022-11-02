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В Крыму предотвратили диверсию украинских спецслужб на объекте энергетики - РИА Новости, 02.11.2022
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В Крыму предотвратили диверсию украинских спецслужб на объекте энергетики
В Крыму предотвратили диверсию украинских спецслужб на объекте энергетики - РИА Новости, 02.11.2022
В Крыму предотвратили диверсию украинских спецслужб на объекте энергетики
Силовики предотвратили диверсию украинских спецслужб на объекте энергетической инфраструктуры в Крыму, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. РИА Новости, 02.11.2022
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безопасность
украина
россия
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Силовики предотвратили диверсию украинских спецслужб на объекте энергетической инфраструктуры в Крыму, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.Подозреваемого задержали, это гражданин Украины 1978 года рождения, которого завербовала СБУ.У мужчины изъяли три взрывных устройства фугасного типа, инструкции по их использованию и схему расположения опор ЛЭП в одном из районов Крыма.Уголовное дело открыли по статьям "Приготовление к диверсии" и "Незаконный оборот взрывчатых веществ".Как сообщили РИА Новости в пресс-службе крымского управления ФСБ, Киевский районный суд Симферополя арестовал задержанного на два месяца.Спецслужбы проверяют его на причастность к другим преступлениям на территории России.
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украина
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Задержание планировавших диверсию на ЛЭП в Крыму. Видео ФСБ России
Силовики предотвратили диверсию украинских спецслужб на энергетическом объекте в Крыму, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Подозреваемого задержали, это гражданин Украины 1978 года рождения, которого завербовала СБУ.
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безопасность, украина, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Безопасность, Украина, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
10:47 02.11.2022 (обновлено: 12:33 02.11.2022)
 
В Крыму предотвратили диверсию украинских спецслужб на объекте энергетики

ФСБ заявила о предотвращении диверсии украинских спецслужб на ЛЭП в Крыму

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Силовики предотвратили диверсию украинских спецслужб на объекте энергетической инфраструктуры в Крыму, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
Подозреваемого задержали, это гражданин Украины 1978 года рождения, которого завербовала СБУ.
У мужчины изъяли три взрывных устройства фугасного типа, инструкции по их использованию и схему расположения опор ЛЭП в одном из районов Крыма.
"По оценкам специалистов-энергетиков, в случае их повреждения без электроэнергии остались бы более пяти тысяч потребителей, в том числе объекты социально значимой инфраструктуры полуострова", — подчеркнули в ФСБ.
Уголовное дело открыли по статьям "Приготовление к диверсии" и "Незаконный оборот взрывчатых веществ".
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе крымского управления ФСБ, Киевский районный суд Симферополя арестовал задержанного на два месяца.
Спецслужбы проверяют его на причастность к другим преступлениям на территории России.
Сотрудники ФСБ задержали украинского диверсанта при подготовке теракта на транспортном терминале в Брянске. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
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БезопасностьУкраинаРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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