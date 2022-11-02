https://ria.ru/20221102/delfiny-1828814818.html
В Севастополе проверяют информацию о выброшенных в море дельфинах
В Севастополе проверяют информацию о выброшенных в море дельфинах - РИА Новости, 02.11.2022
В Севастополе проверяют информацию о выброшенных в море дельфинах
Полиция Севастополя выехала на место, где, со слов очевидца, неизвестные выбрасывали в море дельфинов, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T22:08
2022-11-02T22:08
2022-11-02T22:08
происшествия
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости. Полиция Севастополя выехала на место, где, со слов очевидца, неизвестные выбрасывали в море дельфинов, сообщает пресс-служба ведомства.По данным ведомства, на место прибыла следственно-оперативная группа, производится осмотр места происшествия, устанавливаются очевидцы и участники инцидента. Ситуация находится на контроле у руководства полиции города.
https://ria.ru/20221013/delfin-1823738900.html
севастополь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, севастополь
Происшествия, Севастополь
В Севастополе проверяют информацию о выброшенных в море дельфинах
Полиция Севастополя разберется в инциденте с выброшенными в море дельфинами