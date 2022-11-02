https://ria.ru/20221102/deti-1828754112.html
В Крыму предложили брать в сады детей участников спецоперации без очереди
В Крыму предложили брать в сады детей участников спецоперации без очереди - РИА Новости, 02.11.2022
В Крыму предложили брать в сады детей участников спецоперации без очереди
Дети участников специальной военной операции на Украине должны получить право зачисления в детские сады без очереди, заявил депутат Госдумы от крымского региона РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T18:11
2022-11-02T18:11
2022-11-02T18:15
специальная военная операция на украине
сергей аксенов (политик)
украина
россия
госдума рф
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости. Дети участников специальной военной операции на Украине должны получить право зачисления в детские сады без очереди, заявил депутат Госдумы от крымского региона Леонид Бабашов."В Крыму разработают законопроект, по которому дети участников СВО будут поступать в садики без очереди. В идеале действие закона хотят распространить на всю Россию. Со своей стороны я подключаюсь к лоббированию этого решения в Госдуме", - написал Бабашов в своем Telegram-канале.По его словам, инициатива принадлежит главе республики Сергею Аксенову. Подготовкой документа займется крымский парламент.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей аксенов (политик), украина, россия, госдума рф, общество
Специальная военная операция на Украине, Сергей Аксенов (политик), Украина, Россия, Госдума РФ, Общество
18:11 02.11.2022 (обновлено: 18:15 02.11.2022)
В Крыму предложили брать в сады детей участников спецоперации без очереди
Власти Крыма предложили без очереди зачислять в сады детей участников спецоперации