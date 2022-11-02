https://ria.ru/20221102/delfiny-1828822785.html

Власти Севастополя назвали случай с выброшенными в море дельфинами вопиющим

Власти Севастополя назвали случай с выброшенными в море дельфинами вопиющим - РИА Новости, 02.11.2022

Власти Севастополя назвали случай с выброшенными в море дельфинами вопиющим

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что дельфинов выбросил в море владелец дельфинария, и назвал данный случай вопиющим. РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T23:22

2022-11-02T23:22

2022-11-02T23:22

михаил развожаев

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что дельфинов выбросил в море владелец дельфинария, и назвал данный случай вопиющим.Ранее в среду полиция Севастополя выехала на место, где, со слов очевидца, неизвестные выбрасывали в море дельфинов."Вижу в соцсетях вопиющий случай - владелец дельфинария в парке Победы выкинул в море питомцев. Жаль, нельзя так же поступить с ним. Возможно, ледяная вода остудила бы его "пыл"… Животных, не приученных к природе, попытаемся спасти, а монстра, зарабатывающего на них, желательно бы самого отправить за решетку", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.По его словам, на месте работает полиция и Севприроднадзор, также подключилась прокуратура города."Действуем по закону", - подчеркнул губернатор.

https://ria.ru/20221013/delfin-1823738900.html

севастополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

михаил развожаев, севастополь