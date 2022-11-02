https://ria.ru/20221102/delfiny-1828822785.html
Власти Севастополя назвали случай с выброшенными в море дельфинами вопиющим
Власти Севастополя назвали случай с выброшенными в море дельфинами вопиющим - РИА Новости, 02.11.2022
Власти Севастополя назвали случай с выброшенными в море дельфинами вопиющим
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что дельфинов выбросил в море владелец дельфинария, и назвал данный случай вопиющим. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T23:22
2022-11-02T23:22
2022-11-02T23:22
михаил развожаев
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что дельфинов выбросил в море владелец дельфинария, и назвал данный случай вопиющим.Ранее в среду полиция Севастополя выехала на место, где, со слов очевидца, неизвестные выбрасывали в море дельфинов."Вижу в соцсетях вопиющий случай - владелец дельфинария в парке Победы выкинул в море питомцев. Жаль, нельзя так же поступить с ним. Возможно, ледяная вода остудила бы его "пыл"… Животных, не приученных к природе, попытаемся спасти, а монстра, зарабатывающего на них, желательно бы самого отправить за решетку", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.По его словам, на месте работает полиция и Севприроднадзор, также подключилась прокуратура города."Действуем по закону", - подчеркнул губернатор.
https://ria.ru/20221013/delfin-1823738900.html
севастополь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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михаил развожаев, севастополь
Михаил Развожаев, Севастополь
Власти Севастополя назвали случай с выброшенными в море дельфинами вопиющим
Глава Севастополя Развожаев заявил, что дельфинов выбросил в море владелец дельфинария
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что дельфинов
выбросил в море владелец дельфинария, и назвал данный случай вопиющим.
Ранее в среду полиция Севастополя выехала на место, где, со слов очевидца, неизвестные выбрасывали в море дельфинов.
"Вижу в соцсетях вопиющий случай - владелец дельфинария в парке Победы выкинул в море питомцев. Жаль, нельзя так же поступить с ним. Возможно, ледяная вода остудила бы его "пыл"… Животных, не приученных к природе, попытаемся спасти, а монстра, зарабатывающего на них, желательно бы самого отправить за решетку", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
По его словам, на месте работает полиция и Севприроднадзор, также подключилась прокуратура города.
"Действуем по закону", - подчеркнул губернатор.