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Власти Севастополя назвали случай с выброшенными в море дельфинами вопиющим - РИА Новости, 02.11.2022
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Власти Севастополя назвали случай с выброшенными в море дельфинами вопиющим
Власти Севастополя назвали случай с выброшенными в море дельфинами вопиющим - РИА Новости, 02.11.2022
Власти Севастополя назвали случай с выброшенными в море дельфинами вопиющим
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что дельфинов выбросил в море владелец дельфинария, и назвал данный случай вопиющим. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T23:22
2022-11-02T23:22
михаил развожаев
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что дельфинов выбросил в море владелец дельфинария, и назвал данный случай вопиющим.Ранее в среду полиция Севастополя выехала на место, где, со слов очевидца, неизвестные выбрасывали в море дельфинов."Вижу в соцсетях вопиющий случай - владелец дельфинария в парке Победы выкинул в море питомцев. Жаль, нельзя так же поступить с ним. Возможно, ледяная вода остудила бы его "пыл"… Животных, не приученных к природе, попытаемся спасти, а монстра, зарабатывающего на них, желательно бы самого отправить за решетку", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.По его словам, на месте работает полиция и Севприроднадзор, также подключилась прокуратура города."Действуем по закону", - подчеркнул губернатор.
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михаил развожаев, севастополь
Михаил Развожаев, Севастополь
23:22 02.11.2022
 
Власти Севастополя назвали случай с выброшенными в море дельфинами вопиющим

Глава Севастополя Развожаев заявил, что дельфинов выбросил в море владелец дельфинария

© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в медиабанкДельфины в бассейне дельфинария в Севастополе
Дельфины в бассейне дельфинария в Севастополе - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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Дельфины в бассейне дельфинария в Севастополе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что дельфинов выбросил в море владелец дельфинария, и назвал данный случай вопиющим.
Ранее в среду полиция Севастополя выехала на место, где, со слов очевидца, неизвестные выбрасывали в море дельфинов.
"Вижу в соцсетях вопиющий случай - владелец дельфинария в парке Победы выкинул в море питомцев. Жаль, нельзя так же поступить с ним. Возможно, ледяная вода остудила бы его "пыл"… Животных, не приученных к природе, попытаемся спасти, а монстра, зарабатывающего на них, желательно бы самого отправить за решетку", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
По его словам, на месте работает полиция и Севприроднадзор, также подключилась прокуратура города.
"Действуем по закону", - подчеркнул губернатор.
Приморский океанариум - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13 октября, 14:56
После гибели дельфина Сэма в Приморском океанариуме организовали проверку
 
Михаил РазвожаевСевастополь
 
 
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