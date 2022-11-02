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В Севастополе проверяют информацию о выброшенных в море дельфинах - РИА Новости, 02.11.2022
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В Севастополе проверяют информацию о выброшенных в море дельфинах
В Севастополе проверяют информацию о выброшенных в море дельфинах - РИА Новости, 02.11.2022
В Севастополе проверяют информацию о выброшенных в море дельфинах
Полиция Севастополя выехала на место, где, со слов очевидца, неизвестные выбрасывали в море дельфинов, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T22:08
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происшествия
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости. Полиция Севастополя выехала на место, где, со слов очевидца, неизвестные выбрасывали в море дельфинов, сообщает пресс-служба ведомства.По данным ведомства, на место прибыла следственно-оперативная группа, производится осмотр места происшествия, устанавливаются очевидцы и участники инцидента. Ситуация находится на контроле у руководства полиции города.
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происшествия, севастополь
Происшествия, Севастополь
22:08 02.11.2022
 
В Севастополе проверяют информацию о выброшенных в море дельфинах

Полиция Севастополя разберется в инциденте с выброшенными в море дельфинами

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в медиабанкВид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета.
Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета. - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета.. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости. Полиция Севастополя выехала на место, где, со слов очевидца, неизвестные выбрасывали в море дельфинов, сообщает пресс-служба ведомства.
"Поступило сообщение от гражданина о том, что на пляже в районе Парка Победы неизвестные лица выбрасывают в море дельфинов… Полиция разбирается в обстоятельствах произошедшего", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, на место прибыла следственно-оперативная группа, производится осмотр места происшествия, устанавливаются очевидцы и участники инцидента. Ситуация находится на контроле у руководства полиции города.
Приморский океанариум - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13 октября, 14:56
После гибели дельфина Сэма в Приморском океанариуме организовали проверку
 
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