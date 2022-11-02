https://ria.ru/20221102/delfiny-1828814818.html

В Севастополе проверяют информацию о выброшенных в море дельфинах

В Севастополе проверяют информацию о выброшенных в море дельфинах - РИА Новости, 02.11.2022

В Севастополе проверяют информацию о выброшенных в море дельфинах

Полиция Севастополя выехала на место, где, со слов очевидца, неизвестные выбрасывали в море дельфинов, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T22:08

2022-11-02T22:08

2022-11-02T22:08

происшествия

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости. Полиция Севастополя выехала на место, где, со слов очевидца, неизвестные выбрасывали в море дельфинов, сообщает пресс-служба ведомства.По данным ведомства, на место прибыла следственно-оперативная группа, производится осмотр места происшествия, устанавливаются очевидцы и участники инцидента. Ситуация находится на контроле у руководства полиции города.

https://ria.ru/20221013/delfin-1823738900.html

севастополь

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, севастополь