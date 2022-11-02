https://ria.ru/20221102/deti-1828754112.html

В Крыму предложили брать в сады детей участников спецоперации без очереди

В Крыму предложили брать в сады детей участников спецоперации без очереди - РИА Новости, 02.11.2022

В Крыму предложили брать в сады детей участников спецоперации без очереди

Дети участников специальной военной операции на Украине должны получить право зачисления в детские сады без очереди, заявил депутат Госдумы от крымского региона РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T18:11

2022-11-02T18:11

2022-11-02T18:15

специальная военная операция на украине

сергей аксенов (политик)

украина

россия

госдума рф

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости. Дети участников специальной военной операции на Украине должны получить право зачисления в детские сады без очереди, заявил депутат Госдумы от крымского региона Леонид Бабашов."В Крыму разработают законопроект, по которому дети участников СВО будут поступать в садики без очереди. В идеале действие закона хотят распространить на всю Россию. Со своей стороны я подключаюсь к лоббированию этого решения в Госдуме", - написал Бабашов в своем Telegram-канале.По его словам, инициатива принадлежит главе республики Сергею Аксенову. Подготовкой документа займется крымский парламент.

https://ria.ru/20221102/pomosch-1828745041.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

сергей аксенов (политик), украина, россия, госдума рф, общество