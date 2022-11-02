https://ria.ru/20221102/diversanty-1828686819.html

Медведев назвал арестованных в Уфе за диверсию студентов уродами

Медведев назвал арестованных в Уфе за диверсию студентов уродами - РИА Новости, 02.11.2022

Медведев назвал арестованных в Уфе за диверсию студентов уродами

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал иностранных студентов, обвиняемых в подготовке теракта в Уфе, диверсантами и... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T15:17

2022-11-02T15:17

2022-11-02T15:58

специальная военная операция на украине

безопасность

совет безопасности рф

дмитрий медведев

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уфа

республика башкортостан

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал иностранных студентов, обвиняемых в подготовке теракта в Уфе, диверсантами и уродами. Об этом он написал в Telegram-канале."На территории России начали действовать разнообразные жовто-блакитные диверсанты. Молодые иностранные студенты, совсем недавно достигшие совершеннолетия, вывели из строя несколько железнодорожных объектов в Уфе. Мол, из-за того, что не согласны с политикой нашей страны. То есть мы у себя этих уродов приняли, дали им возможность получить образование. В ответ — теракты и диверсии", —заявил Медведев.Он также напомнил о российских гражданах, занимающихся поджогами военкоматов и разрушением различных государственных объектов. "Я уж не говорю про убийства украинскими террористами наших граждан на нашей территории. Насквозь отбитые мозги сейчас дело, увы, привычное. Дело даже не в конкретных отморозках, иностранных и "своих", — добавил чиновник.Ранее сообщалось, что Советский районный суд Уфы арестовал четырех мужчин, обвиняемых по статье о теракте. По данным местных изданий, студенты-иностранцы пытались вывести из строя стратегические объекты: 19 октября сожгли электрооборудование на нескольких железнодорожных станциях и перегонах под Уфой.

https://ria.ru/20221102/diversiya-1828589556.html

https://ria.ru/20221025/vzryv-1826412511.html

россия

уфа

республика башкортостан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, совет безопасности рф, дмитрий медведев, россия, уфа, республика башкортостан, ситуация в днр и лнр